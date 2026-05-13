  • Анчелотти заявил, что Неймар «был и остается» частью его планов: «Он большой талант, нужно смотреть, в хорошем ли он состоянии»
17

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о возможности вызова Неймара в национальную команду.

34-летний форвард «Сантоса» не выступал за сборную с 2023 года. Ранее он вошел в расширенный список игроков для участия в ЧМ-2026.

Итальянец заявил, что Неймар «был и остается» частью его планов, но решение будет принято «в результате оценки [его физической формы]».

«Я ожидал этого вопроса. Он большой талант. Нам нужно смотреть не на его умение принимать мяч или пасовать, а в хорошем ли он состоянии», – сказал Анчелотти.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Хочу сценарий где Ней усаживает на лавку сборной сВинни :)
Ответ Vadim Zhurov
ахаха, Неймар в своем прайме 1 ЛЧ выиграл, Вини уже 2 принес своему клубу, Неймар вообще нахер там не нужен давно и не попадет на ЧМ)
Ответ neuner
Принес клубу можно говорить только о Месси, остальное командная игра.
Неймар легенда, и эта истеричка рядом не стояла по таланты.
Но у одного пати каждый день, а второй обижен на весь мир.
Как сейчас тяжело дедушке Анчи...
Анчелотти возьми Неймара!
По-моему нет вариантов не брать Неймара разыгрывающим полузащитником. Вини, Рафинье 100% нужна помощь из глубины и Каземиро с Гимараешем ее не обеспечат
А по пробегу Неймар всегда бегал даже в ПСЖ был лидером, в сборной тем более
Неужели прозрел? Ни одного игрока в команде уровня прежних бразильцев. Дошло до маразма - штрафные бить некому.
Да понятно уже что не позовет. Зачем вот это разгонять? Неймара не будет на ЧМ.
Итальянцы отличные дипломаты
Будем честны: Неймар не сыграем на ЧМ, даже если Анчелотти его вдруг вызовет. Поломается на тренировочных сборах и максимум попадёт в запас на групповом этапе, а в плей-офф, если бразилы дойдут вообще - ставку на него никто делать не будет.
Ответ Black Phoenix
Кто знает…
Мне почему-то кажется, что он зажжет именно на этом ЧМ
Ответ R10_Gaucho
Для этого надо перестать бухать по клубам и согнать 10 кг лишнего веса, он думает чтоиегобща имя Анчт должен позвать? Прямо сейчас он даже в донном чемпионате водокачки Бразилии ничего не показывает, от слова ничего. Рональду хоть в пустыне голы клепает, этот же полный ноль , посмотрите его тупо статистику, он даже не бегает. Типичный ленивый Бразил. Называется мечты алкаша что мол я ещё могу тряхнуть стариной, от него мяч как от деревянного Сапогова отлетает. Он даже уже закончил с футболом.
Если вызовет Неймара на Чм, то на этом тренере можно ставить крест. Так прогнуться под игрока и общественность, стоит ли оно того
Мне кажется, Неймара нужно брать. Понятно, что не в основу, но, выйдя со скамейки, вполне может момент зарешать чисто на скилле.
Неймар и 41-летний Тиаго Силва войдут в расширенную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026
11 мая, 12:04
Каземиро о Неймаре на ЧМ-2026: «Эта тема раздражает. Ему уже никому ничего не надо доказывать»
5 мая, 18:09
Почеттино о Неймаре: «По таланту – на уровне Месси, Мбаппе, Марадоны, Роналдиньо. Невероятное мастерство. Но в футболе талант и навыки – это еще не все»
1 мая, 20:06
Антони: «Неймар – самый талантливый игрок, которого я видел. Они с Роналду – лучшие, но Неймар – вне конкуренции, это чистый талант»
1 мая, 14:45
