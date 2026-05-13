  Карвахаль лайкнул пост с критикой Переса. Сообщалось, что «Реал» не предложит защитнику новый контракт
Карвахаль лайкнул пост с критикой Переса. Сообщалось, что «Реал» не предложит защитнику новый контракт

Карвахаль лайкнул пост с критикой Переса.

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поставил лайк в соцсети под постом журналиста Cadena COPE Маноло Ламы, раскритиковавшего выступление президента «Мадрида» Флорентино Переса на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что клуб не предложит Карвахалю новый контракт и летом 34-летний испанец уйдет свободным агентом.

Отличная атмосфера в Реале. Реально Жозе войдёт как влитой и добавит ещё больше интриг, скандалов и крысиных движений
и 5 лч за 10е годы.....жесть) но с другой стороны неудевительно, что лч есть, а в ла лиге они просто посмешище
Фанат Юве говорит о посмешищах?
Ну как по мне, то политика Переса в отношении наглеющих ветеранов довольно последовательна и эффективна.
Да, я тоже не понимаю, с чего вдруг Перес им должен! давать новые контракты?

Игрок отыграл текущий период - клуб пожелал обновить позицию - игрок по истечении контракта покидает клуб

Всё в рамках правил, а не хотелок барсаглоров 🫠
А, ну да. Как, начиная с Морьентеса, пошла эффективность, так и продолжается.

P. S. Впрочем, почему, только с Морьентеса? Начиная с дель Боске и Йерро. Уж такие эффективные решения, что хоть в учебник.
Вот и крот нашелся)
карвахаль тайно работал на Барселону, ,короче был двойным агентом)
Обычно Жозе тратит год на поиск крыс, а тут придет на все готовенькое
Карвахаль давно сдал и зачастую выезжал за счет того что его Вальверде страховал. При этом он по пол сезона в лазарете чилил. При этом ему продлили контракт на год ещё когда он кресты хватанул. У команды появился новый звезный правый защитник, логично что наигрывали его и подтягивали молодого. Попрощались с ним вполне нормально, как и с Марсело которому дали спокойно досидеть контракт.
Кто-нибудь вообще понял, что своей экстренной прессухой хотел сказать Перес? Кроме как отвлечь внимания от чемпионского парада Барсы - ничего другого на ум не приходит.
Главное - объявил экстренные выборы, которые помешают подготовиться к ним другим кандидатам. Остальное - весь мир против нас, судьи нас душат, Негрейра, 6 лч за 12 лет и прочее говно
Мудрый Фло от нетрадиционных парадов отвлекал, получается)
Как обычно когда все в порядке, на камеру я капитан, Мадрид на первом месте, а как что то не устраивает капитана лично, так и тренер гавно и президент так себе.
Перес кукухой поехал и вчера он это лишний раз доказал
Вообще странное поведение Карвахаля. Мог просто спокойно быть вожаком в раздевалке и отличным игроком на замену с большим опытом, тем более, что ТАА тоже травматик. С чего это он вдруг решил, что в 34 и после крестов он является игроком сборной и основы Реала?
Много странных решений Переса в последние годы, хотя и всех деталей мы не знаем.

Отпускает Карвахаля, а кто тогда остается на флангах защиты? Трент которого Доку по 10 раз за матч обыгрывает и который сам не прочь сломаться на 1-2 месяца?

Мбаппе, Вини, Бел - уже проблема два сезона, то есть системно не могут они играть вместе, и он никак её не решает.

На правый фланг куплен школьник, Эндрик так и не заиграл.
Эндрик заиграет.
Вини тоже когда купили, играл отвратно первые года два
