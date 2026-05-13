Сафонов выиграл 7-й трофей в карьере – все с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов завоевал седьмой трофей в карьере.

Российский футболист во второй раз подряд стал чемпионом Франции в составе «Пари Сен-Жермен ».

Ранее Сафонов выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, а также Межконтинентальный кубок.

До этого титулов у воспитанника «Краснодара» не было. Голкипер сборной России перешел в «ПСЖ» летом 2024 года за 20 миллионов евро.