20

Директор «Родины» против лимита: «Павлюченко выиграл конкуренцию у Кавенаги. Жирков вытеснил Феррейру. Растим большую плеяду молодых интересных ребят»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался против лимита на легионеров в Мир РПЛ.

— Минспорт РФ ужесточил лимит на легионеров на следующий сезон РПЛ. В «Родине» к этому готовы с учетом того, что в Первой лиге ограничения еще более жесткие?

— Скажу так: мы подстроимся под любые правила игры, которые существуют. Если наш футбол двигается в сторону российских игроков, то у нас есть российские игроки. Мы растим большую плеяду молодых интересных ребят. 

Но я все равно не сторонник лимита. В моем понимании, он убивает настоящий, чистый рост. Я вспоминаю времена, когда сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы, ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА. Тогда не было никакого лимита.

— Все-таки в 2008 году, когда «Зенит» и сборная добились этих успехов, лимит уже был.

— Да, но здесь важнее то, что российские футболисты, которые составляли основы этих команд, появились и выросли без лимита, выиграв конкуренцию по-честному.

— Не потому ли, что, когда они дебютировали и росли, в российском футболе не было таких денег, чтобы завозить дорогих легионеров, у которых выиграть конкуренцию было сложнее?

— «Спартак» в 2004 году купил Кавенаги за 14 млн евро. Но Павлюченко выиграл у него конкуренцию. ЦСКА купил аргентинца Феррейру за 8–9 млн. Но Жирков его вытеснил из состава. Легионеров тогда было достаточно, громких, с именем, со статусом. Но россияне выигрывали у них конкуренцию и росли. Но это мое мнение.

Я точно не сторонник лимита. Хорошая история, когда ребята растут и выигрывают конкуренцию у сильных легионеров. Сейчас мы можем прийти к тому, что они будут выигрывать конкуренцию у таких же мальчишек. Я не уверен, что это принесет им пользу. Но раз лимит введен, мы будем действовать в его рамках, – сказал Зинин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Лучше вводить потолок зарплат нежели смягчать или ужесточать лимит
Лучше оставить всё как есть и не делать ничего из этого
Так может сделать более умный подход в лемите. Что то по типу английского. Или еще какого. Не ограничивать число на поле, а количество в заявке или качество самих игроков. Разве нельзя провести анализ и сделать полезный закон. А сейчас просто ценник подняли на паспорт
про качество - пробывали. Если Вендел не попадает в сб.Бразилии он ниже качеством, чем игрок сб. Люксембурга Тиль? а кто-то по личным взглядам г.т. а то и федерации может не играть за сборную. Даже АПЛ сильно хлебнули с этим правилом, потому что не могли юных брилиантов из Южной Америки привезти за малые деньги, типа Неймара из Сантоса, другое дело, что там бешеные бабки крутятся, что даже они даже без Неймара-Месси и Роналду не пострадают
Любой лимит убивает конкуренцию. Максимальный прогресс наших поленей возможен только при полном отсутствии лимита и максимально жестких для них условиях.
Хоть у кого-то есть мозги. Лимит главное зло нашего футбола.
Примеры так себе, честно говоря.
Нужен комплексный подход. Просто лимит - неправильно, но и просто его отмена - тоже неправильно.
В РПЛ платятся большие зарплаты. Поэтому мы автоматически проигрываем "бедным" странам типа Хорватии и Исландии. При попадании в основу Динамо Загреб футболист надеется переехать в Бундеслигу, чтобы заработать ещё немного денег. И переедет он скорее всего в середняк, так что останется стимул для роста.

В России попадание в Спартак или Зенит фактически приговаривает карьеру. Еврокубков нет, платятся большие деньги и цель остается одна - не потерять это место. Платить аналогичную зарплату могут только европейские гранды, но туда почти никогда нельзя идти напрямую. Вот мы и наблюдаем Мостового и Зиньковского, лишившихся мотивации.

Это не проблема России. Это - психологическая ловушка, в которую попал отечественный футбол. Установив лимит зарплат мы увидим или страшное расслоение (как в МЛС) или увидим коррупцию (платить будут в офшоры).

Лимит ещё больше убьет конкуренцию и желание отечественных игроков развиваться в топ-клубе. Лимит зарплат непонятно как реализовывать. Лимит на игроков без сборных может сработать, но он тоже несправедлив.

