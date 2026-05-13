  Динамо «Махачкала» попросило ЭСК проверить неназначение пенальти на Табидзе и неудаление Садулаева в матче с «Ахматом»
Динамо «Махачкала» попросило ЭСК проверить неназначение пенальти на Табидзе и неудаление Садулаева в матче с «Ахматом»

«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК РФС по судейству в матче 29 тура РПЛ с «Ахматом» (1:1), сообщает «РБ Спорт».

Главным арбитром встречи был Сергей Иванов, Кирилл Левников работал на ВАР.

По мнению «Динамо», арбитры допустили две грубые ошибки, которые напрямую повлияли на результат ключевого матча в борьбе за сохранение места в РПЛ.

Так, на 34-й минуте не был назначен пенальти, когда Джемал Табидзе выиграл верховое единоборство и после скидки получил удар рукой по голове от Усмана Ндонга в штрафной «Ахмата». Иванов нарушение не зафиксировал, ВАР не вмешался. В матче этого же тура «Локомотив» – «Балтика» был похожий эпизод, и в итоге был назначен пенальти в ворота хозяев поля.

На 50-й минуту не было удаления после попадания Лечи Садулаева в ногу Темиркану Сундукову. В «Динамо» Махачкала считают, что это прямая красная карточка за опасный фол с риском нанесения травмы.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Мажич уже признал что на Табидзе был грубый фол удар в челюсть, и как он сказал это карточка и пенальти, ошибся первый судья в поле Иванов и асы на Варе всем известный Бобровский , который уже ошибался не в пользу Махачкалы, и самое удивительное Левников, видимо не нравится всем троим Махачкала, интересно как Господин Мажич их. накажит
