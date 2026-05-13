Ерохин о Соболеве: «Голы — его работа. И он с этой задачей сейчас справляется»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил результативность одноклубника Александра Соболева.
На счету нападающего 9 голов и 2 ассиста в 27 играх сезона Мир РПЛ.
«Команда — это живой организм и механизм, где важен каждый элемент. В определенный момент сезона каждый вносит свой вклад в итоговый результат. У меня тоже бывали отрезки, когда забивал в четырех или пяти матчах подряд.
Соболев — нападающий, голы — его работа. И он с этой задачей сейчас справляется. И не только он, а каждый: важна любая результативная передача, работа защитников, каждый сэйв. Все стараются ради общей цели», — сказал Ерохин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
