Хавбек «Балтики» Мендель допустил, что Талалаева признают тренером сезона: «Наш состав по стоимости чуть ли не 4-й с конца, а мы боремся за пятерку-шестерку»

Мендель допустил, что Талалаева признают лучшим тренером сезона.

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель допустил, что возглавляющего калининградский клуб Андрея Талалаева признают лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

«Шансы Андрея Викторовича забрать награду «Лучший тренер сезона»? Думаю, они высоки. Если смотреть по соотношению состава и того, какое место занимаем, то шансы велики.

Наш состав по стоимости чуть ли не четвертый с конца, а мы боремся за пятерку, за шестерку. Так что почему бы и не выиграть Андрею Викторовичу эту награду?» — сказал Мендель.

За тур до финиша «Балтика » занимает в таблице шестое место.