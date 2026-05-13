Мэддисон о неназначенном пенальти в матче с «Лидсом»: «Судьи боятся принимать решения на поле из-за ВАР. Проверка заняла около 20 секунд. «Тоттенхэм» продолжит бороться»
Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон высказался о судействе в матче с «Лидсом» (1:1) в 36-м туре АПЛ.
В добавленное ко второму тайму время Мэддисон упал в штрафной площади «Лидса» после контакта с Лукасом Нмечей. Арбитр Джарред Джиллетт не стал назначать 11-метровый, ВАР поддержал решение арбитра.
«Для ясности… Небольшое, едва заметное касание, изменившее направление мяча, было произведено внешней стороной моей правой стопы, а не Нмечей. Я сказал об этом судье.
Но проверка заняла около 20 секунд. Теперь судьи боятся принимать решения на поле из-за ВАР. Мы продолжаем бороться», – сказал Мэддисон.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Илюха, поздравляю с тем, что избежали вылета! В следующем сезоне время крыс закончится.
еще не вечер
Ильюха Мэд база
Илюха джо пич молоток
Я уже забыл, что Мэддисор играет в Тоттенхэме😁
И в чем он не прав?
