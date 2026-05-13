  Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромил «Кристал Пэлас» – 3:0. Савиньо, Мармуш и Семеньо забили, у Фодена 2 ассиста
Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромил «Кристал Пэлас» – 3:0. Савиньо, Мармуш и Семеньо забили, у Фодена 2 ассиста

«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 31-го тура АПЛ – 3:0.

Игра проходила на стадионе «Этихад».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Антуан Семеньо открыл счет на 32-й минуте. Омар Мармуш забил на 40-й, Савиньо – на 80-й. Фил Фоден сделал две результативные передачи.

13 мая 19:00, Этихад
Манчестер Сити
3 - 0
1.96xG0.43
Кристал Пэлас
  Савиньо
84’
Фоден   Стоунз
82’
82’
Муньос   Клайн
81’
Камада
Бернарду Силва   Ковачич
79’
Мармуш   Шерки
79’
75’
Джонсон   Камада
60’
Матета   Ларсен
60’
Хьюз   Уортон
60’
Пино   Сарр
Гвардиол   Доку
58’
Матеуш Нунеш   Аке
58’
52’
Митчелл
2тайм
Перерыв
  Мармуш
40’
  Семеньо
32’
Манчестер Сити
Доннарумма, Гвардиол, Гехи, Хусанов, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва, Фоден, Аит-Нури, Савиньо, Мармуш, Семеньо
Запасные: Холанд, Мармуш, Траффорд, Рубен Диаш, Фоден, Рейндерс, Гвардиол, Матеуш Нунеш, Бернарду Силва
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Митчелл, Муньос, Канво, Лакруа, Ричардс, Пино, Лерма, Хьюз, Джонсон, Матета
Запасные: Джонсон, Муньос, Пино, Хьюз, Бенитес, Риад, Кардинес, Матета, Девенни
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Артета: "Come on you Eagles"
Ответ Потолковый Лампонюх
Удачи Пэлас
Они уже не вылетят, да и выше не поднимутся, не за что бороться. В последнее время в гостях они не очень играют.
Ответ Дундук Ежикович
Они уже не вылетят, да и выше не поднимутся, не за что бороться. В последнее время в гостях они не очень играют.
Бороться не за что, но играют они все равно как и прежде. В последнем матче с Эвертоном, который претендуют на еврокубки, дважды отыгрывались и в целом солиднее по матчу смотрелись
Надеюсь орлы обгадят городские достопримечательности
Самый лучший счет-это 0:0! Сити достоин зацепить ничью😂
Вот это чемпионский футбол от Сити, конечно, а не тот ужас, что показывает Лондонский Сток, пока его тащат судьи. 🤭
Ответ Акер
Вот это чемпионский футбол от Сити, конечно, а не тот ужас, что показывает Лондонский Сток, пока его тащат судьи. 🤭
Сильно ты, конечно, свой любимый Челси приложил...
Сити сейчас в положении арсенала 2 года назад
Можно выигрывать все матчи подряд с каким угодно счетом но от тебя ничего не зависит.
Вряд ли Пэлас отберёт очки сегодня, но было бы красиво отметить чемпионство на Эмирейтс)
Ответ S. A.
Вряд ли Пэлас отберёт очки сегодня, но было бы красиво отметить чемпионство на Эмирейтс)
Было бы красиво отметить чемпионство. Точка.
Ответ Anton Bazhenov
Было бы красиво отметить чемпионство. Точка.
Комментарий скрыт
Пэлас копит силы на финальный матч с Арсеналом 🤣🤣🤣 Гласнер уже намекнул...что на счёт пока денег не поступало...
Ответ Андрей Andrey
Пэлас копит силы на финальный матч с Арсеналом 🤣🤣🤣 Гласнер уже намекнул...что на счёт пока денег не поступало...
Он усиление просил
Сити с радостью отдаст Ковачича и Аке
Савиньо забил гол. Все на никольскую
Канисарес призвал «Реал» расстаться с Винисиусом, Вальверде и Карвахалем и раскритиковал бразильца за напоминание фанатам «Барсы» о 15 победах в ЛЧ: «Не этого ждут от капитана»
3 минуты назад
Эмери хочет вернуть Рэшфорда в «Астон Виллу», но Маркус предпочитает остаться в «Барселоне». Каталонцы не готовы платить «МЮ» 30 млн евро
23 минуты назад
«Астон Вилла» – «Ливерпуль». Уоткинс, Собослаи, Тилеманс, Нгумоа играют. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы», «Арсенал» сыграет с «Бернли» в понедельник, «Ман Сити» – с «Борнмутом» во вторник
28 минут назадLive
Фермин о словах Переса: «Неправильно говорить, что «Барса» украла 7 титулов. Этого не может быть – там играли Месси, Иньеста, Хави»
33 минуты назад
Полиция сняла обвинения в сексуальном насилии над подростком с судьи Диперинка, но ФИФА все равно исключила нидерландца из списка арбитров ЧМ-2026. Роб разочарован решением
44 минуты назад
Рэтклифф про слова о мигрантах: «Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить. Как в Китае, Иране, России. Тебе велят заткнуться»
48 минут назад
Они не оправдали ожиданий – 30 футболистов-разочарований сезона в новой лиге Невидимки. Узнаете всех?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Талалаев об уходе из «Балтики»: «Бесплатно – только в европейский клуб, который борется за ЛЧ. Всем остальным придется заплатить»
сегодня, 17:50
Гонсало Гарсия – главная цель «Боруссии» на лето. Форвард «Реала» не против перехода, но его клуб требует 60 млн евро – больше, чем готовы платить дортмундцы
сегодня, 17:45
Малиновский перейдет в «Трабзонспор» из «Дженоа» свободным агентом
31 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» принимает «Аль-Рияд», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
сегодня, 18:15Live
Каземиро сможет сыграть с «Ноттингем Форест». Это будет последний матч бразильца за «МЮ» на «Олд Траффорд»
сегодня, 18:15
Мастури из «Динамо» Махачкала, Хедира, Межбри, Тальби и Схири – в заявке Туниса на ЧМ-2026
сегодня, 18:12
Президент «Баварии» Хайнер: «У нас было множество поистине выдающихся вратарей, и Нойер занимает среди них особое место. Он лицо не одного, а двух поколений, пример для подражания»
сегодня, 17:32
Эсекиэль Барко: «Спартак» нацелен завоевать бронзу РПЛ и Кубок России. Сейчас сосредоточены на матче с махачкалинском «Динамо»
сегодня, 17:22
«Вардар» стал чемпионом Северной Македонии впервые с 2020-го и в 12-й раз в истории. Это самый титулованный клуб страны
сегодня, 16:50
Почему «Барса» может продать Жюля Кунде? Разбираемся вместе с Barca Family
сегодня, 16:37ВидеоСпортс"
«Мидлсбро» просит отстранить «Саутгемптон» от финала плей-офф Чемпионшипа после шпионского скандала и готов судиться: «Это затрагивает суть честной конкуренции»
сегодня, 14:45
Мусаев о критике Боселли и Ленини после 1:2 от «Динамо»: «Они сами переживают, у них были хорошие шансы. Претензий больших к ним нет, самое плохое, если мы начнем искать виноватых»
сегодня, 14:17
