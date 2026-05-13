Директор «Родины» против лимита: «Павлюченко выиграл конкуренцию у Кавенаги. Жирков вытеснил Феррейру. Растим большую плеяду молодых интересных ребят»

Директор «Родины» высказался против лимита на легионеров.

Спортивный директор «Родины » Алексей Зинин высказался против лимита на легионеров в Мир РПЛ .

— Минспорт РФ ужесточил лимит на легионеров на следующий сезон РПЛ. В «Родине» к этому готовы с учетом того, что в Первой лиге ограничения еще более жесткие?

— Скажу так: мы подстроимся под любые правила игры, которые существуют. Если наш футбол двигается в сторону российских игроков, то у нас есть российские игроки. Мы растим большую плеяду молодых интересных ребят.

Но я все равно не сторонник лимита. В моем понимании, он убивает настоящий, чистый рост. Я вспоминаю времена, когда сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы, ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА. Тогда не было никакого лимита.

— Все-таки в 2008 году, когда «Зенит» и сборная добились этих успехов, лимит уже был.

— Да, но здесь важнее то, что российские футболисты, которые составляли основы этих команд, появились и выросли без лимита, выиграв конкуренцию по-честному.

— Не потому ли, что, когда они дебютировали и росли, в российском футболе не было таких денег, чтобы завозить дорогих легионеров, у которых выиграть конкуренцию было сложнее?

— «Спартак » в 2004 году купил Кавенаги за 14 млн евро. Но Павлюченко выиграл у него конкуренцию. ЦСКА купил аргентинца Феррейру за 8–9 млн. Но Жирков его вытеснил из состава. Легионеров тогда было достаточно, громких, с именем, со статусом. Но россияне выигрывали у них конкуренцию и росли. Но это мое мнение.

Я точно не сторонник лимита. Хорошая история, когда ребята растут и выигрывают конкуренцию у сильных легионеров. Сейчас мы можем прийти к тому, что они будут выигрывать конкуренцию у таких же мальчишек. Я не уверен, что это принесет им пользу. Но раз лимит введен, мы будем действовать в его рамках, – сказал Зинин.