У Энрике 11 трофеев за 3 года в «ПСЖ» и 20 за тренерскую карьеру

Луис Энрике завоевал 11-й трофей во главе «ПСЖ».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике завоевал одиннадцатый трофей во главе парижского клуба.

Парижане сегодня стали чемпионами Франции в третий раз подряд после назначения испанца летом 2023 года.

За три года Энрике трижды выиграл чемпионат и Суперкубок страны, два раза – Кубок, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Межконтинентальный кубок. Также «ПСЖ » стал вторым на клубном чемпионате мира.

С учетом работы в «Барселоне» у Энрике уже 20 трофеев в тренерской карьере. С каталонцами он трижды вял Кубок Испании, два раза – Ла Лигу , по разу – Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

В «Роме», «Сельте» и сборной Испании Луис не выигрывал трофеев.