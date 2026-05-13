  • Генич о тренере для ЦСКА: «Почему бы не Рахимов? Футбол у него сбалансированный, нынешние игроки при нем могли бы играть чуть иначе. Галактионов не сменит клуб»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что новым главным тренером ЦСКА мог бы стать Рашид Рахимов.

Последним местом работы Рахимова был «Рубин», который 61‑летний специалист покинул зимой.

Московскую команду после отставки Фабио Челестини в должности исполняющего обязанности главного тренера возглавил Дмитрий Игдисамов. Ранее в СМИ появлялась информация, что Михаил Галактионов может покинуть «Локомотив» и возглавить армейцев.

Михаил Галактионов продолжит работу в «Локомотиве»?

– Думаю, да.

– Кого увидим в ЦСКА?

– Понятно, что это не Дмитрий Игдисамов. И кто это будет, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Совсем не предполагал, что в прошлом сезоне они возьмут Фабио Челестини, но как‑то клуб быстро нашел его после ухода Марко Николича. Как сейчас в умах и кабинетах ЦСКА, не знаю.

Есть свободные тренеры, как Рашид Рахимов, есть легенда клуба Сергей Игнашевич. Возможно, пока карьеру не заканчивает Игорь Акинфеев, кандидатура Игнашевича и не рассматривается. Это мое предположение, видя, что ЦСКА на свою легенду никак не смотрит, даже слухов нет.

Учитывая подбор игроков, я бы рассмотрел нашего тренера.

– Владимир Федотов?

– Точно не вернется, он некрасиво ушел из ЦСКА. И при этом руководстве ждать его не стоит.

Почему бы не Рахимов? Футбол у него сбалансированный, не всегда яркий, нынешние игроки при нем могли бы играть чуть иначе. Это мои мысли вслух. Но я уверен, что Галактионов не сменит «Локомотив» на ЦСКА, – сказал Генич.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Рахимов? Че мелочиться, давай уж тогда Ташуева или Григоряна
Ответ Антон Федоренко_1116943565
В отличие от Ташуева и Рахимова с Григоряном хотя бы весело!
Ответ Антон Федоренко_1116943565
Ташуева нельзя!Он в следующем сезоне-Енисей в РПЛ выведет.
Почему бы Рахимов?

Когда и что у него получалось с сильной командой?
Ответ Dmitry Orlov
Ну он вроде только из сильных Локо тренировал. И то немного, в борадатые годы и не лучший период.
Ответ Dmitry Orlov
в комментариях к новостям про увольнение Рахимова из Рубина многие его хвалили и не понимали за что выгоняют такого спеца из Казани
к мнению генича прислушиваться точно не станут
После предложения Рахимова в качестве тренера ЦСКА Генич точно хочет, чтобы его воспринимали серьезно? Мог бы и Юрана предложить. Да любого, кто бы заплатил за подобный вброс). Неужели Генич голодает и зарабатывает так низко).
Ответ agentkuper
судя по его его форме внешней - да дела очень плохи
Ответ agentkuper
Опять лудоманил небось
Генич явно не любит ЦСКА).На кой черт им Рахимов?)
Да что вы слушаете эту гиену. Такая же говорящая голова, как губер.
"Рубин", при Рахимове, показывал скучный и унылый футбол.
Интересно. Он знает следующего тренера Спартака, хотя Карседо ещё и не уволили. А вот тренера ЦСКА не знает🤷🏻
ЦСКА после Николича, который подсказал что пора чемпионами становиться ищет тренера с чемпионскими результатами. Поэтому и Челестини притащили. И причём же здесь Рахимов интересно.
Рахимов пусть в первой лиге тренирует свой унылый футбол
