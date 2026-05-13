  • Тебас о словах Переса, что Ла Лига платила СМИ за дискредитацию «Реала»: «Они культивируют ложь и виктимность. Я фанат «Мадрида», и я в ступоре»
Тебас обвинил Переса во лжи о спонсировании Ла Лигой кампании против «Реала».

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил во лжи президента «Реала» Флорентино Переса после его слов о том, что лига спонсировала СМИ, дискредитирующие клуб.

На вчерашней пресс-конференции Перес заявил: «ABC принадлежит Vocento. Они создали Relevo, вы знаете, что это, верно? По соглашению с Ла Лигой они посвятили себя созданию цифровой газеты, которая потеряла 25 миллионов евро за время своего существования, и когда Ла Лига перестала платить, они обратились к Telefónica и Telecinco, чтобы узнать, готовы ли те стать спонсорами. Их единственной целью были нападки на «Реал» и его президента».

«Это ложь. Иногда он называет одну сумму, иногда другую. Они даже жаловались на нас в Национальный спортивный совет… Это абсолютная ложь. Они культивируют ложь и виктимность.

Учитывая успехи Флорентино Переса в бизнесе и то, что он сделал для истории «Реала»… Я фанат «Мадрида», и сейчас я в ступоре. Мне жаль «Реал», нельзя продолжать распространять ложь», – сказал Тебас.

Медиагруппа, владеющая ABC и Relevo, объявила об отставке президента вскоре после речи Переса с критикой изданий

Внезапная пресс-конференция Переса. Что же сказал босс «Реала»?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
сливкоботы на спортсе: "глязная лига Ниглейлы! фсё подстлоино! хфятит ета тилпеть!"
глава Ла Лиги буквально: "я фанат Мадрида"
)))
и потом мы удивляемся, что Лёве дают три матча дисквы за то, что потрогал нос, а Джуду два за то, что судью матом послал)
ну да, ну да)))
Ответ Борис_1117003684
красавчик
Ответ Борис_1117003684
как тот факт, что глава Ла Лиги фанат Реала опровергает то, что барса платила главе судей с десяток лет?
Говорит что он мадридист только затем, чтобы никто не подумал что он за Барсу 🤣👍
Ахах мадридисты такие мадридисты 🤣
Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
По логике кулес можно далее заявить, что вот оно доказательство помощи Барсе от Тебаса)
Перес умудряется накинуть на всех, и при этом удивляется их отношению к Реалу.
Что там случилось.Перец уже предоставил доказательства на 500-600 листов ,что Тебас платил СМИ?
Ответ dosent32
да, как и с "делом Негрейры")))
весь мир в ступоре то что происходит с Реалом!
По ходу, самый токсичный во всех этих историях вокруг Мадрида и есть сам Флорентино - только и может, что культивировать ложь и виктимность.. рыба гниёт с головы 😁
Интересно , кто-нибудь самостоятельно читал статьи этой Relevo? И знали ли вы вообще о её существовании до этого дня? Или заочно подняли свои «мечи» против Переса в комментариях. А о чем речь- неважно.
У вас гениальная логика)
Клоун ты тебас!
