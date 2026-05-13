Перес о возвращении Моуринью: «Я не думал, что меня об этом спросят. Мы не находимся на этой стадии процесса»

Перес о Моуринью: не думал, что меня спросят, сейчас не тот момент.

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о возможном назначении Жозе Моуринью главным тренером клуба.

Вчера появилась информация , что португальский тренер, который сейчас возглавляет «Бенфику», достиг соглашения с руководством мадридского клуба. Ожидается, что официальное заявление тренера будет опубликовано на следующей неделе.

«Я не думал, что меня об этом спросят. Мы не находимся на этой стадии процесса. Мы на той стадии, когда нужно убедиться, что «Реал Мадрид » принадлежит сосьос, которые хотят отнять его у нас. Я хочу поговорить с ними, и пусть они представятся. Я собираюсь спросить их, что они сделали в своей жизни для «Реала».

Я должен положить конец этой абсурдной кампании против «Мадрида», более славного «Мадрида» не было никогда. Меня выбрали лучшим президентом в истории клуба, да и всех клубов, мне стыдно об этом говорить. Сегодня мы не обсуждаем футбол», – заявил Перес на пресс-конференции.

Внезапная пресс-конференция Переса. Что же сказал босс «Реала»?