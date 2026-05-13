Арбелоа: если кто-то и может изменить ситуацию в «Реале», то это Перес.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал заявления Флорентино Переса на вчерашней пресс-конференции.

– Что вы думаете о пресс-конференции Флорентино [Переса]?

– Я здесь не для того, чтобы комментировать пресс-конференцию президента.

Любой мадридиста согласится с тем, что интересы «Мадрида » нужно защищать. К нам относятся иначе, чем к остальным клубам мира. Мы знаем, каков уровень давления, и этот клуб силен благодаря сосьос (членам клуба – Спортс’‘). Никто не может указывать нам, как думать, какими быть и как поступать.

– Президент говорил об украденных чемпионствах. Вы согласны с ним?

– Конечно. Все мы видим, что происходило последние 20 лет. Будут и вещи, о которых мы не знаем. Было бы здорово, если бы дело Негрейры было раскрыто.

Очевидно, что это незаконно и немыслимо для всех нас, кто имеет отношение к футболу. Кажется невероятным, что только футбол отстаивает законность. Все болельщики «Реала» разделают это мнение.

– Вы бы проголосовали за Флорентино Переса?

– Я не сосьо, поэтому не буду голосовать. Я видел «Реал» без Флорентино. Я знаю, что было до его прихода, и знаю, каким стал клуб за последние 26 лет.

Болельщики «Реала» осознают, чего добился Флорентино, помимо титулов. Если кто-то и может изменить ситуацию, то это Флорентино Перес , – сказал Арбелоа.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

