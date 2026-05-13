🏆 «ПСЖ» стал чемпионом Франции 5-й раз подряд. Клуб взял 14-й титул в Лиге 1 – это рекорд
«ПСЖ» Матвея Сафонова снова стал чемпионом Франции.
«Пари Сен-Жермен» выиграл чемпионат Франции в пятый раз подряд.
Команда тренера Луиса Энрике, за которую выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов, гарантировала себе титул после перенесенного матча 29-го тура Лиги 1 с «Лансом» (2:0).
Таким образом, парижане в 14-й раз в истории стали чемпионами и упрочили рекорд. Второй по числу трофеев – «Сент-Этьен» (10).
В последний раз «ПСЖ» не выигрывал Лигу 1 в сезоне-2020/21, когда стал вторым, а титул достался «Лиллю». Больше трофеев подряд брал только «Лион» – 7 в период с 2002 по 2008 год.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
1. Отказались это неработающей модели со ставкой на токсичных звезд в пользу именно команды. ПСЖ - это в первую очередь команда.
2. Играют в ультрасовременный футбол, сложный футбол, который приятно смотреть. Спасибо Луису Энрике. Гений.
3. Сафонов. Приехал и доказал, что все реально. Наш слон, как ни крути. Сегодня был бесподобен.
4. Усман Дембеле. Мой любимый Усман Дембеле. От изгоя в Барселоне до обладателя золотого мяча. Энрике превратил его в монстра.
Поздравления всем, кто поддерживает этот клуб. Конечно, ПСЖ должен забирать ушастого. Футбол должен победить!
Если без шапкозакидательства,то прошлый сезон Сафонов выиграл кубки с лавки,этот сезон скорее переходный,следующий должен уже укрепить его как железный первый номер