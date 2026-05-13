Родри близок к продлению контракта с «Ман Сити» на год. «Реал» не предпринимал официальных шагов по трансферу хавбека (Маттео Моретто)
Родри может остаться в «Ман Сити» вместо перехода в «Реал».
Родри, вероятно, продлит соглашение с «Манчестер Сити», сообщает журналист Маттео Моретто.
Несмотря на интерес к 29-летнему игроку, «Реал» пока не предпринял никаких официальных шагов, и теперь полузащитник как никогда близок к продлению контракта с английским клубом.
«Горожане» вели переговоры о продлении контракта с Родри в течение нескольких недель. Теперь они готовы ускорить процесс, чтобы удержать его в Премьер-лиге как минимум еще на год.
Действующий договор испанца рассчитан до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне Родри провел 20 матчей в АПЛ и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Маттео Моретто
