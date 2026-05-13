Арбелоа согласен со словами Переса про кражу титулов: «Если дело Негрейры раскроют – здорово. Это немыслимо для всех в футболе. Все болельщики «Реала» разделают это мнение»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал заявления Флорентино Переса на вчерашней пресс-конференции.
– Что вы думаете о пресс-конференции Флорентино [Переса]?
– Я здесь не для того, чтобы комментировать пресс-конференцию президента.
Любой мадридиста согласится с тем, что интересы «Мадрида» нужно защищать. К нам относятся иначе, чем к остальным клубам мира. Мы знаем, каков уровень давления, и этот клуб силен благодаря сосьос (членам клуба – Спортс’‘). Никто не может указывать нам, как думать, какими быть и как поступать.
– Президент говорил об украденных чемпионствах. Вы согласны с ним?
– Конечно. Все мы видим, что происходило последние 20 лет. Будут и вещи, о которых мы не знаем. Было бы здорово, если бы дело Негрейры было раскрыто.
Очевидно, что это незаконно и немыслимо для всех нас, кто имеет отношение к футболу. Кажется невероятным, что только футбол отстаивает законность. Все болельщики «Реала» разделают это мнение.
– Вы бы проголосовали за Флорентино Переса?
– Я не сосьо, поэтому не буду голосовать. Я видел «Реал» без Флорентино. Я знаю, что было до его прихода, и знаю, каким стал клуб за последние 26 лет.
Болельщики «Реала» осознают, чего добился Флорентино, помимо титулов. Если кто-то и может изменить ситуацию, то это Флорентино Перес, – сказал Арбелоа.
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
но при этом надо у Реала отобрать семь судейских трофеев Лиги чемпионов. 3 отдаем Барсе, по 2 - Валенсии и Атлетико.
Как тебе такой расклад, конус?))
Весь мир уже понял, что по факту предъявить нечего. Полностью сфабрикованное дело франкийской верхушкой во главе которой старый поехавший дед 👍