Каземиро: «Современные игроки зациклены на статистике – 97% точных передач, но каких именно? Пасы назад. Мне нравится Бруну – он всегда пасует вперед»

Каземиро: нынешние игроки зациклены на статистике.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » Каземиро считает, что молодые футболисты уделяют слишком много внимания статистике.

«Проблема в том, что нынешнее поколение зациклено на статистике. Вы заканчиваете игру, [и люди говорят]: «Он сделал 97% точных передач». Но каких именно передач? Пас назад, еще пас назад – негативные передачи. Нужно играть вперед. Неважно, потеряете вы мяч или нет, но, конечно, иногда вам нужно играть хорошо.

Лично мне нравится Бруну [Фернандеш]. Мне нравится, что Бруну всегда играет вперед. Каждый раз. Он убивает соперников каждый раз. [Он говорит]: «Дайте мне пространство, и я убью вас». Мне это нравится, потому что иногда вы два или три раза теряете мяч, но все время смотрите вперед.

Мне нравится Бруну , нравится его игра. Каждый раз он отдает голевые передачи и все время пасует вперед», – сказал Каземиро в интервью экс-защитнику «МЮ» Рио Фердинанду .