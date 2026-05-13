  • Карпин о зарплатах футболистов в России и в Европе: «Одно дело, когда платят, потому что ты зарабатываешь, другое – когда получаешь деньги, потому что такая среда создана. Это неправильно»
Карпин о зарплатах: в Европе топ-клубы платят еще больше, чем в России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о зарплатах футболистов в России и в Европе.

– Поскольку в футболе слишком много денег – вообще глобально в футболе, и в российском в том числе, – это тоже создает ту самую комфортную среду, когда: «Зачем уезжать в европейский клуб, если здесь те же деньги?» Зачем, в принципе, прыгать выше головы?

– Я понимаю, о чем вы говорите, но я могу парировать. Хорошо, про Россию вы говорите, но в Европе в топ-клубах платят еще больше, чем в России. И там нет проблем с конкурентной средой.

– Четыре года назад делали сравнение, сколько получает наш нетоповый футболист и, например, Антуан Гризманн, который играл за сборную Франции, на тот момент чуть ли не действующий чемпион мира. Это были сопоставимые деньги.

– Но там же нет проблем с мотивацией.

– Есть мнение, которое вы наверняка слышали, что из-за того, что в футболе такие большие деньги, наши футболисты зачастую не двигаются в европейские клубы, у них нет мотивации расти и развиваться.

– Заслуживал Роналду контракт на 20 миллионов евро в год, когда он был в «Реале», допустим? Он их зарабатывает.

Одно дело, когда тебе платят деньги, потому что ты их зарабатываешь, а другое – когда тебе платят, потому что такая среда создана. То есть, ты не выигрывал, ты эти деньги не зарабатываешь – ты их получаешь.

– Это правильно?

– Конечно, неправильно, – сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.

Российские футболисты поступают так, как поступил бы любой нормальный человек и берут эти деньги. Другой вопрос, кто и зачем предлагает им такие деньги в российском футболе, учитывая, что большая часть этих денег не своя? Вот с этих людей надо спрашивать.Возможно, и с помощью людей в погонах
Есть такое понятие - рынок. Если спрос высокий - то и цена высокая. Спрос на паспортистов искуственное завышают - клубы вынуждены переплачивать, чтобы быть конкурентоспособными. Вот и всё
Причем тут паспортисты, когда те же легионеры много больше получают в России, чем получали бы в Европе? Ты правильно сказал, что зарплаты определяются спросом, вот только, высокий спрос в России определяет не лимит, а огромное количество халявных денег на российском футбольном рынке.
Это он про себя что ли?🤔
В том числе, это все понимают, но никто же не откажется)
В России есть ещё третий вариант. Деньги заработал, но не заплатили.
Сколько лет одну и ту же тему обсасывают. Понятное дело, что немалый процент от таких зарплат - чистой воды обнал через "контрагента", но таков почти весь бизнес в России (и не только, вопрос в масштабах злоупотребления и качества продукта - в СНГ он низкий).

Помнится офф зарплата Кокорина в Динамо 5 млн и Кьеллини со своим потолковым 3,5 млн в Ювентусе. Или тот же Буффон, который больше 4-5 в Юве не получил (не считая бонусы). Российский футбол - это обособленная удобная кормушка внутреннего потребления квазигосударственных, сосущих природные и людские ресурсы, организаций и их хозяев.
Вот Карпин вызвал Амира Ибрагимова,он за это получил или заработал?
А что он думает про ЗП тренеров (особенно сборной)? Там то, надеюсь, всё по чесноку?
Проведу через сборную 5000 игроков для увеличения цены …
Не мы такие, жизнь такая
Так он тоже часть этой так называемой среды)
ВалераВерим всегда умел оседлать волну популизма и перевести стрелки на других (в данном случае со своей зп в сборной на зп игроков)
А в чем он не прав? Все по делу,просто такие как ты, завидуют и подгорает. Подгорает,тупо на ровном месте, потому-что так надо, кому-то,а ты просто попался в систему.
