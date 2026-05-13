  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» готов за Альвареса заплатить «значительно больше» 150 млн евро. Парижане ведут переговоры с «Атлетико» по форварду (El Chiringuito TV)
95

«ПСЖ» готов за Альвареса заплатить «значительно больше» 150 млн евро. Парижане ведут переговоры с «Атлетико» по форварду (El Chiringuito TV)

«ПСЖ» готов заплатить более 150 млн евро за Альвареса.

«ПСЖ» и «Атлетико» уже ведут переговоры о подписании Хулиана Альвареса, сообщает El Chiringuito TV.

Ранее появилась информация о контактах форварда с парижским клубом, а также с «Барселоной» и «Арсеналом». Подчеркивалось, что мадридцы не настроены продавать аргентинца и запросят у потенциальных покупателей крупную сумму – свыше 100 млн евро.

Сумма, которую готовы заплатить парижане, значительно превышает 150 млн евро.

В этом сезоне 26-летний игрок провел 29 игр в Ла Лиге и забил 8 голов. Подробно со статистикой второго бомбардира «Атлетико» можно ознакомиться здесь.

«Зенит» уже точно чемпион?34691 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер El Chiringuito TV
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoХулиан Альварес
logoлига 1 Франция
logoвозможные трансферы
logoПСЖ
logoденьги
logoБарселона
logoСборная Аргентины по футболу
95 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дикий оверпрайс за него.
Ответ lemming
Дикий оверпрайс за него.
Шейхи с гиганскими бюджетами
Ответ lemming
Дикий оверпрайс за него.
Кто сильнее по качествам Исак или Альварес ?)
Лютый бист, у Энрике превратится в монстра
Ответ Далер Гайнеев
Лютый бист, у Энрике превратится в монстра
лютейший просто, стата в ла лиге пушка
А зачем ПСЖ он?
Да ещё и за такие бешеные деньги?,
Только если Дембель в са собрался
Ответ Ares
А зачем ПСЖ он? Да ещё и за такие бешеные деньги?, Только если Дембель в са собрался
Может, в АПЛ хотят заявиться, там такие ценники и длинная скамейка уместны.
Ответ Ares
А зачем ПСЖ он? Да ещё и за такие бешеные деньги?, Только если Дембель в са собрался
для ПСЖ подобный трансфер- как за хлебушком сходить. Если они возьмут вторую ЛЧ подряд ,то они купят абсолютно любого игрока и за любые прайсы,который нужен будет Энрике .
Где ффп для псж он существует вообще ?
Ответ Ибраим Умаров
Где ффп для псж он существует вообще ?
Президент ПСЖ является президентом уефа в каком-то отделе
Ответ osminog19
Президент ПСЖ является президентом уефа в каком-то отделе
Ффп.😁😁😁
Не думаю, что он сильнее нынешнего Дембеле
Ответ <Inter>
Не думаю, что он сильнее нынешнего Дембеле
Так Дембеле лучший игрок мира на данный момент, если никто не забыл)
Ответ <Inter>
Не думаю, что он сильнее нынешнего Дембеле
вообще глупость, Дембеле в чемпионате вообще не играет, и всегда был ломан переломан.
Да и вообще как игрока штрафной можно сравнивать с крайком?
Бавария без Кейна и без напов тоже нормально играла и забивала, но как изменилось, когда он пришел.
Что за мастер Йода писал эту новость?
Больше похоже на
- Мы хотим больше 100 млн евро!
- Предлагаем 150!
- Миллионов?
- Нет, евро.
Команда которая всех выносит уже второй год без форварда, зачем то хочет взять форварда! Где логика? Ну и 150 это оверпрайс даже за Альвареса, ему бы в Барсу но у них денег нету!
Ответ FilthyFrank
Команда которая всех выносит уже второй год без форварда, зачем то хочет взять форварда! Где логика? Ну и 150 это оверпрайс даже за Альвареса, ему бы в Барсу но у них денег нету!
Альварес скорее продвинутая ложная 9, он хорош в подыгрыше и защите
Пусть Батракова купят за эти деньги)
Ответ Evgen_Hazard
Пусть Батракова купят за эти деньги)
За эти деньги из РПЛ стартовый состав можно купить
Ответ fussballer
За эти деньги из РПЛ стартовый состав можно купить
2 состава
Альварес это топ. Своих денег стоит
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Альварес хочет уйти, считают в «Атлетико». Агенты форварда общались с «Барселоной», «Арсеналом» и «ПСЖ» (Cadena SER)
10 мая, 15:51
Альварес быстрее всех из аргентинцев забил 25 голов в ЛЧ – за 41 матч. Месси сделал это за 42 игры, Агуэро – за 48
30 апреля, 01:30
Альварес забил 10 голов за сезон в ЛЧ – это первый случай в истории «Атлетико»
29 апреля, 20:34
Альварес о слухах: «Это снежный ком лжи, новые истории появляются каждую неделю. Я стараюсь не придавать этому большого значения»
27 апреля, 15:11
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
18 минут назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
25 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
31 минуту назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
47 минут назад
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
59 минут назад
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
14 минут назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
33 минуты назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем