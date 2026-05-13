Анчелотти заявил, что Неймар «был и остается» частью его планов: «Он большой талант, нужно смотреть, в хорошем ли он состоянии»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о возможности вызова Неймара в национальную команду.
34-летний форвард «Сантоса» не выступал за сборную с 2023 года. Ранее он вошел в расширенный список игроков для участия в ЧМ-2026.
Итальянец заявил, что Неймар «был и остается» частью его планов, но решение будет принято «в результате оценки [его физической формы]».
«Я ожидал этого вопроса. Он большой талант. Нам нужно смотреть не на его умение принимать мяч или пасовать, а в хорошем ли он состоянии», – сказал Анчелотти.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Неймар легенда, и эта истеричка рядом не стояла по таланты.
Но у одного пати каждый день, а второй обижен на весь мир.
Как сейчас тяжело дедушке Анчи...
А по пробегу Неймар всегда бегал даже в ПСЖ был лидером, в сборной тем более
Мне почему-то кажется, что он зажжет именно на этом ЧМ