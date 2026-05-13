  • «Бавария» достигла соглашения с Гордоном. Мюнхенцы могут договориться с «Ньюкаслом» на 75+ млн фунтов за вингера
«Бавария» работает над трансфером Гордона из «Ньюкасла».

Между «Баварией» и Энтони Гордоном достигнута принципиальная договоренность о трансфере, информирует журналист Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы заключить с вингером договор сроком на 5 лет, если согласуют трансфер с «Ньюкаслом». 

На данный момент между клубами сохраняется разрыв в оценке стоимости игрока, переговоры продолжаются.

«Ньюкасл» запрашивает за Гордона более 75 млн фунтов. Существует оптимизм, что запрос будет удовлетворен, учитывая большую заинтересованность мюнхенцев.

В этом сезоне Энтони провел 26 игр в АПЛ, забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Подробно статистику 25-летнего футболиста можно изучить здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Будет конкурировать с Диасом, никто не отменял травмы, плохую форму, чтоб выиграть ЛЧ нужны качественные игроки на замену, посмотрите какие игроки на банке у ПСЖ, Барколя, Рамуш, Ли Кан, Фабиан Руис, думаю в средних командах они бы разрывали!
Только это идиотизм платить за игрока такую сумму чтоб игрок сидел в запасе) он должен быть основным, иначе просто деньги на ветер
Ну значит пусть борется за место в основе, конкуренция важна и для игроков основы, когда твою ошибку и недоработку ждет вингер за 75млн, охота больше отпахивать.
решили к аршавину через жену зайти, умно
Как будто в клубе, бьющим голевые рекорды, слабое место ну уж явно не атака)
Может Бавария в восторге от закалки игроков АПЛ после Диаса и Кейна ?
Интересно, он вроде на позиции Диаса играет…
Фрв он тоже иногда играет
у них там еду готовить некому? повара английского решили подписать
На флангах защиты играют переделанный хавбек Лаймер и середняк Станишич, но руководство решает купить ещё одного игрока в атаку, ещё и за немалые деньги.
Сам трансфер хорош. Гордон может и ЦФ сыграть, лет в 30 спокойно продается в АПЛ лямов за 40-50, потому что доморощенный игрок.

Но как-будто Баварии не в линии атаки нужно искать усиление, в центр поля нужен условный Рейндерс, который будет врываться по центру. В защиту кто-то быстрый, Хвича совсем легко убегал, например такой как Хусанов.
Если провести анализ состава, то этот трансфер точно не кажется важным. Уходит Горецка, остаётся только Киммих и Павлович, ну, возможно, Биш там играть сможет, но это мало! В атаке Карл, Гнабри, Мусиала, Диас, Олисе. Как будто выглядит сильно с перекосом. Где‑то 5, а где‑то 2,5. Также открыт вопрос по форварду. Если этот парень может играть напа, это круто, но готов ли он сидеть на лавке 1 часть сезона и топ‑матчи второй части, так как его время только когда Кейн отдыхает или его берегут на важную игру. Выглядит как подготовка к новому заходу по бразильской системе. Вы забьёте, сколько сможете, а мы — сколько захотим, но с ПСЖ не получилось.
Материалы по теме
«Бавария» предложила Гордону контракт на 5 лет. Покупка игрока атакующего плана – задача номер один на лето
9 мая, 15:50
«Бавария» провела переговоры по Гордону, хавбек также интересен «Барсе», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Мюнхенцы не готовы платить «Ньюкаслу» 90 млн евро (Флориан Плеттенберг)
7 мая, 19:26
«Барселоне» интересен Гордон. «Ньюкасл» потребует не менее 85 млн евро за вингера, каталонцы не хотят столько платить
5 мая, 18:30
«Ньюкасл» хочет 75 млн фунтов от «Баварии» за Гордона. Вингер открыт к переходу (The Times)
20 апреля, 19:16
