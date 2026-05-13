«Бавария» достигла соглашения с Гордоном. Мюнхенцы могут договориться с «Ньюкаслом» на 75+ млн фунтов за вингера

«Бавария» работает над трансфером Гордона из «Ньюкасла».

Между «Баварией» и Энтони Гордоном достигнута принципиальная договоренность о трансфере, информирует журналист Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось , что мюнхенцы готовы заключить с вингером договор сроком на 5 лет, если согласуют трансфер с «Ньюкаслом ».

На данный момент между клубами сохраняется разрыв в оценке стоимости игрока, переговоры продолжаются.

«Ньюкасл» запрашивает за Гордона более 75 млн фунтов. Существует оптимизм, что запрос будет удовлетворен, учитывая большую заинтересованность мюнхенцев.

В этом сезоне Энтони провел 26 игр в АПЛ , забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Подробно статистику 25-летнего футболиста можно изучить здесь .