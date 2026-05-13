Кристенсен вернулся после травмы «крестов». «Барса» включила защитника, не игравшего с декабря, в заявку на матч с «Алавесом»

Кристенсен восстановился от травмы «крестов».

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен восстановился от травмы.

Датчанин получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена в конце декабря. Сообщалось , что он может выбыть на 3-4 месяца.

Сегодня каталонский клуб объявил о возвращении 30-летнего игрока. Кристенсен включен в заявку на матч с «Алавесом».

«Барса» в ранге чемпиона сегодня примет «Алавес » в 36-м туре Ла Лиги в 22:30 по московскому времени.