  Гришин о Бьелице в ЦСКА: «Спорная кандидатура. В загребском «Динамо» выиграть чемпионат проще: там борются 2-3 команды, это не показатель»
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал Ненада Бьелицу спорным кандидатом на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что армейцы провели переговоры с хорватским специалистом, который на данный момент остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

«Какая‑то спорная кандидатура. Там фигурировали фамилии поизвестнее. Не нам выбирать тренеров, руководство выбирает – значит, они знают, что делают.

Если этого тренера подпишут, будем смотреть, как при нем будет играть ЦСКА. Сказать больше ничего не могу, потому что не знаю, как он работал. В загребском «Динамо» выиграть чемпионат проще: по сути, за титул там борются две‑три команды – как и в Сербии, где все обычно сводится к «Црвене Звезде» и «Партизану». Поэтому не показатель, что тренеры выиграют в этих чемпионатах. У нас совсем другая история.

Тренер незнакомый, поэтому делать какие‑то выводы сейчас было бы неправильно – не зная его работы, сложно что‑то обсуждать. Но надо довериться руководителям ЦСКА, которые знают, кого они ставят и какой футбол хотят видеть», – сказал Гришин.

Последним местом работы 54‑летнего хорвата было загребское «Динамо». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Хорватии.

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Ненад Бьелица
Все правильно у нас страна большая, по этому 16 команд борется за чемпионство, а Сербия и Хорватия страны небольшие, по этому в них по 2-3 команды 👍
Ага, в РПЛ то каждая из 16 может чем взять 🤡
Ага, в РПЛ то каждая из 16 может чем взять 🤡
Ну всяко больше чем 2-3 и конкуренция до последнего тура считай, нет разрыва в 10 и больше очков.... Хотя в той же Германии или Франции вообще одна команда)
Ну всяко больше чем 2-3 и конкуренция до последнего тура считай, нет разрыва в 10 и больше очков.... Хотя в той же Германии или Франции вообще одна команда)
Краснодар и Зенит, кто третий?
Да лучше конечно Шварц здесь точно будет весело в команде
Дело в том,что бесспорные кандидатуры в ЦСКА не поедут. При этом кандидатура Бьелицы может оказаться вполне перспективной. Молодежь Хорватии довольно сильна в европейском футболе
ну только не личку ,зачем нам хромая лошадь 🐴
ну ок, разгонит латиносов и понакупает балканцев
Каким образом Губер насчитал больше 2х команд, которые борются за титул в РПЛ)
ЦСКА провел переговоры с Бьелицей, экс-тренер загребского «Динамо» описал руководству армейцев свои идеи и подход к работе. Он остается одним из основных кандидатов
13 мая, 08:43
Губерниев о Шварце в ЦСКА: «Это же великий тренер. Второй раз в одну и ту же реку. Личка? Это называется хождение по мукам. Почему не хотят оставить Игдисамова? Я за наших парней»
12 мая, 17:07
Орешкин и Бабаев выбирают тренера ЦСКА между Шварцем и Личкой. Игдисамов войдет в новый тренерский штаб («СЭ»)
12 мая, 16:13
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
Эрлинг Холанд озвучит викинга в норвежском мультфильме
Замгендиректора «Спартака» по коммерции Соловьев о средней посещаемости: «Мы обошли «Краснодар» – монокоманду в городе»
«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Обыграет «Ростов», сто процентов». Наумов о гонке в РПЛ
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
Лига PARI. «Нефтехимик» уступил СКА, «Урал» против «Черноморца», «Родина» сыграет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги»
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
