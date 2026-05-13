  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Заболотный покинет «Спартак» – клуб не продлит контракт с 34-летним форвардом, провалившим допинг-тест. У Антона 0+1 за 16 игр (Metaratings)
78

Заболотный покинет «Спартак» – клуб не продлит контракт с 34-летним форвардом, провалившим допинг-тест. У Антона 0+1 за 16 игр (Metaratings)

«Спартак» расстанется с Заболотным в конце сезона.

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона-2025/26.

По информации Metaratings, красно-белые не будут активировать опцию продления контракта с 34-летним форвардом.

3 мая в клубе заявили, что Заболотный временно отстранен от спортивной деятельности после неблагоприятного результата допинг-пробы. Позже ограничения сняли: с 30 апреля временное отстранение было отменено, а РУСАДА допустило футболиста к тренировкам и матчам.

«Спартак» подписал с Заболотным соглашение летом 2025 года сроком на один сезон. Игрок перешел в команду в статусе свободного агента после ухода из «Химок».

В этом сезоне форвард провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативный пас – в июле в матче Фонбет Кубка России против «Ростова» (2:0).

«Зенит» уже точно чемпион?34691 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАнтон Заболотный
logoдопинг
logoвозможные трансферы
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чего брали спрашивается. Любого молодого бы лучше подтягивали, что б хоть сидел и переодически тренировался со старшими. А это вообще ни о чем вышло. Просто деньги в никуда. На безбедную старость.
Ответ Красная стрела
Чего брали спрашивается. Любого молодого бы лучше подтягивали, что б хоть сидел и переодически тренировался со старшими. А это вообще ни о чем вышло. Просто деньги в никуда. На безбедную старость.
Это вам так кажется, что в никуда, думаю, туда, куда надо!
Ответ Красная стрела
Чего брали спрашивается. Любого молодого бы лучше подтягивали, что б хоть сидел и переодически тренировался со старшими. А это вообще ни о чем вышло. Просто деньги в никуда. На безбедную старость.
Где они эти молодые? В арендах даже во вторых лигах или в молдавиях себя не проявляют. А нужен был нападающий на старт сезона, так как Угальде и Гарсия поздно возвращались из сборных после золотого Кубка КОНКААФ. В итоге подписание вышло бесполезным. Но денег на него почти не потратили.
Прощай, легенда!
Легенда Тосно, Зенита, Сочи, ЦСКА, Спартака! Куда дальше, в Локо или Динамо?
Ответ Архитектор Мендисабаль
Легенда Тосно, Зенита, Сочи, ЦСКА, Спартака! Куда дальше, в Локо или Динамо?
в лондон
Ответ Архитектор Мендисабаль
Легенда Тосно, Зенита, Сочи, ЦСКА, Спартака! Куда дальше, в Локо или Динамо?
ФК Родина же
Неблагодарные))))
Зачем такой мусор держат в лиге, сыпят огромными деньгами до 34 лет
Ответ Оригинальный Ник
Зачем такой мусор держат в лиге, сыпят огромными деньгами до 34 лет
Зачем такой мусор держат в лиге,
---------------------------------------
ну вроде как не могут дисквальнуть спартак в пердив за такое увы, расстроен как и вы получается
в Челси к Мудрику
А почему решили не продлевать?
Ответ gleb_k
А почему решили не продлевать?
Да можно было продлить, а летом вегану за 10 мультов впарить, он любит все растительное
А вот кто его брал он где сейчас интересно?? Дальше сидит в Спартаке??
Легенда! не клуба отдельного- всей РФПЛ...
Ничего, на горизонте есть перспективная замена. Молодой талант Кокорин))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чернышов о Заболотном: «Медиалига – хороший вариант продолжения карьеры»
11 мая, 10:46
Титов о допинге Заболотного: «Я был в такой же ситуации. Могу пожелать одного – с достоинством выйти из неприятной истории»
8 мая, 21:25
Кузнецов о допинге Заболотного: «В Медиалиге бана нет. Думаю, может туда прибежать»
6 мая, 19:12
Смолов о допинге Заболотного: «То, что ему разрешили доиграть сезон, нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру»
5 мая, 14:01
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
18 минут назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
25 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
31 минуту назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
47 минут назад
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
59 минут назад
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
14 минут назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
33 минуты назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем