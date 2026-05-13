Хавбек «Балтики» Мендель допустил, что Талалаева признают тренером сезона: «Наш состав по стоимости чуть ли не 4-й с конца, а мы боремся за пятерку-шестерку»
Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель допустил, что возглавляющего калининградский клуб Андрея Талалаева признают лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.
«Шансы Андрея Викторовича забрать награду «Лучший тренер сезона»? Думаю, они высоки. Если смотреть по соотношению состава и того, какое место занимаем, то шансы велики.
Наш состав по стоимости чуть ли не четвертый с конца, а мы боремся за пятерку, за шестерку. Так что почему бы и не выиграть Андрею Викторовичу эту награду?» — сказал Мендель.
За тур до финиша «Балтика» занимает в таблице шестое место.
Так что это даже значимее, чем Мендель сказал. Так вышло, в финансовом плане, что буквально на ровном месте Талалаев и игрокам цену поднял, и команде, и в этом плане очень сильно клубу помог. Уже Сауся в Спартак продали зимой и Пряхина в Ахмат, а сейчас еще продавать будут. Андраде в Зенит и еще о целой группе игроков идет разговор.
Вот оно как бывает - другие тренерам неустойки из клуба тащат, а Талалаев в дом, в Балтику, деньги несет.