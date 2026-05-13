Сборная Кюрасао объявила о возвращении Адвоката. 78-летний тренер будет работать на ЧМ
Дик Адвокат возобновит работу в сборной Кюрасао.
В феврале 78-летний тренер покинул национальную команду из-за проблем со здоровьем у его дочери.
Фред Руттен, возглавивший Кюрасао после Адвоката, вчера покинул свой пост.
«После решения главного тренера Фреда Руттена об уходе с должности, правление Федерации футбола Кюрасао (FFK) на состоявшихся вчера вечером собраниях приняло решение назначить Дика Адвоката главным тренером национальной сборной Кюрасао.
В настоящее время ведутся переговоры между FFK и Диком Адвокатом относительно дальнейших деталей этого назначения.
FFK подходит к этому процессу с должной осмотрительностью, в соответствии с существующими соглашениями и принципами надлежащего управления, с целью обеспечения стабильности, ясности и преемственности в национальной сборной.
Дополнительные объявления будут сделаны позже», – говорится в сообщении сборной Кюрасао.
Адвокат, ранее тренировавший «Зенит» и сборную России, возглавлял команду Кюрасао с января 2024 года. Под его руководством команда вышла на ЧМ-2026. На групповом этапе турнира она встретится со сборными Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.
Я так понимаю, Дик рекорд установит. Между его первым появлением в качестве главного тренера на ЧМ в 1994 и последним в 2026 будет 32 года. Вроде бы подобных диапазонов больше не случалось. У Табареса и Загалло по 28 лет. Паррейра именно главным тоже 28 лет имеет.