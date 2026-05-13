У Энрике 11 трофеев за 3 года в «ПСЖ» и 20 за тренерскую карьеру
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике завоевал одиннадцатый трофей во главе парижского клуба.
Парижане сегодня стали чемпионами Франции в третий раз подряд после назначения испанца летом 2023 года.
За три года Энрике трижды выиграл чемпионат и Суперкубок страны, два раза – Кубок, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Межконтинентальный кубок. Также «ПСЖ» стал вторым на клубном чемпионате мира.
С учетом работы в «Барселоне» у Энрике уже 20 трофеев в тренерской карьере. С каталонцами он трижды вял Кубок Испании, два раза – Ла Лигу, по разу – Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
В «Роме», «Сельте» и сборной Испании Луис не выигрывал трофеев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Помню, как его закидывали грязью после ЧМ-2022.
Здорово, что он сразу после этого нашел свое (второе после Барсы) идеальное место и всем снова всё доказал.
🤔🤔🤔