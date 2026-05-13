Генич о тренере для ЦСКА: «Почему бы не Рахимов? Футбол у него сбалансированный, нынешние игроки при нем могли бы играть чуть иначе. Галактионов не сменит клуб»

Генич о тренере для ЦСКА: почему бы не Рахимов, Галактионов не уйдет из «Локо».

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич считает, что новым главным тренером ЦСКА мог бы стать Рашид Рахимов.

Последним местом работы Рахимова был «Рубин», который 61‑летний специалист покинул зимой.

Московскую команду после отставки Фабио Челестини в должности исполняющего обязанности главного тренера возглавил Дмитрий Игдисамов. Ранее в СМИ появлялась информация, что Михаил Галактионов может покинуть «Локомотив» и возглавить армейцев.

– Михаил Галактионов продолжит работу в «Локомотиве»?

– Думаю, да.

– Кого увидим в ЦСКА?

– Понятно, что это не Дмитрий Игдисамов. И кто это будет, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Совсем не предполагал, что в прошлом сезоне они возьмут Фабио Челестини, но как‑то клуб быстро нашел его после ухода Марко Николича . Как сейчас в умах и кабинетах ЦСКА, не знаю.

Есть свободные тренеры, как Рашид Рахимов, есть легенда клуба Сергей Игнашевич. Возможно, пока карьеру не заканчивает Игорь Акинфеев, кандидатура Игнашевича и не рассматривается. Это мое предположение, видя, что ЦСКА на свою легенду никак не смотрит, даже слухов нет.

Учитывая подбор игроков, я бы рассмотрел нашего тренера.

– Владимир Федотов?

– Точно не вернется, он некрасиво ушел из ЦСКА. И при этом руководстве ждать его не стоит.

Почему бы не Рахимов? Футбол у него сбалансированный, не всегда яркий, нынешние игроки при нем могли бы играть чуть иначе. Это мои мысли вслух. Но я уверен, что Галактионов не сменит «Локомотив» на ЦСКА, – сказал Генич.