«ПСЖ» обыграл «Ланс» (2:0) благодаря голам Хвичи и Мбайе, Сафонов провел сухой матч. Парижане стали чемпионами

«ПСЖ» победил «Ланс».

«ПСЖ » выиграл в гостях у «Ланса » (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1.

Матч проходил на «Cтад Франсис Ле Бле».

Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хвича Кварацхелия открыл счет на 29-й минуте. Ибраим Мбайе забил на 93-й.

Парижанам, за которых выступает российский вратарь Матвей Сафонов, достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами Франции.

