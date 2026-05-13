Гришин о Бьелице в ЦСКА: «Спорная кандидатура. В загребском «Динамо» выиграть чемпионат проще: там борются 2-3 команды, это не показатель»

Гришин о Бьелице в ЦСКА: спорная кандидатура, с «Динамо» Загреб выиграть проще.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал Ненада Бьелицу спорным кандидатом на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось , что армейцы провели переговоры с хорватским специалистом, который на данный момент остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

«Какая‑то спорная кандидатура. Там фигурировали фамилии поизвестнее. Не нам выбирать тренеров, руководство выбирает – значит, они знают, что делают.

Если этого тренера подпишут, будем смотреть, как при нем будет играть ЦСКА. Сказать больше ничего не могу, потому что не знаю, как он работал. В загребском «Динамо » выиграть чемпионат проще: по сути, за титул там борются две‑три команды – как и в Сербии, где все обычно сводится к «Црвене Звезде » и «Партизану ». Поэтому не показатель, что тренеры выиграют в этих чемпионатах. У нас совсем другая история.

Тренер незнакомый, поэтому делать какие‑то выводы сейчас было бы неправильно – не зная его работы, сложно что‑то обсуждать. Но надо довериться руководителям ЦСКА, которые знают, кого они ставят и какой футбол хотят видеть», – сказал Гришин.

Последним местом работы 54‑летнего хорвата было загребское «Динамо». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Хорватии.