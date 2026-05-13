Черчесов не покинет «Ахмат». У тренера есть договоренность с президентом клуба Закриевым, что он отработает 3-летний контракт до конца (Иван Карпов)

Черчесов не покинет «Ахмат» в ближайшее время.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов продолжит работать в грозненском клубе.

По информации инсайдера Ивана Карпова , у специалиста есть договоренность с президентом клуба Якубом Закриевым, согласно которой он отработает свой трехлетний контракт до конца. С начала работы Черчесова на данный момент прошло 9 месяцев.



Как пишет Карпов, в Чечне для Черчесова очень много сделали, его пожелания были исполнены. Поэтому, даже в случае обращений от «Динамо » или «Локомотива », изменить порядок вещей может только сам «Ахмат».