«Бавария» достигла соглашения с Гордоном. Мюнхенцы могут договориться с «Ньюкаслом» на 75+ млн фунтов за вингера
«Бавария» работает над трансфером Гордона из «Ньюкасла».
Между «Баварией» и Энтони Гордоном достигнута принципиальная договоренность о трансфере, информирует журналист Бен Джейкобс.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы заключить с вингером договор сроком на 5 лет, если согласуют трансфер с «Ньюкаслом».
На данный момент между клубами сохраняется разрыв в оценке стоимости игрока, переговоры продолжаются.
«Ньюкасл» запрашивает за Гордона более 75 млн фунтов. Существует оптимизм, что запрос будет удовлетворен, учитывая большую заинтересованность мюнхенцев.
В этом сезоне Энтони провел 26 игр в АПЛ, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Но как-будто Баварии не в линии атаки нужно искать усиление, в центр поля нужен условный Рейндерс, который будет врываться по центру. В защиту кто-то быстрый, Хвича совсем легко убегал, например такой как Хусанов.