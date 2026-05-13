Кристенсен вернулся после травмы «крестов». «Барса» включила защитника, не игравшего с декабря, в заявку на матч с «Алавесом»
Датчанин получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена в конце декабря. Сообщалось, что он может выбыть на 3-4 месяца.
Сегодня каталонский клуб объявил о возвращении 30-летнего игрока. Кристенсен включен в заявку на матч с «Алавесом».
«Барса» в ранге чемпиона сегодня примет «Алавес» в 36-м туре Ла Лиги в 22:30 по московскому времени.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
Отличная новость. Когда в форме, толковый защитник. Ждём его во втором тайме👍🏽
к сожалению, в форме он был только в самый первый сезон, всё остальное время просто пожиратель ЗП :(. гнать. взашей
Очень подходящий матч для пост-травматического выхода на поле. Задачи сезона решены но при этом можно качественно плавно влиться и почувствовать игру.
