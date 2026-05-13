Карвахаль лайкнул пост с критикой Переса. Сообщалось, что «Реал» не предложит защитнику новый контракт

Карвахаль лайкнул пост с критикой Переса.

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поставил лайк в соцсети под постом журналиста Cadena COPE Маноло Ламы, раскритиковавшего выступление президента «Мадрида » Флорентино Переса на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что клуб не предложит Карвахалю новый контракт и летом 34-летний испанец уйдет свободным агентом.

