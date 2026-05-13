Погребняк о фразе «как «Спартак» с судьями работает»: «Мне дали бан на 3 матча. Но «Зенит» отлично сработал, и он перешел только на Кубок»
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в новом выпуске шоу «Смол ФМ» рассказал о своей знаменитой фразе про судейство на игре со «Спартаком» в 2007 году.
После поражения от красно-белых Погребняк на эмоциях заявил: «Вы посмотрите, как «Спартак» работает с судьями, #####! Он переплюнул нас только в одном, #####, он отлично, #####, с судьями работает!
Погребняк, Федор Смолов и Дмитрий Егоров вспомнили ставшее мемом высказывание экс-футболиста «Зенита», когда обсуждали нецензурное выступление вратаря «Пари НН» Никиты Медведева, раскритиковавшего болельщиков команды.
Федор Смолов: «Я был с Никитой [Медведевым] в одной команде, мы играли в «Локомотиве». Он спокойный парень на самом деле, и для меня стало откровением, что он так жестко высказался.
Дмитрий Егоров: «Так в свое время высказался про болельщиков Роман Широков в ситуации, когда у него футболку просили...»
Смолов: «Шира говорил, что он тому фанату сначала сказал нет, тот продолжал просить, тянуть за майку, и тогда Широков его послал».
Павел Погребняк: «А мы все знаем Романа Николаевича как джентльмена, человека интеллектуального, он просто так не сказал бы так».
Смолов: «Ага, ему лишний повод не нужен, чтобы ##### выслать».
Егоров: «А Павел ведь тоже рассказывал, как «Спартак» с судьями работает. «Как судил Егоров, как сейчас Сухина – это просто ######!» А тебя тогда наказали?»
Погребняк: «Мне дали 3-матчевую дисквалификацию. Но «Зенит» отлично сработал, и она перешла только на Кубок. В чемпионате я отлично смотрелся и дальше».
