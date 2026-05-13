«Бавария» и 40-летний Нойер согласовали контракт до 2027 года. Подпишут до матча с «Кельном»

«Бавария» и Нойер согласовали продление контракта.

40-летний голкипер полностью согласовал новый контракт с клубом до лета 2027 года, сообщает Sky Sport.

Соглашение планируют подписать до матча с «Кельном» – последней домашней игры мюнхенцев в этом сезоне, которая пройдет в субботу, 16 мая.

Также сообщается, что Йонас Урбиг останется вторым вратарем «Баварии» и, как ожидается, получит больше игрового времени. Свен Ульрайх также останется в команде.