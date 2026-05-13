Руис недоволен опытом в ЦСКА, заявили в агентстве вингера: «Челестини сам просил его переход, но потом ему перестали давать возможность. Рассматриваем варианты в РПЛ и других лигах»

В агентстве Даниэля Руиса заявили, что вингер недоволен опытом в ЦСКА.

Даниэль Руис покинет московский ЦСКА в конце сезона.

Об этом сообщили в агентстве Best of You Sports, представляющем интересы колумбийского вингера, арендованного армейцами у «Мильонариос».

«Руис покидает ЦСКА и возвращается в «Мильонариос ». Мы рассматриваем варианты в РПЛ и других лигах.

Доволен ли Даниэль опытом в ЦСКА ? Нет. Челестини сам просил его переход, у нас даже был совместный видеозвонок, где он говорил, что игрок ему нравится.

Когда Руис играл, команда показывала хорошие результаты и шла наверху таблицы, но позже ему перестали давать возможность выходить на поле. Мы в поисках клуба, которому понравится Даниэль», – сообщили в агентстве.