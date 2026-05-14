«Барселона» проиграла «Алавесу» в гостях – 0:1. Диабате забил в конце 1-го тайма

Матч проходил на стадионе «Мендисорроса».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ибраим Диабате открыл счет на 1-й добавленной к первому тайму минуте, его гол стал победным.

Ла Лига Испания. 36 тур
13 мая 19:30, Мендисорроса
Алавес
1 - 0
0.95xG0.36
Барселона
89’
Жоау Канселу
87’
Берналь   Маркес
Реббаш
81’
Парада   Бенавидес
80’
79’
Бальде   Жоау Канселу
Денис Суарес   Ибаньес
64’
Диабате   Маньяс
64’
62’
Касадо   Педри
62’
Бардагжи   Ферран Торрес
62’
Кубарси   Эспарт
46’
Рэшфорд
2тайм
Перерыв
  Диабате
45’
+1’
Алавес
Сивера, Реббаш, Перес Идальго, Парада, Коски, Теналья, Денис Суарес, Антонио Бланко, Гуриди, Диабате, Тони Мартинес
Запасные: Диабате, Кастро, Гевара, Калебе, Денис Суарес, Р. Фернандес, Аленья, Парада, Энрикес, Пачеко, Муньос, Мариано Диас
1тайм
Барселона:
Шченсны, Бальде, Кортес, Кубарси, Кунде, Берналь, Касадо, Рэшфорд, Ольмо, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Касадо, Бардагжи, Аллер, Кристенсен, Берналь, Гарсия, Араухо, Эрик Гарсия, Гави, Бальде, Кубарси, Мартин
Барселона как Робин Гуд,забирает очки у богатых и отдаёт бедным. Алавесу победа была нужнее. Всем добра и спокойной ночи.
Алавес организует Барселоне чемпионский коридор.
Красавчики!
Достойный клуб, в отличии от МЧК:)
Левандовски и Решфорд сегодня доказали, что с ними нужно летом прощаться
ну Лева и так уходит.а Рэш даже за 10 лямов не нужен.лучше уж пацанов из академии выпускать.и то наверное больше пользы будет)
Руни очень плох. Совсем сдулся парень,сидя под Ямалем. Левандовски реально уже не здесь. Все остальные отходят от парада. С такой игрой и ничья будет за радость. Флик,давай чини.
с языка снял про Руни
тоже смотрю на него и вижу, как он гаснет потихоньку от того, что у него такой конкурент по позиции
очень зря - Ямаль будет отдыхать и выбывать из-за травм, уже в этом сезоне было видно, что он не железный
если посмотреть на записи его игры, то можно заметить что он очень предсказуем в своих действиях. единственное что он делает на поле, так это проход поперек поля к центру. он ооочень редко пробрасывает мяч вперёд.
Как вот такие толчки в спину не считаются фолами?
Реш сам тупой
Игроки уже о ЧМ думают, но этот матч дал ясно понять, что с Касадо надо прощаться:)
Алавес красавцы, коридор чемпионам получите распишитесь 👍
О, ЖК Канселу за игру в мяч и даже никакого контакта с защитником Алавеса )
Там откровенный толчок в спину Рэша, ВАР вообще работает или в отпуске они?
Всех резервистов на поле. Пора готовиться к следующему сезону..
Вряд ли. Барса хочет войти в историю набрав 100 очков и выиграл все домашние матчи) так что если и будет ротация, то минимальная
Она набирала уже 100 очков. Это пусть Реал молится на циферки.
