  • «Бавария» и 40-летний Нойер согласовали контракт до 2027 года. Подпишут до матча с «Кельном»
Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией».

40-летний голкипер полностью согласовал новый контракт с клубом до лета 2027 года, сообщает Sky Sport.

Соглашение планируют подписать до матча с «Кельном» – последней домашней игры мюнхенцев в этом сезоне, которая пройдет в субботу, 16 мая.

Также сообщается, что Йонас Урбиг останется вторым вратарем «Баварии» и, как ожидается, получит больше игрового времени. Свен Ульрайх также останется в команде.

«Зенит» уже точно чемпион?
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
Сочувствую остальным вратарям Баварии.)) Он ещё Урбига на пенсию отправит, судя по всему. 😁👌
При том Нойер уже сейчас прилично так сдал. Матчи с Реалом и Псж это подтверждают.
Комментарий скрыт
Можно еще на перспективу взять Тер Штегена из Барселоны, пусть годик посидит под Нойером, заматереет, а потом, глядишь, и основным станет.
При такой конкуренции в Бундеслиге, Нойер может хоть до 45 лет быть основным.
А вот в ЛЧ…
Были провалы в этом году и все знают. Но ведь во втором матче против ПСЖ он единственный кто реально тащил Баварию.
Отлично, отлично. Ещё год последим за легендой и Урбига заодно поднатаскает
Не очень внимательно слежу за Бавария, но будто это уже пятый год слышу
С учётом того, что Урбиг в Баварии только второй год, то будто тебе кажется
Плохая новость. Точно так же продлевали в прошлом году с условием игрового времени для Урбига. В итоге, если бы Нойер не травмировался, Урбиг бы вышел на пару захудалых игр.
Он смотрится точно НЕ ХУЖЕ Нойера, с разницей, что у него есть потенциал для развития. Сами себе проблему на ровном месте создают. Ну 40 лет человеку, сколько можно-то уже...
Все надеялся, что Акинфеева подпишут
Зачем?,он дрявый
Чтобы так всем,плохо работаешь,а тебе бабло и ещё просят остаться, толерантность 🤣🤣🤣🤣🤣
Но тогда точно за это Кёльн им сегодня наклепает
