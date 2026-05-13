Генич о тренере для ЦСКА: «Почему бы не Рахимов? Футбол у него сбалансированный, нынешние игроки при нем могли бы играть чуть иначе. Галактионов не сменит клуб»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что новым главным тренером ЦСКА мог бы стать Рашид Рахимов.
Последним местом работы Рахимова был «Рубин», который 61‑летний специалист покинул зимой.
Московскую команду после отставки Фабио Челестини в должности исполняющего обязанности главного тренера возглавил Дмитрий Игдисамов. Ранее в СМИ появлялась информация, что Михаил Галактионов может покинуть «Локомотив» и возглавить армейцев.
– Михаил Галактионов продолжит работу в «Локомотиве»?
– Думаю, да.
– Кого увидим в ЦСКА?
– Понятно, что это не Дмитрий Игдисамов. И кто это будет, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Совсем не предполагал, что в прошлом сезоне они возьмут Фабио Челестини, но как‑то клуб быстро нашел его после ухода Марко Николича. Как сейчас в умах и кабинетах ЦСКА, не знаю.
Есть свободные тренеры, как Рашид Рахимов, есть легенда клуба Сергей Игнашевич. Возможно, пока карьеру не заканчивает Игорь Акинфеев, кандидатура Игнашевича и не рассматривается. Это мое предположение, видя, что ЦСКА на свою легенду никак не смотрит, даже слухов нет.
Учитывая подбор игроков, я бы рассмотрел нашего тренера.
– Владимир Федотов?
– Точно не вернется, он некрасиво ушел из ЦСКА. И при этом руководстве ждать его не стоит.
Почему бы не Рахимов? Футбол у него сбалансированный, не всегда яркий, нынешние игроки при нем могли бы играть чуть иначе. Это мои мысли вслух. Но я уверен, что Галактионов не сменит «Локомотив» на ЦСКА, – сказал Генич.
Когда и что у него получалось с сильной командой?