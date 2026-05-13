  • Перес о возвращении Моуринью: «Я не думал, что меня об этом спросят. Мы не находимся на этой стадии процесса»
Перес о возвращении Моуринью: «Я не думал, что меня об этом спросят. Мы не находимся на этой стадии процесса»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о возможном назначении Жозе Моуринью главным тренером клуба.

Вчера появилась информация, что португальский тренер, который сейчас возглавляет «Бенфику», достиг соглашения с руководством мадридского клуба. Ожидается, что официальное заявление тренера будет опубликовано на следующей неделе.

«Я не думал, что меня об этом спросят. Мы не находимся на этой стадии процесса. Мы на той стадии, когда нужно убедиться, что «Реал Мадрид» принадлежит сосьос, которые хотят отнять его у нас. Я хочу поговорить с ними, и пусть они представятся. Я собираюсь спросить их, что они сделали в своей жизни для «Реала».

Я должен положить конец этой абсурдной кампании против «Мадрида», более славного «Мадрида» не было никогда. Меня выбрали лучшим президентом в истории клуба, да и всех клубов, мне стыдно об этом говорить. Сегодня мы не обсуждаем футбол», – заявил Перес на пресс-конференции.

Внезапная пресс-конференция Переса. Что же сказал босс «Реала»?

"Мы на той стадии, когда нужно убедиться, что «Реал Мадрид» принадлежит сосьос, которые хотят отнять его у нас"

А эти сосьос, они сейчас с вами в комнате?
Зная Моура, он и Винисиуса и Мбаппе усадит на лавку только за то, что они криво попадут по мячу на тренировке, а в ответ на истерики устроит показательную выволочку обоим. Короче, есть вероятность что оба выпадут из стартового состава на несколько матчей. Другое дело, хватит ли Пересу терпения поддерживать Жозе, или он как обычно заднюю врубит, как с Алонсо и самим Моуром в прошлом.
Истерика и Мбаппе как оказались то в одном предложении?) Лично я не наблюдал за ним подобное за все пребывание в Мадриде, да и в Париже тоже. Скоро в своих жизненных неудачах начнут обвинять человека, находясь за тысячи километров 🤣🤣🤣
Это было 15 лет назад . Сейчас этот сбитый летчик все сделает как скажет ему Перец
Перес совсем поплыл,вот что бывает когда получаешь безграничную власть
А пока мы будем убеждаться Винисиус и Мбаппе возглавят клуб
Очень интересно, но нихао непонятно
Очень интересно, но нихао непонятно
Это значит что Перес не особо хочет Мауринью но Алонсо возвращать не будет а Анчелотти и Зидан его кинули со сборными, Почеттино вообще полный ноль как тренер и в итоге он как Бавария что уврльняла в другую тренером при любом психозе осталась вообще в один момент без желающих идти в этот 🦀.топовых тренеров всегда единицы, это надо учитывать Пересу, пошли все нахрен старческим маразмом размахивать шашкой и сто как идиот выгнал перспективного успешно работавшего тренера, что мог в долгую работать в Реале просто выкинул ради того чтобы позвать страх временщиков? Вот и психует что понимает что лозанулая не поддержав Алонсо в битве с офуевшими неграми
Ну, кстати, да - увольнением Алонсо Перес усложнил себе поиски топ-тренера, потому что кто из них согласится приходить в такой проблемный состав, когда президент может так тебя кинуть за спиной?
Хахаха. Жозе, думаю, не расстроится, если в Лиссабоне останется
Я так и не понял, чего на Переса накинулись — 2 сезона без титулов, но в разрезе 10 лет на 100% лучший клуб мира.

Более того, не считаем офигенный мув с кришем, новый стадик (опять же, по слухам №1), и подписание топа вроде Мбаппе за сущие копейки.

Реал нормально приборохлился в плане активов, 2 года без титулов — вообще не проблема. Барсуки больше 10 лет без ЛЧ и ничего, мнят себя лучшим клубом мира, хотя недавно в лиге европы рубились)
Ты прав, но Реал задрал сам себе планку так, что 2 года без трофеев уже ВСЕ воспринимают как катастрофу. Но топ-клуб этим и отличается от просто хорошего клуба: стремлением и декларированием намерений выиграть все трофеи
Материалы по теме
«Реал» договорился с Моуринью. Заявление тренера появится на следующей неделе (Саша Тавольери)
12 мая, 11:54
О возвращении Моуринью в «Реал» объявят по окончании сезона. Переговоры состоялись, тренер «выдвинул условия» относительно состава и приобретений (Сиро Лопес)
11 мая, 09:43
Жозе Моуринью: «Контактов с «Реалом» не было и не будет до конца сезона. Истории о встречах и требованиях – всего лишь домыслы»
10 мая, 10:40
«Реал» и Моуринью провели позитивные переговоры. Перес продвигает вариант с возвращением Жозе (Бен Джейкобс)
9 мая, 14:55
