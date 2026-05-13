74

Сафонов выиграл 7-й трофей в карьере – все с «ПСЖ»

Сафонов выиграл 7-й трофей в карьере.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов завоевал седьмой трофей в карьере. 

Российский футболист во второй раз подряд стал чемпионом Франции в составе «Пари Сен-Жермен». 

Ранее Сафонов выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, а также Межконтинентальный кубок.

До этого титулов у воспитанника «Краснодара» не было. Голкипер сборной России перешел в «ПСЖ» летом 2024 года за 20 миллионов евро.

«Зенит» уже точно чемпион?34865 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСуперкубок Европы
logoКубок Франции
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСуперкубок Франции
logoКраснодар
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Матвей, она про другой матч говорила!!!
Ответ Mr. Wolferrr
Матвей, она про другой матч говорила!!!
ахахаха хорошо было сейчас!
Ответ Mr. Wolferrr
Матвей, она про другой матч говорила!!!
Так он списался с ней, говорит давай если с Лансом затащу твоё предложение будет в силе, а то там палево все уже знают
Сегодня дал красоты и лучшего игрока матча
Ответ Пинающий Достоинства
Сегодня дал красоты и лучшего игрока матча
По ударам в створ 10:3 в пользу Ланса. Мотя не даром признан лучшим сегодня. Красава!
Ответ Evgen Vynokurov
По ударам в створ 10:3 в пользу Ланса. Мотя не даром признан лучшим сегодня. Красава!
СНГ сегодня жжет, Сафонов все взял, Забарный подстраховал, Хвича забил гол!
Сафонов, засушить! Потом обмыть трофей, а 30-го снова засушить😎
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сафонов, засушить! Потом обмыть трофей, а 30-го снова засушить😎
30-го уничтожить)
Лучший его матч за ПСЖ. Лучший игрок встречи. Респект Мотя
Ответ ZAPA
Лучший его матч за ПСЖ. Лучший игрок встречи. Респект Мотя
Против Челси был лучший, а вообще лучший еще будет
Ответ ZAPA
Лучший его матч за ПСЖ. Лучший игрок встречи. Респект Мотя
Ну и если брать серию пенальти , то финал с бразилами безумен
Очень уверенно сыграл, Товен после матча с таким лицом к нему подошёл (как ты это делаешь, мужик)
Лучший игрок матча
Чувствуете землетрясение?
Это тряска у французских мостовых, из-за сегодняшней игры Матвея
Ответ Растин Кол
Чувствуете землетрясение? Это тряска у французских мостовых, из-за сегодняшней игры Матвея
Мостовой против вратарей-легионеров в ЧР? Он скорее про другое, ему не нравятся тренеры, которые не играли на высоком уровне.
Ответ Растин Кол
Чувствуете землетрясение? Это тряска у французских мостовых, из-за сегодняшней игры Матвея
На ум приходит Дюгарри (из недавнего)
Сегодня конечно сухарь имени Сафонова однозначно. Это прям уровень топ топовый.
Сегодня лучший был, съел Ланс практически в одиночку!

В след сезоне нужно забирать «Золотую перчатку» в лиге 💪
За двадцатку взять такого воротчика, вообще даром, для ПСЖ тем более
Ответ dudufufu
За двадцатку взять такого воротчика, вообще даром, для ПСЖ тем более
из-за уязвимого положения РПЛ, у которой нет еврокубков. А так и в нашей лиге таланты есть
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
1 минуту назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
2 минуты назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
22 минуты назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
34 минуты назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
40 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
47 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
55 минут назад
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
сегодня, 10:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
11 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем