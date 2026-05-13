«ПСЖ» связался с окружением Вальверде из «Реала» (El Chiringuito)

«ПСЖ » интересуется полузащитником «Реала » Федерико Вальверде .

Журналист Маркос Бенито в эфире El Chiringuito сообщил, что парижане уже связались с окружением уругвайца. Однако это не означает, что Вальверде хочет покинуть «Реал», или что мадридцы говорили игроку искать новую команду.

Ранее сообщалось, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время командной тренировки на прошлой неделе. В результате уругваец упал, ударился о стол и получил черепно-мозговую травму. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

В этом сезоне Вальверде провел 32 матча в Ла Лиге , отметившись 5 голами и 8 ассистами.