Мэддисон о неназначенном пенальти в матче с «Лидсом»: «Судьи боятся принимать решения на поле из-за ВАР. Проверка заняла около 20 секунд. «Тоттенхэм» продолжит бороться»

Мэддисон: судьи боятся принимать решения на поле из-за ВАР.

Полузащитник «Тоттенхэма » Джеймс Мэддисон высказался о судействе в матче с «Лидсом » (1:1) в 36-м туре АПЛ .

В добавленное ко второму тайму время Мэддисон упал в штрафной площади «Лидса» после контакта с Лукасом Нмечей. Арбитр Джарред Джиллетт не стал назначать 11-метровый, ВАР поддержал решение арбитра.

«Для ясности… Небольшое, едва заметное касание, изменившее направление мяча, было произведено внешней стороной моей правой стопы, а не Нмечей. Я сказал об этом судье.

Но проверка заняла около 20 секунд. Теперь судьи боятся принимать решения на поле из-за ВАР. Мы продолжаем бороться», – сказал Мэддисон.