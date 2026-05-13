  Хавбек «Балтики» Мендель допустил, что Талалаева признают тренером сезона: «Наш состав по стоимости чуть ли не 4-й с конца, а мы боремся за пятерку-шестерку»
Хавбек «Балтики» Мендель допустил, что Талалаева признают тренером сезона: «Наш состав по стоимости чуть ли не 4-й с конца, а мы боремся за пятерку-шестерку»

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель допустил, что возглавляющего калининградский клуб Андрея Талалаева признают лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

«Шансы Андрея Викторовича забрать награду «Лучший тренер сезона»? Думаю, они высоки. Если смотреть по соотношению состава и того, какое место занимаем, то шансы велики. 

Наш состав по стоимости чуть ли не четвертый с конца, а мы боремся за пятерку, за шестерку. Так что почему бы и не выиграть Андрею Викторовичу эту награду?» — сказал Мендель.

За тур до финиша «Балтика» занимает в таблице шестое место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
9-й состав, идут на 6 месте. Неплохо, но не более
Ответ kunaguero
9-й состав, идут на 6 месте. Неплохо, но не более
Ответ Karel
Это Талалаев (ну и игроки постарались) им цену поднял. Начинали сезон 15-16 по стоимости, примерно одинаков состав по стоимости с Махачкалой был. На ТМ регулярно переоценки. Игроки Балтики все прилично в гору пошли. А вот Сочи, у которых состав был 9 в начале сезона, после Рубина и Ростова, сильно цену снизили. Так что это даже значимее, чем Мендель сказал. Так вышло, в финансовом плане, что буквально на ровном месте Талалаев и игрокам цену поднял, и команде, и в этом плане очень сильно клубу помог. Уже Сауся в Спартак продали зимой и Пряхина в Ахмат, а сейчас еще продавать будут. Андраде в Зенит и еще о целой группе игроков идет разговор. Вот оно как бывает - другие тренерам неустойки из клуба тащат, а Талалаев в дом, в Балтику, деньги несет.
По большому счету разница между клубами 7-16 мест не столь велика, провал у динамо, остальные ± относительно на своих местах
Лучший в дурке разве что
Ну если только в дурке
Александр Бубнов: «Недолюбливаю Талалаева. Ему место в цирке. Он назвал Радимова предателем и бездельником – а это отличительные качества его самого. Спускать на тормозах нельзя»
12 мая, 21:48
Гурцкая о том, что Талалаев назвал Радимова «трусом, подлецом и бездельником»: «Я #####. От кого он хочет критику услышать, от тренера другой команды? Такого не будет никогда»
12 мая, 10:26
Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»
12 мая, 08:33
