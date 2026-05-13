Катлин Крюгер назначена спортивным директором «Гамбурга». Она первая женщина на этой должности в истории Бундеслиги
Новым спортивным директором «Гамбурга» станет Катлин Крюгер.
Клуб объявил, что 40-летняя специалистка приступит к работе летом 2026 года.
Ранее Крюгер в течение 17 лет работала в структуре «Баварии» – после завершения карьеры в 2009 году она была помощником в совете правления, менеджером основной команды, а в последние годы занимала должность ведущего эксперта по спортивной стратегии и развитию.
Таким образом, Крюгер станет первой в истории Бундеслиги женщиной, занявшей должность спортивного директора клуба.
Фото: hsv.de
Напомним, что в середине апреля Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» до конца сезона и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы.
Катлин Крюгер – девушка, которая в «Баварии» решает проблемы. Игроки круглосуточно обращаются к ней с любыми вопросами
Удачи и успехов с динозаврами ⚫⚪🔵
Работала, работала и доросла, всё как и должно быть.
Грановская - гендир
Крюгер - спортдир
Эта - гл.тренер/менеджер (оперативник)
Зарема - владелец (!!! она тут потому что её всуе помянули в комментах)
Ну, вроде весь пасьянс собрали. Есть/будут тренера по физподготовке, медики и терапевты, массажисты, водители, агрономы. Равенство достигнуто (тру-феминизм самой первой волны с равным правом на труд и его достойную оплату).
Только футболисток не будет, т.к. это мужской футбол. Для футболисток есть свой отдельный.
Не вижу ничего такого криминального в принципе.
- Но футбольный человек только Мостовой!!!111 Не перепутайте!