«Зенит» готов обменять Мостового на Карпукаса, «Локо» согласен обсудить обмен на Андрея и Васильева. «Краснодару» поставили цену в 8 млн евро за Артема

«Зенит» готов обменять Мостового на Карпукаса.

«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива » Артему Карпукасу и готов рассмотреть обмен на хавбека своей команды Андрея Мостового, сообщает «РБ Спорт».

Контракт Карпукаса с «Локо» истекает летом 2027 года. Предметный интерес к футболисту сохраняет «Краснодар», предложение «быков» составляет 4 млн евро. «Локо» же первоначально рассчитывал на компенсацию в 10 млн евро, на данный момент речь идет о сумме в 8 млн евро. Краснодарцы с такой суммой не согласны.

«Зенит » же готов к обмену на Мостового, контракт которого истекает также летом 2027 года. В «Локо» такой вариант не считают справедливым. Один из вариантов возможного обмена, который могли бы обсудить железнодорожники – обмен Карпукаса на Мостового и полузащитника Дмитрия Васильева , который играет в аренде в «Сочи».