Заболотный покинет «Спартак» – клуб не продлит контракт с 34-летним форвардом, провалившим допинг-тест. У Антона 0+1 за 16 игр (Metaratings)
Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона-2025/26.
По информации Metaratings, красно-белые не будут активировать опцию продления контракта с 34-летним форвардом.
3 мая в клубе заявили, что Заболотный временно отстранен от спортивной деятельности после неблагоприятного результата допинг-пробы. Позже ограничения сняли: с 30 апреля временное отстранение было отменено, а РУСАДА допустило футболиста к тренировкам и матчам.
«Спартак» подписал с Заболотным соглашение летом 2025 года сроком на один сезон. Игрок перешел в команду в статусе свободного агента после ухода из «Химок».
В этом сезоне форвард провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативный пас – в июле в матче Фонбет Кубка России против «Ростова» (2:0).
ну вроде как не могут дисквальнуть спартак в пердив за такое увы, расстроен как и вы получается