«Пари Сен-Жермен » выиграл чемпионат Франции в пятый раз подряд.

Команда тренера Луиса Энрике , за которую выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов, гарантировала себе титул после перенесенного матча 29-го тура Лиги 1 с «Лансом » (2:0).

Таким образом, парижане в 14-й раз в истории стали чемпионами и упрочили рекорд. Второй по числу трофеев – «Сент-Этьен » (10).

В последний раз «ПСЖ» не выигрывал Лигу 1 в сезоне-2020/21, когда стал вторым, а титул достался «Лиллю». Больше трофеев подряд брал только «Лион » – 7 в период с 2002 по 2008 год.