  🏆 «ПСЖ» стал чемпионом Франции 5-й раз подряд. Клуб взял 14-й титул в Лиге 1 – это рекорд
🏆 «ПСЖ» стал чемпионом Франции 5-й раз подряд. Клуб взял 14-й титул в Лиге 1 – это рекорд

«ПСЖ» Матвея Сафонова снова стал чемпионом Франции.

«Пари Сен-Жермен» выиграл чемпионат Франции в пятый раз подряд.

Команда тренера Луиса Энрике, за которую выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов, гарантировала себе титул после перенесенного матча 29-го тура Лиги 1 с «Лансом» (2:0).

Таким образом, парижане в 14-й раз в истории стали чемпионами и упрочили рекорд. Второй по числу трофеев – «Сент-Этьен» (10).

В последний раз «ПСЖ» не выигрывал Лигу 1 в сезоне-2020/21, когда стал вторым, а титул достался «Лиллю». Больше трофеев подряд брал только «Лион» – 7 в период с 2002 по 2008 год.

«Зенит» уже точно чемпион?34864 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Почему этому ПСЖ мне хочется симпатизировать:

1. Отказались это неработающей модели со ставкой на токсичных звезд в пользу именно команды. ПСЖ - это в первую очередь команда.
2. Играют в ультрасовременный футбол, сложный футбол, который приятно смотреть. Спасибо Луису Энрике. Гений.
3. Сафонов. Приехал и доказал, что все реально. Наш слон, как ни крути. Сегодня был бесподобен.
4. Усман Дембеле. Мой любимый Усман Дембеле. От изгоя в Барселоне до обладателя золотого мяча. Энрике превратил его в монстра.

Поздравления всем, кто поддерживает этот клуб. Конечно, ПСЖ должен забирать ушастого. Футбол должен победить!
Ответ Dvin
Даже вечно ленивый Мбайе показал, что вполне себе может забивать красиво!
Чётко !
Идеальный матч от Матвея , уже очень уверенно себя чувствует в чемпионате !
Сафонов прямо чудо как хорош был. Пусть сохранит такой настрой и в финале ЛЧ!
Ну как минимум на один гол Ланс сегодня наиграл. Но Матвей никак не хотел пропускать
Минимум 2
Отличная игра Сафонова, 9.7 от Sofascore
Все таки хочется,чтобы Матвей в следующем сезоне полностью застолбил первый номер. Да, Сафонов крут,но Шевалье в этом сезоне в чемпе отстоял даже больше,чем Мотя,да и в ЛЧ 6 игр провел.
Если без шапкозакидательства,то прошлый сезон Сафонов выиграл кубки с лавки,этот сезон скорее переходный,следующий должен уже укрепить его как железный первый номер
2,65 хг у Ланса, срочно обзор внутривенно с нашим слоником
Поздравляем лучшего вратаря мира с очередной победой:)
10 ударов в створ и все отбил Мотя. Так держать. Теперь надо выносить Арсенал
Мои поздравления Матвею с очередным трофеем.
