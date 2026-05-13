«ПСЖ» готов за Альвареса заплатить «значительно больше» 150 млн евро. Парижане ведут переговоры с «Атлетико» по форварду (El Chiringuito TV)

«ПСЖ» готов заплатить более 150 млн евро за Альвареса.

«ПСЖ » и «Атлетико» уже ведут переговоры о подписании Хулиана Альвареса , сообщает El Chiringuito TV.

Ранее появилась информация о контактах форварда с парижским клубом, а также с «Барселоной» и «Арсеналом». Подчеркивалось, что мадридцы не настроены продавать аргентинца и запросят у потенциальных покупателей крупную сумму – свыше 100 млн евро.

Сумма, которую готовы заплатить парижане, значительно превышает 150 млн евро.

В этом сезоне 26-летний игрок провел 29 игр в Ла Лиге и забил 8 голов. Подробно со статистикой второго бомбардира «Атлетико » можно ознакомиться здесь .