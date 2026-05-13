У Энрике 11 трофеев за 3 года в «ПСЖ» и 20 за тренерскую карьеру

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике завоевал одиннадцатый трофей во главе парижского клуба.

Парижане сегодня стали чемпионами Франции в третий раз подряд после назначения испанца летом 2023 года.

За три года Энрике трижды выиграл чемпионат и Суперкубок страны, два раза – Кубок, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Межконтинентальный кубок. Также «ПСЖ» стал вторым на клубном чемпионате мира.

С учетом работы в «Барселоне» у Энрике уже 20 трофеев в тренерской карьере. С каталонцами он трижды вял Кубок Испании, два раза – Ла Лигу, по разу – Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

В «Роме», «Сельте» и сборной Испании Луис не выигрывал трофеев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Топарь
Комментарий скрыт
Топарь
Лютый топарь
Энрике всю душу вкладывает
Офигеть, при этот изначально не воспринимался, как топ
это он болельщиками не воспринимался, а тот же Гвардиола говорил что Энрике топ когда тот еще Барсу Б тренировал
Комментарий удален модератором
Очень рад за Энрике!
Помню, как его закидывали грязью после ЧМ-2022.
Здорово, что он сразу после этого нашел свое (второе после Барсы) идеальное место и всем снова всё доказал.
Комментарий скрыт
Однозначно в топ-3 тренеров мира
А кто сегодня сильнее? Он лучше всех адаптируется, единственный из топ команд ротирует состав, не боится убирать звезд с поля по любым причинам.
Даже Шевалье не зассал на банку посадить
абсолютно топовый тренер
С Барсой суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, а с ПСЖ суперкубок Европы и межконтинентальный кубок.

🤔🤔🤔
ты футбол сморишь один день или случайно попал в эту ветку? Суперкубок УЕФА=суперкубок Европы, Межконтинентальный кубок был клубным ЧМ до того как ФИФА придумали новый формат КЧМ
Блин, ты такая умная, аж капец.
Будет в топ 3 самых титулованных тренеров в истории
Сомнительно
В чем сомнение ?На 3 месте Луческу с 35 трофеями,у Лучо уже 20 и он продлевает контракт с ПСЖ до 30
ну, понятно , что в роме и сельте ничего он взять не мог
Какой же он мощный - успевает и за Зенит моменты запарывать, и топ-клуб ко второму титулу ЛЧ вести!
