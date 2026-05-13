Катлин Крюгер назначена спортивным директором «Гамбурга». Она первая женщина на этой должности в истории Бундеслиги

«Гамбург» первым в истории Бундеслиги назначил спортивным директором женщину.

Новым спортивным директором «Гамбурга » станет Катлин Крюгер.

Клуб объявил, что 40-летняя специалистка приступит к работе летом 2026 года.

Ранее Крюгер в течение 17 лет работала в структуре «Баварии» – после завершения карьеры в 2009 году она была помощником в совете правления, менеджером основной команды, а в последние годы занимала должность ведущего эксперта по спортивной стратегии и развитию.

Таким образом, Крюгер станет первой в истории Бундеслиги женщиной, занявшей должность спортивного директора клуба.

Напомним, что в середине апреля Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» до конца сезона и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы.

