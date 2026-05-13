  • Черчесов не покинет «Ахмат». У тренера есть договоренность с президентом клуба Закриевым, что он отработает 3-летний контракт до конца (Иван Карпов)
7

Черчесов не покинет «Ахмат» в ближайшее время.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов продолжит работать в грозненском клубе.

По информации инсайдера Ивана Карпова, у специалиста есть договоренность с президентом клуба Якубом Закриевым, согласно которой он отработает свой трехлетний контракт до конца. С начала работы Черчесова на данный момент прошло 9 месяцев.

Как пишет Карпов, в Чечне для Черчесова очень много сделали, его пожелания были исполнены. Поэтому, даже в случае обращений от «Динамо» или «Локомотива», изменить порядок вещей может только сам «Ахмат».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Прошло не девять месяцев, а три четверти года
Ответ Spaten
Прошло не девять месяцев, а три четверти года
Не три четверти года, а год без четверти.
Не отработает контракт, а уверенно проведёт руководство команды до конца срока юридического договора.
Спасибо. Лучшая новость дня
Тренировать будет, пока чемпионом не сделает.
