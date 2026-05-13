«Зенит» готов обменять Мостового на Карпукаса, «Локо» согласен обсудить обмен на Андрея и Васильева. «Краснодару» поставили цену в 8 млн евро за Артема
«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Артему Карпукасу и готов рассмотреть обмен на хавбека своей команды Андрея Мостового, сообщает «РБ Спорт».
Контракт Карпукаса с «Локо» истекает летом 2027 года. Предметный интерес к футболисту сохраняет «Краснодар», предложение «быков» составляет 4 млн евро. «Локо» же первоначально рассчитывал на компенсацию в 10 млн евро, на данный момент речь идет о сумме в 8 млн евро. Краснодарцы с такой суммой не согласны.
«Зенит» же готов к обмену на Мостового, контракт которого истекает также летом 2027 года. В «Локо» такой вариант не считают справедливым. Один из вариантов возможного обмена, который могли бы обсудить железнодорожники – обмен Карпукаса на Мостового и полузащитника Дмитрия Васильева, который играет в аренде в «Сочи».
Очень маловероятно. Ему уже 27 в июле.
Мест средний игрок, но по мне и Карпукас средний игрок абсолютно, поэтому не знаю, что здесь красно-зеленые щёки надувают, как будто про обмен Батракова на Моста пишут, а не про размер двух середняков.
Смотреть на бездарную игру Мостового давно надоело . И не только мне , поэтому хоршо присел на лавку.
+ физически как будто слаб, не тянет весь матч