Губерниев о «Спартаке»: «Атакующий потенциал с Карседо очевиден, но на бронзу не наиграли»
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление «Спартака» в весенней части сезона при тренере Хуане Карседо.
«В атаке Карседо наладил игру. Команда хорошо комбинирует — только реализовывать надо побольше, но в обороне еще есть моменты. Меня в этом смысле беспокоит, что команда после перерыва на себя не похожа. Что в матче с ЦСКА, что в матче с «Рубином» отдает инициативу, выигрывая в один мяч.
Понятно, что и соперник меняет игру, но все‑таки «Спартак» должен играть до конца. Это поле для развития тренера [Карседо], что‑то в этом смысле не так. Но атакующий потенциал команды с этим тренером очевиден, она выглядит неплохо. Но на бронзу они не наиграли», — сказал Губерниев.
За тур до финиша красно-белые занимают в Мир РПЛ 4-е место, отставая от «Локомотива» на 2 очка.
24 мая «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в Суперфинале Фонбет Кубка России.
В матчах, в которых потерял очки: Зенит, Ростов, Краснодар, и тем более Крылья был не хуже, а скорее лучше по игре. С Ростовом и КС точно могли забирать победы.
Сам же Локо, даже если взять последний матч с Балтикой, играя весь матч в большинстве, на победу не наиграл.
По-факту Спартак за весну 7 очков у Локо отыграл.
Так что заключение, что не наиграли, очень и очень спорное как минимум