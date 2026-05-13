  • Арбелоа согласен со словами Переса про кражу титулов: «Если дело Негрейры раскроют – здорово. Это немыслимо для всех в футболе. Все болельщики «Реала» разделают это мнение»
Арбелоа: если кто-то и может изменить ситуацию в «Реале», то это Перес.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал заявления Флорентино Переса на вчерашней пресс-конференции.

– Что вы думаете о пресс-конференции Флорентино [Переса]?

– Я здесь не для того, чтобы комментировать пресс-конференцию президента.

Любой мадридиста согласится с тем, что интересы «Мадрида» нужно защищать. К нам относятся иначе, чем к остальным клубам мира. Мы знаем, каков уровень давления, и этот клуб силен благодаря сосьос (членам клуба – Спортс’‘). Никто не может указывать нам, как думать, какими быть и как поступать.

– Президент говорил об украденных чемпионствах. Вы согласны с ним?

– Конечно. Все мы видим, что происходило последние 20 лет. Будут и вещи, о которых мы не знаем. Было бы здорово, если бы дело Негрейры было раскрыто.

Очевидно, что это незаконно и немыслимо для всех нас, кто имеет отношение к футболу. Кажется невероятным, что только футбол отстаивает законность. Все болельщики «Реала» разделают это мнение.

– Вы бы проголосовали за Флорентино Переса?

– Я не сосьо, поэтому не буду голосовать. Я видел «Реал» без Флорентино. Я знаю, что было до его прихода, и знаю, каким стал клуб за последние 26 лет.

Болельщики «Реала» осознают, чего добился Флорентино, помимо титулов. Если кто-то и может изменить ситуацию, то это Флорентино Перес, – сказал Арбелоа.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

если забрать эти семь титулов у Барселоны, то предлагаю распределить их так: 3 - Атлетико, 1 - Валенсия, 1 - Реал Сосьедад, 1 - Атлетико.

но при этом надо у Реала отобрать семь судейских трофеев Лиги чемпионов. 3 отдаем Барсе, по 2 - Валенсии и Атлетико.

Как тебе такой расклад, конус?))
Ответ Анатолий Дмитриевич
Ювентусу 1 ЛЧ надо ещё вернуть)
Ответ Владимир Владимир
Ливерпулю тоже, желательно два
Я здесь не для того, чтобы комментировать слова президента, поэтому далее по пунктам …. Конус, ну куда ты лезешь?
Ответ mjordan
В конус президента, чего не понятного то?)
Ответ mjordan
Так он и есть конус президента. Который на руку его надевает и гладит им своих любимых сникерсов)
Помню незабываемые победы Барселоны над Реалом, с офигенным комментированием Уткина, когда они просто уничтожали Реал и крали их достоинство и чемпионства
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Это все из-за судей . Ахахахах
Ответ Премьер Кз
После 4 забитого гола, судья убил нас не дав жёлтую Маскерано
Собирай вещички. Твоё лизание Пересу не поможет.. А как вас "потдерживают" ваши "сосьес", ты завтра услышишь на Бернабеу. Скоро Перес перестанет появляться и там.. А не только на Камп Ноу.. 🤣
Ответ Поп и дьякон
Мне кажется,придёт Моур и будет точно так же😆
Ответ Алексей Тихий
Не. К цирку на поле и в раздевалке, добавится цирк на бровке.. 100%.. ☝️😄
Да кто и что разделяет там? Кроме парочки отбитых мадридистов👍
Весь мир уже понял, что по факту предъявить нечего. Полностью сфабрикованное дело франкийской верхушкой во главе которой старый поехавший дед 👍
Смешно про "кражу" титулов говорит человек благодоря кому в нынишнем сезоне Реал вылетел из кубка от команды из низшей лиги(тут видимо так же Негрето виноват) и благодоря кому Реал позволил Барсе стать чемпионом на Кама Ноу(в эль классико) за 4 тура до конца чемпионата.
Это же гениально, во всех бедах виноват Негрейра, но не руководство клуба
Ответ Иосиф Сталин
Смени ник, не позорься !
Ответ RealAlex7
Учи историю, не позорься .
Похоже для Арбелоа абсолютно не важно кому подлизнуть, он согласен абсолютно на любое мнение человека, у которого власти больше, чем у него.
Казалось бы дно пробито, но конус постучался снизу:))
Ответ rigobersong
Он всегда там был
Ответ rigobersong
Так встань с него. Зачем ты на конус сел ?
Какая-то смесь лизоблюдства и непрофессионализма. Реал ТВ головного мозга.
