17

Губерниев о «Спартаке»: «Атакующий потенциал с Карседо очевиден, но на бронзу не наиграли»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление «Спартака» в весенней части сезона при тренере Хуане Карседо.

«В атаке Карседо наладил игру. Команда хорошо комбинирует — только реализовывать надо побольше, но в обороне еще есть моменты. Меня в этом смысле беспокоит, что команда после перерыва на себя не похожа. Что в матче с ЦСКА, что в матче с «Рубином» отдает инициативу, выигрывая в один мяч. 

Понятно, что и соперник меняет игру, но все‑таки «Спартак» должен играть до конца. Это поле для развития тренера [Карседо], что‑то в этом смысле не так. Но атакующий потенциал команды с этим тренером очевиден, она выглядит неплохо. Но на бронзу они не наиграли», — сказал Губерниев.

За тур до финиша красно-белые занимают в Мир РПЛ 4-е место, отставая от «Локомотива» на 2 очка.

24 мая «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
17 комментариев
Язык у тебя длинный, но комментатор ты никакой.
Аналитический "потанцевал" Губерниева виден невооруженным глазом
Ответ Raccoon RW
Аналитический "потанцевал" Губерниева виден невооруженным глазом
Он уже переобулся. До прихода Карседо говорил, что Спартак назначает тренера низкого уровня и топил за Талалаева.
Локомотив, который скорее всего будет 3-им, Спартак весной обыграл.
В матчах, в которых потерял очки: Зенит, Ростов, Краснодар, и тем более Крылья был не хуже, а скорее лучше по игре. С Ростовом и КС точно могли забирать победы.
Сам же Локо, даже если взять последний матч с Балтикой, играя весь матч в большинстве, на победу не наиграл.
По-факту Спартак за весну 7 очков у Локо отыграл.
Так что заключение, что не наиграли, очень и очень спорное как минимум
У меня супруга, которая вообще к спорту никак, сказала, какой он стал мерзкий и противный)))
Губерниев о «Спартаке»: «Атакующий потенциал с Карседо очевиден, но на губах мне не поиграли»
Губерниев Горлом Берёт, потенциал очевиден, но как Комментатор пока НЕ ТЯНЕТ.
Губерниев фразой: «на бронзу не наиграли» заставляет Карседо отвечать не за свои действия. Это не только нечестный прием, в целом характерный для этого нефутбольного комментатора, и обвинение для возбуждения уголовного дела возбуждения уголовного дела по оскорблению личности. Хотелось бы посмотреть на этого персонажа, оправдывающегося за свои ляпы в своих комментариях.
Ну надо же, даже губашлёп беспокоиться о Спартаке 🤣
Бронзовая губа....
Материалы по теме
Канчельскис о «Спартаке»: «Видел, что их чуть ли не весенними чемпионами называют. Переведите тогда РПЛ на систему «весна – осень» и дайте им медали, чтобы успокоились»
12 мая, 15:11
Франк Артига: «Спартак» бился бы за чемпионство, если бы Карседо работал с начала сезона. «Рубин» играл против лучшей команды весеннего отрезка»
11 мая, 22:03
Зобнин о влиянии Карседо: «Самое главное – результат, «Спартак» вышел в финал Кубка. Если возьмем трофей, можно будет о чем-то говорить»
11 мая, 19:11
