ЦСКА провел переговоры с Бьелицей, экс-тренер загребского «Динамо» описал руководству армейцев свои идеи и подход к работе. Он остается одним из основных кандидатов
По информации Legalbet, хорватский специалист основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев Бьелица изложил свое видение оптимального состава команды, рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых игроков, а также описал накопленный опыт в «Трабзонспоре», берлинском «Унионе» и загребском «Динамо».
«Матч ТВ» утверждает, что на данный момент Бьелица остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.
«Действительно, Ненад Бьелица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Бьелица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодежь. Как пример, Дани Ольмо, с которым тренер работал в «Динамо», и который позднее оказался в «Барселоне», – сказал источник.
Три предыдущих места работы: 176 дней, 161 и 94 - при этом все клубы не аутсайдеры в своих чемпионатах
После этого 1.5 года без работы
Как можно было додуматься на него обратить внимание