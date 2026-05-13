Каземиро: «Современные игроки зациклены на статистике – 97% точных передач, но каких именно? Пасы назад. Мне нравится Бруну – он всегда пасует вперед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро считает, что молодые футболисты уделяют слишком много внимания статистике.
«Проблема в том, что нынешнее поколение зациклено на статистике. Вы заканчиваете игру, [и люди говорят]: «Он сделал 97% точных передач». Но каких именно передач? Пас назад, еще пас назад – негативные передачи. Нужно играть вперед. Неважно, потеряете вы мяч или нет, но, конечно, иногда вам нужно играть хорошо.
Лично мне нравится Бруну [Фернандеш]. Мне нравится, что Бруну всегда играет вперед. Каждый раз. Он убивает соперников каждый раз. [Он говорит]: «Дайте мне пространство, и я убью вас». Мне это нравится, потому что иногда вы два или три раза теряете мяч, но все время смотрите вперед.
Мне нравится Бруну, нравится его игра. Каждый раз он отдает голевые передачи и все время пасует вперед», – сказал Каземиро в интервью экс-защитнику «МЮ» Рио Фердинанду.
Наблюдал за этим лично.
Мне заполнился эпизод, когда Рон только вернулся в МЮ. Был тяжелый матч, и в какой-то момент Каземиро чуть ли не от своей штрафной отдал точнейший длиннющий пас на Криша между защитников. Роналду принял эту передачу, убежал и забил. Я еще восхитился тогда и вспомнил про старые связи по Реалу.
Беда в том, что в том МЮ такие передачи могли делать только Каземиро, Бруну и датчанин (забыл фамилию). А остальные только поперек и назад. И в их случае условного Магвайера действительно лучше вперед не пасовать)