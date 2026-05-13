«Зенит» готов заплатить «Динамо» 20 млн евро за Тюкавина. Рассматривается вариант с обменом на Мостового с доплатой в 10 млн евро («СЭ»)

«Зенит» готов обменять Тюкавина на Мостового.

«Зенит » готовит предложение по форварду «Динамо» Константину Тюкавину .

По информации «СЭ», «Зенит» рассчитывает договориться о переходе Тюкавина летом.

Сообщается, что петербуржцы готовы предложить за форварда 20 миллионов евро, также рассматривается вариант с обменом в «Динамо» вингера Андрея Мостового с доплатой в 10 млн евро.

Отмечается, что в контракте Тюкавина с «Динамо » прописаны отступные в размере 20 миллионов евро для зарубежных клубов – опции выкупа для российских команд нет. Соглашение 23-летнего форварда действует до 2030 года.