Карпин о зарплатах футболистов в России и в Европе: «Одно дело, когда платят, потому что ты зарабатываешь, другое – когда получаешь деньги, потому что такая среда создана. Это неправильно»

Карпин о зарплатах: в Европе топ-клубы платят еще больше, чем в России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о зарплатах футболистов в России и в Европе.

– Поскольку в футболе слишком много денег – вообще глобально в футболе, и в российском в том числе, – это тоже создает ту самую комфортную среду, когда: «Зачем уезжать в европейский клуб, если здесь те же деньги?» Зачем, в принципе, прыгать выше головы?

– Я понимаю, о чем вы говорите, но я могу парировать. Хорошо, про Россию вы говорите, но в Европе в топ-клубах платят еще больше, чем в России. И там нет проблем с конкурентной средой.

– Четыре года назад делали сравнение, сколько получает наш нетоповый футболист и, например, Антуан Гризманн, который играл за сборную Франции, на тот момент чуть ли не действующий чемпион мира. Это были сопоставимые деньги.

– Но там же нет проблем с мотивацией.

– Есть мнение, которое вы наверняка слышали, что из-за того, что в футболе такие большие деньги, наши футболисты зачастую не двигаются в европейские клубы, у них нет мотивации расти и развиваться.

– Заслуживал Роналду контракт на 20 миллионов евро в год, когда он был в «Реале », допустим? Он их зарабатывает.

Одно дело, когда тебе платят деньги, потому что ты их зарабатываешь, а другое – когда тебе платят, потому что такая среда создана. То есть, ты не выигрывал, ты эти деньги не зарабатываешь – ты их получаешь.

– Это правильно?

– Конечно, неправильно, – сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.