  • Каземиро: «Современные игроки зациклены на статистике – 97% точных передач, но каких именно? Пасы назад. Мне нравится Бруну – он всегда пасует вперед»
Каземиро: «Современные игроки зациклены на статистике – 97% точных передач, но каких именно? Пасы назад. Мне нравится Бруну – он всегда пасует вперед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро считает, что молодые футболисты уделяют слишком много внимания статистике.

«Проблема в том, что нынешнее поколение зациклено на статистике. Вы заканчиваете игру, [и люди говорят]: «Он сделал 97% точных передач». Но каких именно передач? Пас назад, еще пас назад – негативные передачи. Нужно играть вперед. Неважно, потеряете вы мяч или нет, но, конечно, иногда вам нужно играть хорошо.

Лично мне нравится Бруну [Фернандеш]. Мне нравится, что Бруну всегда играет вперед. Каждый раз. Он убивает соперников каждый раз. [Он говорит]: «Дайте мне пространство, и я убью вас». Мне это нравится, потому что иногда вы два или три раза теряете мяч, но все время смотрите вперед.

Мне нравится Бруну, нравится его игра. Каждый раз он отдает голевые передачи и все время пасует вперед», – сказал Каземиро в интервью экс-защитнику «МЮ» Рио Фердинанду.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
У футзальной команде «Ухта» u-16 есть вратарь Савелий Туркин и он своим игрокам всё время говорит "Нельзя назад!" Это с одной стороны может показаться забавно, а с другой стороны команда не прижимается и в буквальном смысле окупирует игровую половину соперника.
Наблюдал за этим лично.
Тут ещё от своих исполнителей и соперника зависит. При игре назад, большинство современных команд подключает зональный прессинг, тем самым растягивая линии и оставляя пустые пространства сзади. Если у владеющей в этот момент команды есть качество выйти из этого прессинга через короткие розыгрыши, то уже у прессингующих будут очень большие проблемы
в футзале в одном владении, нельзя пасовать вратарю больше одного раза. Потому он и кричит "Нельзя назад!" ))
Некоторые современные фуболисты умудряются даже пас назад неправильно отдать.
У вас прекрасная аватарка
Спасибо, и ваша не хуже.
Никогда не дает заднюю. Достал нож-бей
Пришел стрелять, стреляй (с)
Взял мяч - #####.
Факты, надо фанатам Педри это рассказать
Бесполезно. Там думают, что Педри это минимум топ3 мира, но всё,что он умеет, это катание мяча поперек и назад
https://profootball.ua/714037-pedri-lider-la-ligi-po-kolichestvu-peredach-vpered/
О буквально, про Майну сказал. У него все передачи поперёк на Каземиро и назад.😁😁😁
Это все от недостаточной квалификации. Немногие способны отдать пас как Бруну.

Мне заполнился эпизод, когда Рон только вернулся в МЮ. Был тяжелый матч, и в какой-то момент Каземиро чуть ли не от своей штрафной отдал точнейший длиннющий пас на Криша между защитников. Роналду принял эту передачу, убежал и забил. Я еще восхитился тогда и вспомнил про старые связи по Реалу.

Беда в том, что в том МЮ такие передачи могли делать только Каземиро, Бруну и датчанин (забыл фамилию). А остальные только поперек и назад. И в их случае условного Магвайера действительно лучше вперед не пасовать)
Такого быть не могло. Когда Роналду вернулся в МЮ - это был 2021-ый год. Каземиро пришёл в МЮ только перед сезоном 22/23. То есть они играли в МЮ вместе, но точно не тогда, когда Роналду только-только вернулся
"датчанин (забыл фамилию)" - Эриксен
бей вперёд - игра придёт. Каземиро бы у нас не затерялся.
