Катлин Крюгер назначена спортивным директором «Гамбурга». Она первая женщина на этой должности в истории Бундеслиги

«Гамбург» первым в истории Бундеслиги назначил спортивным директором женщину.

Новым спортивным директором «Гамбурга» станет Катлин Крюгер.

Клуб объявил, что 40-летняя специалистка приступит к работе летом 2026 года.

Ранее Крюгер в течение 17 лет работала в структуре «Баварии» – после завершения карьеры в 2009 году она была помощником в совете правления, менеджером основной команды, а в последние годы занимала должность ведущего эксперта по спортивной стратегии и развитию.

Таким образом, Крюгер станет первой в истории Бундеслиги женщиной, занявшей должность спортивного директора клуба.

Фото: hsv.de

Напомним, что в середине апреля Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» до конца сезона и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы.

Катлин Крюгер – девушка, которая в «Баварии» решает проблемы. Игроки круглосуточно обращаются к ней с любыми вопросами

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Гамбурга»
Спартак с Заремой опередил свое время
Ответ Кирилл Куминский
Это правда, в Европе ещё лет 100 не доверят клуб подстилке
Ответ Tun
Ты много знаешь за Зарему? Она очень талантливый управленец
Резюме очень достойное👍

Удачи и успехов с динозаврами ⚫⚪🔵
Это больше похоже на нормальное назначение, чем случай с ГТ-женщиной.
Работала, работала и доросла, всё как и должно быть.
Ответ Alex1104
Так тренерка Униона тоже долго работала и доросла.
Ответ Игорь Новиков
Комментарий удален модератором
Ну так спорт дир не тренер же, вон Ольга Юрьевна вообще президентом была и ничего
Ответ Alex8007
Ольга Юрьевна - президент
Грановская - гендир
Крюгер - спортдир
Эта - гл.тренер/менеджер (оперативник)
Зарема - владелец (!!! она тут потому что её всуе помянули в комментах)

Ну, вроде весь пасьянс собрали. Есть/будут тренера по физподготовке, медики и терапевты, массажисты, водители, агрономы. Равенство достигнуто (тру-феминизм самой первой волны с равным правом на труд и его достойную оплату).
Только футболисток не будет, т.к. это мужской футбол. Для футболисток есть свой отдельный.
Не вижу ничего такого криминального в принципе.

- Но футбольный человек только Мостовой!!!111 Не перепутайте!
Ответ Romka_Kromka
Физиотерапевта можно ту женщину из Челси взять, Еву Карнейро
Это Дайана Крюгер из Трои и Бесславных ублюдков в лоурезе
Ответ Камиль Салимов
мб родственница
Ответ Камиль Салимов
Кстати, сходство реально есть)
Есть отличный пример в Челси при Абрамовиче, так что норм
интересно было бы посмотреть на грановскую на руководящей должности в футбольном клубе без абрамовича. мощная тётка была же в челси
и тут Бавария в резюме
Женщины захватывают мир!
