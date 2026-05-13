  • Кристенсен вернулся после травмы «крестов». «Барса» включила защитника, не игравшего с декабря, в заявку на матч с «Алавесом»
Кристенсен вернулся после травмы «крестов». «Барса» включила защитника, не игравшего с декабря, в заявку на матч с «Алавесом»

Датчанин получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена в конце декабря. Сообщалось, что он может выбыть на 3-4 месяца.

Сегодня каталонский клуб объявил о возвращении 30-летнего игрока. Кристенсен включен в заявку на матч с «Алавесом».

«Барса» в ранге чемпиона сегодня примет «Алавес» в 36-м туре Ла Лиги в 22:30 по московскому времени.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
Отличная новость. Когда в форме, толковый защитник. Ждём его во втором тайме👍🏽
к сожалению, в форме он был только в самый первый сезон, всё остальное время просто пожиратель ЗП :(. гнать. взашей
Очень подходящий матч для пост-травматического выхода на поле. Задачи сезона решены но при этом можно качественно плавно влиться и почувствовать игру.
Материалы по теме
«Барселона» предложила Кристенсену продлить контракт на 2 года со снижением зарплаты почти вдвое. Защитник пока не отреагировал
3 апреля, 20:50
«Барса» предложила Кристенсену двухлетний контракт со значительным сокращением зарплаты. Защитник хочет остаться, но может рассмотреть и другие варианты
6 марта, 10:41
«Барселона» зарегистрирует Канселу вместо Кристенсена. Медкомиссия Ла Лиги подтвердила, что датчанин пропустит 5 месяцев
10 января, 17:23
У Кристенсена частичный разрыв «крестов» левого колена после тренировки. Защитник «Барсы» может пропустить 3-4 месяца
21 декабря 2025, 12:46
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
22 минуты назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
29 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
35 минут назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
51 минуту назад
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
сегодня, 09:33
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
18 минут назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
37 минут назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
