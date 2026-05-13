Руис недоволен опытом в ЦСКА, заявили в агентстве вингера: «Челестини сам просил его переход, но потом ему перестали давать возможность. Рассматриваем варианты в РПЛ и других лигах»

В агентстве Даниэля Руиса заявили, что вингер недоволен опытом в ЦСКА.

Даниэль Руис покинет московский ЦСКА в конце сезона.

Об этом сообщили в агентстве Best of You Sports, представляющем интересы колумбийского вингера, арендованного армейцами у «Мильонариос».

«Руис покидает ЦСКА и возвращается в «Мильонариос». Мы рассматриваем варианты в РПЛ и других лигах.

Доволен ли Даниэль опытом в ЦСКА? Нет. Челестини сам просил его переход, у нас даже был совместный видеозвонок, где он говорил, что игрок ему нравится.

Когда Руис играл, команда показывала хорошие результаты и шла наверху таблицы, но позже ему перестали давать возможность выходить на поле. Мы в поисках клуба, которому понравится Даниэль», – сообщили в агентстве.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
ЦСКА
премьер-лига Россия
высшая лига Колумбия
Даниэль Руис
Фабио Челестини
Мильонариос
агенты
возможные трансферы
Абсолютно непонятный пассажир
Сейчас начнется! Валите все на Челистини….
Ответ Василий Иванов
Ну вали-не вали,а кучка легов непонятного качества пришло с подачи Фабио😉
Ответ Aleksandr Struzhkov
С какой подачи Фабио?И какие леги?
Вы думаете он умолял Шевелёва привезти ему двух бразильцев из молодёжки Сан-Пауло с 5 матчами во взрослом футболе на двоих?
Или Руис с Ди Лусиано из подвала своих чемпионатов его креатуры?
Чувак два матча сыграл, а виноват Челестини)))
Ответ Не Владислав Не Безбородов
Ну не прям два матча. Скорее 21 минуту в двух матчах. То есть по времени это будет примерно 0,2 матча. Извиняюсь за душноту 😁
Это был Шевелев в маске Челестини
Уверен, что эта кучка пришла с большой подачей «решал» клуба. Шевелев там инициатор главный по слухам! Раньте такого не было! Плюс вижу в том, что везли много молодежи, на вырост. Но увы…..
Ответ Василий Иванов
Да всегда такое было, особенно когда стараются за мелкий прайс(и иногда не за мелкий) найти бриллиант. Всякие Янчики, Маазу и.т.д чуть ди не в каждое ТО появляются, это в общем-то нормально. Тут взяли чувака в аренду вообще.
Ответ Василий Иванов
Девеев точно Челестини он и не скрывал Да и остальных тренер просматривал наверняка.. Козлов и Воронов может и руководство . Самое страшное что и среди болельщиков раздрай пошел! Раз с ним такая БАЛДА приехала Значит и заправлял на 99% он Не чего его выгораживать Руководство набрало с его подачи весь тренерский штаб .А вот Игдисамов скорее всего от руководства единственный поставлен!
Золото было у нас под ногами... Блинннн...
Зачем брать таких игроков в принципе? Неужели они сильнее своих молодых?
«Когда Руис играл, команда показывала хорошие результаты…» Так вот в чем причина провала команды весной…. Без Руиса никак…
Нет Руиса - нет побед.
Теперь всё понятно
Игрока и его агента вполне можно понять,нынешний ЦСКА не самое лучшее место для развития,но в конкретном случае вопросы скорее к самому бедолаге-игроку
Ответ воробей джек
В чем конретно вопрос? Виктор, Обляков , Мусаев, Гонду и т.д. после всех своих косяков до последнего выходили в старте.
