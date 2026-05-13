  • Роман Скворцов: «Я обожаю Слуцкого, мы с ним летали в Ирак еще при Саддаме Хусейне. Миссия была спортивная, но мы это называли: «Летим уговаривать диктатора сдаться»
Комментатор Роман Скворцов в интервью Спортсу’‘ поделился историей с участием Леонида Слуцкого, ныне возглавляющего «Шанхай Шэньхуа».

– Я Слуцкого вообще обожаю. Совершенно невероятный человек – очень интересный, очень разносторонний. С ним можно говорить о чем угодно.

У нас с ним, кстати, была совершенно уникальная поездка. Мы летали в Ирак – еще при Саддаме Хусейне. Молодежка «Уралана» должна был там сыграть товарняк с молодежной сборной Ирака, а я летел освещать это событие. Формально миссия была спортивная, но между собой мы это называли так: «Летим уговаривать диктатора сдаться». Правда, диктатор сдаваться не захотел.

– Подожди, то есть ты общался с Хусейном?

– Нет, до Саддама нас не допустили. Кирсан Николаевич (Илюмжинов, бывший президент Республики Калмыкия – Спортс”) выезжал к нему сам и вел эти душеспасительные беседы, которые, как выяснилось, ни к чему не привели. А мы занимались тем, что освещали всю эту историю: футбол, видовые съемки, интервью в багдадских декорациях.

Однажды снимали на огромной площади, абсолютно пустой. Мы снимаем какие-то дворцы, резиденции, все красиво. И вдруг в какой-то момент сзади – хлоп по плечу. Оборачиваемся, а там стоят люди из иракских спецслужб. И говорят: «Это снимать нельзя. Что вы тут делаете и почему вы вообще не похожи на иракцев?»

Мы объяснили, что мы российское телевидение, приехали делать сюжет. Они выслушали и сказали: «Все хорошо, но вы должны понимать, что это одна из резиденций нашего любимого Саддама Хусейна. Снимать ее ни в коем случае нельзя, поэтому кассету мы забираем».

Я говорю: «Понимаете, мы не можем вам отдать кассету, потому что за нее отвечаем. Хотите – я прямо сейчас засвечу пленку». Они говорят: «Давай». Я беру кассету, открываю ее, говорю: «Все, пленка засвечена». Пробовали когда-нибудь засветить аудиокассету? Эффект тот же, точнее его полное отсутствие. Они отвечают: «Нормально». И исчезают буквально через семь секунд. Просто растворяются в воздухе. Это было невероятно, – сказал Скворцов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс''
всмысле тренер «Шанхай Шэньхуа»?

он же возглавляет ЛДПР
Совмещает на удалёнке.
Слуцкий здорового пользователя спортса возглавляет футбольный клуб Шанхай.
Илюмжинов - какая-то очень интересная личность. То с инопланетянами общается, то с Саддамом душеспасительные беседы ведет. Масон или иллюминат, наверное😂
А под твой комментарий, баскетбол одно удовольствие смотреть👋для меня)
Сейчас по ТНТ идёт шоу "Сокровища императора" и там участвует Слуцкий. Блииин, какой же он мерзотный. Рекомендую посмотреть серию в это воскресенье, судя по анонсу там ему морду набьют за его поганый язык.
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Сейчас по ТНТ идёт шоу "Сокровища императора" и там участвует Слуцкий. Блииин, какой же он мерзотный. Рекомендую посмотреть серию в это воскресенье, судя по анонсу там ему морду набьют за его поганый язык.
Он же боксер вроде....
