Губерниев о «Спартаке»: «Атакующий потенциал с Карседо очевиден, но на бронзу не наиграли»

Губерниев о «Спартаке»: атакующий потенциал очевиден, но на бронзу не наиграли.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление «Спартака » в весенней части сезона при тренере Хуане Карседо .

«В атаке Карседо наладил игру. Команда хорошо комбинирует — только реализовывать надо побольше, но в обороне еще есть моменты. Меня в этом смысле беспокоит, что команда после перерыва на себя не похожа. Что в матче с ЦСКА, что в матче с «Рубином» отдает инициативу, выигрывая в один мяч.

Понятно, что и соперник меняет игру, но все‑таки «Спартак» должен играть до конца. Это поле для развития тренера [Карседо], что‑то в этом смысле не так. Но атакующий потенциал команды с этим тренером очевиден, она выглядит неплохо. Но на бронзу они не наиграли», — сказал Губерниев.

За тур до финиша красно-белые занимают в Мир РПЛ 4-е место, отставая от «Локомотива» на 2 очка.

24 мая «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в Суперфинале Фонбет Кубка России.