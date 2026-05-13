  • «Зенит» готов заплатить «Динамо» 20 млн евро за Тюкавина. Рассматривается вариант с обменом на Мостового с доплатой в 10 млн евро («СЭ»)
«Зенит» готов заплатить «Динамо» 20 млн евро за Тюкавина. Рассматривается вариант с обменом на Мостового с доплатой в 10 млн евро («СЭ»)

По информации «СЭ», «Зенит» рассчитывает договориться о переходе Тюкавина летом.

Сообщается, что петербуржцы готовы предложить за форварда 20 миллионов евро, также рассматривается вариант с обменом в «Динамо» вингера Андрея Мостового с доплатой в 10 млн евро.

Отмечается, что в контракте Тюкавина с «Динамо» прописаны отступные в размере 20 миллионов евро для зарубежных клубов – опции выкупа для российских команд нет. Соглашение 23-летнего форварда действует до 2030 года.

Тюкавин должен поблагодарить Дегтярёва
Да тут до Дегятрёва дел натворили
да уж скорее Жириновского.
И Батракова под него! Так и до 11 воспитанников в составе доберёмся!
Только утром писали, что Зенит предлагает обменять Мостового в Локомотив на Карпукаса.
Что дальше? В ЦСКА на Кисляка? В Спартак на Умярова?
Как будто Зенит просто ходит по клубам и спрашивает "Мостовой нннннада? А если обмен с доплатой?"
Есть кого обменять на Мостового? А если найду?
Кисляка не дадим. Но есть пара опытных защитников, несколько молодых и перспективных латиносов, очень хорошие нападающие, а если добавите Дивеева - отдадим ещё и спортдира!
Тюкавин и зарплату попросит 5 млн евро в год
Чем лучше? Лучше ни тому не платить, ни этому.
Не меньше 40 лямов надо требовать с мешка, а то каким-то разводом попахивает.
Андрей не стоит 10 млн евро сейчас. И Тюкавин 20 тоже вряд ли стоит.
Лёгким движением лимита российский футболист за 4 млн евро превращается в элегантное золото за 20+ млн.
На меньшие суммы мутки мутить - другие агенты на смех поднимут.
Если придёт Шварц, то со спортивной точки зрения ему лучше будет остаться в Динамо или уже в Европу
С финансовой конечно это другой вопрос
он со спортивной точки зрения уже лет 5 в динамо. как успехи? так можно всю карьеру в безтрофейнике слить
Был шанс взять чемпионство. Но трофеи сейчас без еврокубков такое себе. Плюс я не уверен, что при Семаке он будет всегда в стартовом составе, сезон провалит, очередного Джон Джона купят, которого надо ставить и сядет. В Динамо ему даже после тяжёлой травмы дали понять, что он сто процентов в старте будет
Тюкавина уже записали в воспитанники Зенита?
Нафига? Пусть другие носятся с воспитанниками, как с писаной торбой. Толку-то.
Обязательно запишем, по вашим многочисленным просьбам. Империя зла мы или кто?
Они хотят второй раз этот фокус провернуть: получить игрока стартового состава у конкурента, а взамен бездаря с лавки отправить. И лавочку разгрузишь и топ игрока получишь. Все видели, чем закончился обмен Дивеева на Гонду!
Два года назад норм вариант. Сейчас очень сомнительно, учитывая, что и в Динамо Тюкавин подсдал, и в Зените еще поди заиграй. Вариант с Мостовым — вообще развод гоев. Поменяй шило на мыло, еще и заплати 10-ку.
