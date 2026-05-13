  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА провел переговоры с Бьелицей, экс-тренер загребского «Динамо» описал руководству армейцев свои идеи и подход к работе. Он остается одним из основных кандидатов
79

ЦСКА провел переговоры с Бьелицей, экс-тренер загребского «Динамо» описал руководству армейцев свои идеи и подход к работе. Он остается одним из основных кандидатов

ЦСКА провел переговоры с Бьелицей.

ЦСКА провел переговоры с бывшим тренером «Динамо» Загреб Ненадом Бьелицей.

По информации Legalbet, хорватский специалист основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев Бьелица изложил свое видение оптимального состава команды, рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых игроков, а также описал накопленный опыт в «Трабзонспоре», берлинском «Унионе» и загребском «Динамо».

«Матч ТВ» утверждает, что на данный момент Бьелица остается одним из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

«Действительно, Ненад Бьелица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Бьелица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодежь. Как пример, Дани Ольмо, с которым тренер работал в «Динамо», и который позднее оказался в «Барселоне», – сказал источник.

«Зенит» уже точно чемпион?34527 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Загреб
logoвысшая лига Хорватия
Ненад Бьелица
logoУнион Берлин
logoМатч ТВ
logoТрабзонспор
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже рассматривать таких кандидатов какой-то позор
Три предыдущих места работы: 176 дней, 161 и 94 - при этом все клубы не аутсайдеры в своих чемпионатах
После этого 1.5 года без работы
Ответ Влад Безруков
Даже рассматривать таких кандидатов какой-то позор Три предыдущих места работы: 176 дней, 161 и 94 - при этом все клубы не аутсайдеры в своих чемпионатах После этого 1.5 года без работы
Офигеть у него резюме((((
Как можно было додуматься на него обратить внимание
Ответ LoveGreguar
Офигеть у него резюме(((( Как можно было додуматься на него обратить внимание
Он же почти Бьелса.
Бьелица, это пробник перед Бьелсой
Ненад слов
Человек признан главным тренером-разочарованием Бундеслиги в сезоне с Унионом. До этого в Аустрии кризис был при нём. Крутой спец..
Совсем что ли бл...
я так понимаю это он умудрился в прошлом сезоне не выиграть с Динамо Загреб чемпионат Хорватии
Ответ Three Days Grace
я так понимаю это он умудрился в прошлом сезоне не выиграть с Динамо Загреб чемпионат Хорватии
Не, он только начал позориться, а "добил" тот сезон уже Каннаваро.
Почему назначили Бьелицу? Да потому что Бьелса к нам не поедет!
Ответ Footballer22
Почему назначили Бьелицу? Да потому что Бьелса к нам не поедет!
Данни Ольмо к нам не поедет
100пудово распиливают бюджет на агентских и неустойках. Другого объяснения такому подходу к "выбору" тренера для ЦСКА я не вижу. Позор просто
И что этот хорват,как тренер выиграл?Совсем Бабаев,Шевелев,видно,больные стали,помешались на иностранцах,а чем тогда хуже был Челестини?Дайте,тогда шанс Игнашевичу,Гришину или нынешнему тренеру,а не этим хапугам из Европы.Нашли кандидата!Смех!
Ненада, пожалуйста 😁
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
13 минут назадВидео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
17 минут назад
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
37 минут назад
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
Карасев обслужит игру «Зенита» и «Ростова» в последнем туре РПЛ, ВАР – Кукуян. Прокопов назначен на матч «Краснодар» – «Оренбург»
сегодня, 08:15
Кубок Англии. Финал. «Ман Сити» против «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 08:12
Эрлинг Холанд озвучит викинга в норвежском мультфильме
сегодня, 08:10
Ищем дизайнера спецпроектов – делать визуально сильные и удобные решения. Ждем вас в Сирене!
сегодня, 08:00Вакансия
Замгендиректора «Спартака» по коммерции Соловьев о средней посещаемости: «Мы обошли «Краснодар» – монокоманду в городе»
сегодня, 07:31
«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Обыграет «Ростов», сто процентов». Наумов о гонке в РПЛ
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
5 минут назад
Лига PARI. «Нефтехимик» уступил СКА, «Урал» против «Черноморца», «Родина» сыграет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги»
40 минут назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
50 минут назад
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
53 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Рекомендуем