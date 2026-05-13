«Зенит» готов обменять Мостового на Карпукаса, «Локо» согласен обсудить обмен на Андрея и Васильева. «Краснодару» поставили цену в 8 млн евро за Артема

«Зенит» готов обменять Мостового на Карпукаса.

«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Артему Карпукасу и готов рассмотреть обмен на хавбека своей команды Андрея Мостового, сообщает «РБ Спорт».

Контракт Карпукаса с «Локо» истекает летом 2027 года. Предметный интерес к футболисту сохраняет «Краснодар», предложение «быков» составляет 4 млн евро. «Локо» же первоначально рассчитывал на компенсацию в 10 млн евро, на данный момент речь идет о сумме в 8 млн евро. Краснодарцы с такой суммой не согласны.

«Зенит» же готов к обмену на Мостового, контракт которого истекает также летом 2027 года. В «Локо» такой вариант не считают справедливым. Один из вариантов возможного обмена, который могли бы обсудить железнодорожники – обмен Карпукаса на Мостового и полузащитника Дмитрия Васильева, который играет в аренде в «Сочи».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Мостового в обмен на Карпукаса и первый выбор драфта 2027-го года в Бразилии.
Еще Локомотив берет на себя часть выплат от штрафов за опоздание из отпуска
На самом деле нормальный вариант, Мост будет играть больше, Карпукас как замена уже немолодому Барриосу и молодой опорный полузащитник в Локо. Жалко, что Андрей уйдет, много важных мячей забивал, но конкуренты слишком серьезные. Остается только пожелать удачи, но не в матчах с Зенитом
ИМХО за всю карьеру в Зените более менее отыграл в сумме пол сезона на нормальном уровне. В остальное время выглядел как бегунок без какой либо цели и задачи на поле
И много важных не забил
Карпукаса можно и нужно понять - он молодой и перспективный, имя уже сделал, пора и заработать. Может, он не так стремится в Европу, ему дома проще и спокойнее, немало таких игроков. Если Локомотив не может предложить столько или просто имеет возможность выгодно продать доморощенного игрока - пусть уходит. Опорников академия выпускает исправно) Да и в лиге хватает россиян на эту позицию, найдут замену. Плюс Пруцев, на него как раз нужны средства.
Карпукас не тот игрок, который может заинтересовать европейские клубы. И вряд ли его уровень сильно вырастет. Однозначно в РФ ему буду больше платить. Батраков и Кисляк ла и Глушенков могут не просто уехать в более сильный чемп, но и финансово выиграть. Я думаю, Сафонова сейчас переподпишут с повышением, которое в РПЛ ему и не снилось.
> Глушенков

Очень маловероятно. Ему уже 27 в июле.
Практика обменов становится актуальной…) деньги живые закончились что ли?)
Так скорее всего да.
как по мне 8 млн лучше, чем обмен на Мостового и Васильева. фланги не проблемная позиция в Локо, Раков отлично играл до травмы в Самаре, Салтыков сидит без практики. вроде и без Мостового полный комплект атакующих полузащитников
Салтыков пусть лучше и продолжает сидеть, когда его на поле выпускают, то вреда больше, чем пользы.
Так 8 как раз никто и не даёт, только 4.
Интересный ход
От похитителей убежал, но убегая как будто растерял реализацию и технику....
У него и до похищения не было этого особо, но убегать на свободном пространстве он умеет.
Мест средний игрок, но по мне и Карпукас средний игрок абсолютно, поэтому не знаю, что здесь красно-зеленые щёки надувают, как будто про обмен Батракова на Моста пишут, а не про размер двух середняков.
На самом деле не самый плохой вариант для нашего Локо ,да не хочется потерять пукса но если не можем договорится надо уже сейчас либо продавать ,либо менять ,размен на моста и Васильева вариант имеющий право на жизнь ,но опять же потянет ли Локо зп моста не известно ,плюс будет перебор игроков на фланг ,скорее всего Салтыкова на выход тоже ,Ракова бы как нибудь впарить Спартаку в обмен на пруца и с частичной доплатой
Очень хорошо. Уже не молодой и не подающий надежды Мостовой на ещё молодого и могущего прогрессировать Карпукаса.
Смотреть на бездарную игру Мостового давно надоело . И не только мне , поэтому хоршо присел на лавку.
Карпукас конечно перспективный, но уже 2 года не может выйти на свой прежний уровень.
+ физически как будто слаб, не тянет весь матч
у Семака любой подающий надежды превращается в бездарного - это база!
Зениту после ЦСКА понравилось обмены устраивать )))))
