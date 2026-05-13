  «ПСЖ» обыграл «Ланс» (2:0) благодаря голам Хвичи и Мбайе, Сафонов провел сухой матч. Парижане стали чемпионами
«ПСЖ» обыграл «Ланс» (2:0) благодаря голам Хвичи и Мбайе, Сафонов провел сухой матч. Парижане стали чемпионами

«ПСЖ» победил «Ланс».

«ПСЖ» выиграл в гостях у «Ланса» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1.

Матч проходил на «Cтад Франсис Ле Бле».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хвича Кварацхелия открыл счет на 29-й минуте. Ибраим Мбайе забил на 93-й.

Парижанам, за которых выступает российский вратарь Матвей Сафонов, достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами Франции.

Лига 1 Франция. 29 тур
13 мая 19:00, Болларт-Делелис
Ланс
0 - 2
3.04xG0.94
ПСЖ
  Мбайе
Сима   Сотока
85’
Агиляр   Булатович
85’
76’
Дембеле   Мбайе
76’
Жоау Невеш   Люсеа
72’
Кварацхелия   Гонсалу Рамуш
61’
Люка Эрнандес   Фабиан Руис
Эдуар   Сен-Максимен
61’
Байду   Антоньо
60’
Саид   Товен
60’
46’
Барколя   Витинья
45’
Забарный
29’
  Кварацхелия
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Сима, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Эдуар, Горжлен, Суареш, Саид, Сима, Айдара, Байду, Масуаку, Агиляр
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Бералдо, Забарный, Меюлю, Дро Фернандес, Жоау Невеш, Д. Дуэ, Кварацхелия, Дембеле, Барколя
Запасные: Кварацхелия, Люка Эрнандес, Марин, Жоау Невеш, Дембеле, Барколя, Кордье, Маркиньос, Боли
73 комментария
Скажите матвею, что Мэри Рок говорила про финал ЛЧ, а то сегодня все сейвы потратит
Сегодня чемпионский матч)
Есть мнение, что мотивация от мари рок для Моти - мерзкий самопиар от дешёвки
Видели? Мотя и Забар, спасли нули писижи разом в одном моменте. Всё таки ещё могут русиши и украиниши, что - то делать вместе хорошо.
Забавный помог русскому сохранить ворота сухими
После такого только на миротворец
Яволь, майн генерал!)
Сафонова игроком матча признали. Очень сильный и уверенный матч от Матвея. Желаю ему так всегда стоять, особенно в финале лч. Все таки в матчах с Баварией была нервозность и неуверенность. Не взял то, что должен был.
Сафонов лучше Нойера отработал, и сэйвы важные, трудные сделал. Не идеально отстоял, да.
Игроки Ланса подходят к Моте с таким видом, мол красавчик))
Сафонов говорит Витиньо, что если тот будет плохо играть как сегодня, то Батраков резко подъедет в Париж
На конспектах Тчуамени
Давненько так ПСЖ не возили, но пока держатся! Матвей красавчик
Мотя в подтрибунке учит Дембеле играть в футбол))
Молодцы, в конце всё-таки написали в какой команде играет Сафонов.
Сегодня был ПСЖ Сафонова
Полузащита ПСЖ сегодня сделала все, чтобы Ланс забил, но не учла, что на воротах Джиджи Саффон
