«Зенит» готов заплатить «Динамо» 20 млн евро за Тюкавина. Рассматривается вариант с обменом на Мостового с доплатой в 10 млн евро («СЭ»)
«Зенит» готов обменять Тюкавина на Мостового.
«Зенит» готовит предложение по форварду «Динамо» Константину Тюкавину.
По информации «СЭ», «Зенит» рассчитывает договориться о переходе Тюкавина летом.
Сообщается, что петербуржцы готовы предложить за форварда 20 миллионов евро, также рассматривается вариант с обменом в «Динамо» вингера Андрея Мостового с доплатой в 10 млн евро.
Отмечается, что в контракте Тюкавина с «Динамо» прописаны отступные в размере 20 миллионов евро для зарубежных клубов – опции выкупа для российских команд нет. Соглашение 23-летнего форварда действует до 2030 года.
«Зенит» уже точно чемпион?34713 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
179 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Что дальше? В ЦСКА на Кисляка? В Спартак на Умярова?
Как будто Зенит просто ходит по клубам и спрашивает "Мостовой нннннада? А если обмен с доплатой?"
С финансовой конечно это другой вопрос