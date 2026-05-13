  • США отказали в визах пятерым игрокам сборной Ирака перед ЧМ-2026. Иракская федерация футбола обратится в ФИФА
США отказали в визах пятерым игрокам сборной Ирака перед ЧМ-2026. Иракская федерация футбола обратится в ФИФА

У нескольких футболистов сборной Ирака возникли проблемы с визами в США для участия в чемпионате мира.

По словам представителя Иракской федерации футбола Галеба Аль-Замили, США по неизвестным причинам отказали в визах пятерым футболистам национальной команды – Ибрагиму Баешу, Моханаду Али, Заиду Тахсину, Хайдеру Абдул Кариму и Али Аль-Хамади.

Аль-Замили отметил, что футболисты, которым было отказано в визах, являются ключевыми игроками сборной. Иракская футбольная федерация свяжется с ФИФА по данному вопросу в поисках быстрого решения.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирака на групповом этапе сыцграет с командами Франции, Норвегии и Сенегала.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Shafaq
Самый позорный ЧМ в истории:))
Ответ rigobersong
С большим запасом, просто дно
Ответ rigobersong
Даже хайпа никакого нет.
А это не повод лишить штаты ЧМ?

"Футбол вне политики, но визу не дадим" 🫠

П. С.: Можно не дать визу Роналду (слишком красивый) и лишить Месси визы на 1 месяц за незнание английского языка (а что, и такое прокатит😁)

Тогда точно Америка выиграет ЧМ 🇺🇸🏆
И мы ведь могли в свое время всех загасить !
И выиграть , но крепок русский человек задним умом …
Ещё можно на Ямаля накапать, типо в США совершеннолетие только с 21 года, а несовершеннолетних (Ямалю 18 лет) не пускаем
Знаете, у сборной Ирака отличные ребята. Мы поговорили и пришли к выводу, что пять человек это не вся сборная. Мои друзья из Федерации Ирака заверили, что без проблем найдут им замену, блестящее решение с их стороны!
Комментарий со звуком. Блестяще
Блеск 🔥
И это только начало. А меня ещё минусовали, когда я ЧМ-2026 цирком обозвал.
Можно минус влепить за популизм. Не надо чушь нести, тут все знают, что это цирк будет
Ну Мексика нормально проведёт, а США и Канада вопросы.
Жду комментарий: США - гордая страна и имеет на это право :) Первый, кто это напишет будет награжден званием "Д..б года"
Ты первый
че, обломался?
Хамади при этом спокойно играет в чемпионате Англии много лет))) интересно причину отказа в визе узнать)))
Ничего не имею против простых американских любителей футбола, но кажется это будет самый зашкварный ЧМ.
Самый позорный чм в истории
А ведь он даже ещё не начался
Да за такое президенту США Дональду Трампу полагается внеочередная Премия мира!
Европейцы проведут какую нибудь акцию против политики Трампа, типа немцев в 2022? Или это другое?)
Поплачут, как обычно.
Глава иранской федерации о ЧМ-2026: «Нам нужны гарантии, что там не будут оскорблять символы нашей системы, особенно КСИР»
6 мая, 12:44
Спецпосланник Трампа об Италии на ЧМ: «Шансы более 50%. Иранские игроки очень желанны, но некоторым людям лучше не приезжать в США. Решение за Инфантино и Трампом»
27 апреля, 17:09