Нужно, чтобы систему разработали наши экономические институты, как они делали несколько лет назад прогрессивный календарь РПЛ. Пусть она будет сложной, но лучше уж так, чем она не будет работать совершенно.
Вопрос сугубо к бездарям, которые руководят этими клубами: зачем они выписывают милионные контракты средним игрокам?
Джикия воротил нос от 1,5 миллионов которые ему предлагал Спартак, просидел все межсезонье свободным, на флажке закрытия трансферного окна подписался в Химки на 600 тысяч и тех не получил по всем известным причинам, сейчас играет за 800 в Турции.
Миранчук ушел из Локо свободным, поскольку не устроила з/п и появился шанс у молодого, по итогу появился лучший игрок поколения, который 2 сезона лучший в клубе.
Вон последний пример - молодой из ЦСКА сделал 1+1 в дебютном матче. А почему? Потому что ИО тренера дал шанс поиграть.
А есть обратные примеры, в Спратаке есть некий Масалыга, который отлично дебютировал в прошлом году при схожих обстоятельствах, в единственном матче в старте забил гол и заработал пенальти, но дальше шансов не получал, поскольку сидит под 2 легами купленными по 10 лямов. Он может усираться на тренировках, но Кайседо не будет развивать его талант, поскольку он ставленник спорт дира Ахегао, который и купил этих легов. Внимание вопрос что скажут о проф пригодности этого проходимца руководители, если 18 летний воспитанник посадит на лавку купленных легов, как в дальнейшем обосновывать покупки, если в академии могут оказаться свои бесплатные таланты?
Чем Рябчук сильнее Зобнина, зачем его купили за 6 миллионов и из 3 лет контракта он отыграл 40% возможного времени?
Зачем купили Джику который привозит в каждом матче?
Зачем было покупать Солари, если на этой позиции уже был Бонгонда, если это игроки одного уровня, которые делают +- 10 голевых действий за сезон. Качественного улучшения по позиции не произошло - деньги потрачены зря.
А сколько легов просто сидит на лавке играя 5-10 матчей за сезон в условном Орегнбурге или Ахмате. Это зачем, для чего? Свой не может выйти на 10 минут в конце?
Так-то по существу все, но есть два важных нюанса. 1) молодого маринуют в спартаке? Ну так в пл еще 15 клубов. Нет места и в них? Этажом ниже ФНЛ. Если талант настоящий- пробьется и всем всё докажет. 2) лимит это верхушка айсберга. Пока вся лига кроме Краснодара и Акрона тратит не свою шерсть, а государственную, от управленческих решений в клубах так и будет веять идиотизмом
Согласен со всеми комментариями и также согласен с этим директором. При всей моей любви к Павлюченко, справедливости ради, он не то чтобы выиграл конкуренцию у Кавенаги, а Кавенаги не смог адаптироваться к нашему футболу. Плюс ко всему, я понимаю почему в наших реалиях вводят такой дебильный закон. Деньги государственные и они хотят, чтобы эти же деньги оставались внутри страны. Но парадокс в том, что из-за того, что наш футбол в изоляции и по многим другим причинам на хороших иностранцев ценник выше. И зарплату больше просят. То есть отток денег в любом случаи произойдет. Нужно рассматривать модель МЛС с потолком зарплат. В клубе если есть иностранцы, то лимит должен быть конкретно на их зарплаты. По типу: три звездных игрока с высокой зарплатой, игроки основы, которые получают меньше, и молодые игроки у которых з/п растет от количество игр. Лимит не может решить проблему, но мотивация у молодых должна быть. Не сразу ставить им зарплату миллион в месяц.
Когда приехал Кавенаги, его зарплата вызвала истерику у Титова и ко. Достаточно посмотреть его голы за Спартак. Он зависимый игрок штрафной, игрок касания, но постоянно отходил в поле, искать мячи, оттуда и голы через себя, или с центра поля. Кстати да, русские игроки их с ним особо не праздновали и, тем более, старались не пасовать.

А потом можно посмотреть на Кавенаги в Бордо, где была команда. И чемпионат взяли и он лучшим легионером признавался. И с Риверплейт брал чемпионат, и латина лигу чемпионов. На Кипре, перед пенсией, по голу за матч клал.

Кави напоминает историю с Халком и Витцелем, там тоже эти леги были наголову сильнее партнёров, но зависть русского костяка не дала им влиться в команду. Скорее наоборот, развалила команду.
Ну вот и посмотрим, как вы без лигионеров в следующем сезоне не вылетите. И кстати Гуйе, Сиссоко и Рейну тоже продать теперь должны для объективности картины.
Черчесов о лимите: «А если установить норму не по числу россиян, а по их минутам? Такой подход дал бы тренерам больше вариантов для маневра»
10 мая, 07:18
Александр Анюков: «Иностранцы нужны, с легионерами чемпионат сильнее. Местные игроки, тренируясь и играя с ними, растут – по себе знаю»
8 мая, 09:56
Дасаев за ужесточение лимита: «Будут приезжать более качественные иностранцы»
4 мая, 04:50
