ЦСКА провел переговоры с Бьелицей, экс-тренер загребского «Динамо» описал руководству армейцев свои идеи и подход к работе. Он остается одним из основных кандидатов

ЦСКА провел переговоры с Бьелицей.

ЦСКА провел переговоры с бывшим тренером «Динамо» Загреб Ненадом Бьелицей.

По информации Legalbet, хорватский специалист основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев Бьелица изложил свое видение оптимального состава команды, рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых игроков, а также описал накопленный опыт в «Трабзонспоре», берлинском «Унионе» и загребском «Динамо ».

«Матч ТВ» утверждает , что на данный момент Бьелица остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

«Действительно, Ненад Бьелица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Бьелица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодежь. Как пример, Дани Ольмо, с которым тренер работал в «Динамо», и который позднее оказался в «Барселоне», – сказал источник.