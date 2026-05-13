США отказали в визах пятерым игрокам сборной Ирака перед ЧМ-2026. Иракская федерация футбола обратится в ФИФА

США отказали пятерым игрокам сборной Ирака в визах перед ЧМ-2026.

У нескольких футболистов сборной Ирака возникли проблемы с визами в США для участия в чемпионате мира.

По словам представителя Иракской федерации футбола Галеба Аль-Замили, США по неизвестным причинам отказали в визах пятерым футболистам национальной команды – Ибрагиму Баешу, Моханаду Али, Заиду Тахсину, Хайдеру Абдул Кариму и Али Аль-Хамади .

Аль-Замили отметил, что футболисты, которым было отказано в визах, являются ключевыми игроками сборной. Иракская футбольная федерация свяжется с ФИФА по данному вопросу в поисках быстрого решения.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирака на групповом этапе сыцграет с командами Франции, Норвегии и Сенегала.