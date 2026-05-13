  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родри близок к продлению контракта с «Ман Сити» на год. «Реал» не предпринимал официальных шагов по трансферу хавбека (Маттео Моретто)
34

Родри близок к продлению контракта с «Ман Сити» на год. «Реал» не предпринимал официальных шагов по трансферу хавбека (Маттео Моретто)

Родри может остаться в «Ман Сити» вместо перехода в «Реал».

Родри, вероятно, продлит соглашение с «Манчестер Сити», сообщает журналист Маттео Моретто.

Несмотря на интерес к 29-летнему игроку, «Реал» пока не предпринял никаких официальных шагов, и теперь полузащитник как никогда близок к продлению контракта с английским клубом.

«Горожане» вели переговоры о продлении контракта с Родри в течение нескольких недель. Теперь они готовы ускорить процесс, чтобы удержать его в Премьер-лиге как минимум еще на год.

Действующий договор испанца рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Родри провел 20 матчей в АПЛ и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

«Зенит» уже точно чемпион?34690 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Маттео Моретто
logoРодри
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoвозможные трансферы
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Реал пока не предпринимал никаких официальных шагов. Наверное, потому что и не собирался подписывать 30-летнего после крестов с хронической проблемой в колене. Он в этом сезоне в совокупности больше трёх месяцев из-за травм пропустил
С учетом прихода Моура, думаю, что Реалу нужен теперь не креативный опорник, а разрушитель - Эссьен, Матич, Мотта, Камбьяссо, Оби Микел
Ответ Руслан Корецкий
С учетом прихода Моура, думаю, что Реалу нужен теперь не креативный опорник, а разрушитель - Эссьен, Матич, Мотта, Камбьяссо, Оби Микел
Все они уже закончили карьеры
Ответ Руслан Корецкий
С учетом прихода Моура, думаю, что Реалу нужен теперь не креативный опорник, а разрушитель - Эссьен, Матич, Мотта, Камбьяссо, Оби Микел
я думаю все, кого вы перечислили - уже старые, наврядли их купят
В Италию ему дорога, без беготни и управлять тактическим перемещение команды на поле.
Ответ DOCTR
В Италию ему дорога, без беготни и управлять тактическим перемещение команды на поле.
V Komo razve cto)
Выяснили, что навыков самообороны нет, решили не рисковать
Для тех, у кого память как у золотой рыбки "...и не собирался подписывать..."

https://www.sports.ru/football/1117087546-real-xochet-kupit-rodri-i-oczenit-formu-xavbeka-man-siti-pered-chm-tra.html
Ответ Twilight_Shadow
Для тех, у кого память как у золотой рыбки "...и не собирался подписывать..." https://www.sports.ru/football/1117087546-real-xochet-kupit-rodri-i-oczenit-formu-xavbeka-man-siti-pered-chm-tra.html
Это же питчер, от него даже в дурке оказались
Даром не нужон «Мадриду». Лучше взять кого-то помоложе и без истории травм.
Жаль, может в Ла Лиге он бы вернул свой прайм,
Реалу не до покупок сейчас. Им решить вопросы с тренером для начала. Потом уже решать кто нужен и с кем расставаться.
есть очень серьёзные опасения, что Родри кончился.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» предложил Родри новый контракт. Клуб не отпустит хавбека в «Реал» за небольшую сумму летом, если он откажется от продления (Фабрицио Романо)
2 апреля, 21:28
«Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)
27 марта, 09:31
«Ман Сити» обсудит с Родри продление контракта. Клуб знает о желании хавбека закончить карьеру в Ла Лиге (ESPN)
26 марта, 17:09
Родри: «То, что я играл в «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Нельзя отказываться от лучших клубов мира – другие проходили этот путь»
26 марта, 08:14
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
17 минут назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
24 минуты назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
30 минут назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
46 минут назад
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
58 минут назад
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
сегодня, 09:30
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
сегодня, 09:22Видео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
сегодня, 09:18
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» представил форму на сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
13 минут назадФото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
32 минуты назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем