«ПСЖ» связался с окружением Вальверде из «Реала» (El Chiringuito)

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Реала» Федерико Вальверде.

Журналист Маркос Бенито в эфире El Chiringuito сообщил, что парижане уже связались с окружением уругвайца. Однако это не означает, что Вальверде хочет покинуть «Реал», или что мадридцы говорили игроку искать новую команду.

Ранее сообщалось, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время командной тренировки на прошлой неделе. В результате уругваец упал, ударился о стол и получил черепно-мозговую травму. Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

В этом сезоне Вальверде провел 32 матча в Ла Лиге, отметившись 5 голами и 8 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Chiringuito
Кисляк напрягся 😂
Да ладно, Тчуамени показал, как выигрывать конкуренцию у уругвайца😼
За одного битого 2-х небитых дают.. 😁
Витинья, Вальверде, Невеш/Фабиан.
Сильно
псж собирает галактикос здорового человека, без всяких токсиков, хотя были слухи что вальверде принимал участие в сливе алонсо
Вальверде идеально подходит ПСЖ! Он трудяга , умеет защищатся и атаковать, скоростной с хорошим ударом.
Только для Реала это самый важный игрок наравне с Куртуа) даже у Псж не хватит денег на него
Реал вроде хочет от него избавится, так что посмотрим? думаю он выберит ПСЖ
Вальверде, Кисляк, Батраков - ну ничего так, тема
Можно в пути регионов побиться смело😎
хороший вариант. у ПСЖ как раз толкового правого защитника в ротации нет
Я бы 10 раз подумал, по поводу покупки игроков из текущего Реала. Там черепашка, атмосфера в клубе стала явно какой-то нездоровой. Одни провокаторы, сливщики, да драчуны.

По-моему, ПСЖ стоит быть благодарным Богу за то что провернули свой лучший трансфер в истории - отпустили бесплатно Мбаппе.

Надо сделать финальные выводы и не наступать на те же грабли более.
Чуамени адекватнейший человек и никакого отношения к банде бибизьянов не имеет. Скорее это Вальверде белая ворона (чисто внешне) в их банде
Если в Реале у него проблемы с двумя темнокожими французами, то тут ситуация не лучше
Эй, в очередь. Вначале Кисляк
Если в одной команде будут играть такие пахари и за одно великие таланты как Дембеле, Вальверде, Хвича, Альварес, Дуе, Витиня, Невешь, Мендешь, Хакими, и тд. Ну это страшно представить? Мы получим команду терминатор, которая красиво но безжалостно и молниеносно, будет уничтожать грандов Европы :)
Все верно сказал!
А главное — никто не спросит, откуда деньги 🙂
пол Реала надо продать!
а вторую половину выгнать
