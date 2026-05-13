«ПСЖ» связался с окружением Вальверде из «Реала» (El Chiringuito)
«ПСЖ» интересуется полузащитником «Реала» Федерико Вальверде.
Журналист Маркос Бенито в эфире El Chiringuito сообщил, что парижане уже связались с окружением уругвайца. Однако это не означает, что Вальверде хочет покинуть «Реал», или что мадридцы говорили игроку искать новую команду.
Ранее сообщалось, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время командной тренировки на прошлой неделе. В результате уругваец упал, ударился о стол и получил черепно-мозговую травму. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.
В этом сезоне Вальверде провел 32 матча в Ла Лиге, отметившись 5 голами и 8 ассистами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
По-моему, ПСЖ стоит быть благодарным Богу за то что провернули свой лучший трансфер в истории - отпустили бесплатно Мбаппе.
Надо сделать финальные выводы и не наступать на те же грабли более.