«Бавария» и 40-летний Нойер согласовали контракт до 2027 года. Подпишут до матча с «Кельном»
40-летний голкипер полностью согласовал новый контракт с клубом до лета 2027 года, сообщает Sky Sport.
Соглашение планируют подписать до матча с «Кельном» – последней домашней игры мюнхенцев в этом сезоне, которая пройдет в субботу, 16 мая.
Также сообщается, что Йонас Урбиг останется вторым вратарем «Баварии» и, как ожидается, получит больше игрового времени. Свен Ульрайх также останется в команде.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport
А вот в ЛЧ…
Были провалы в этом году и все знают. Но ведь во втором матче против ПСЖ он единственный кто реально тащил Баварию.
Он смотрится точно НЕ ХУЖЕ Нойера, с разницей, что у него есть потенциал для развития. Сами себе проблему на ровном месте создают. Ну 40 лет человеку, сколько можно-то уже...