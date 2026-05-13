  • 🏆«Интер» выиграл Кубок Италии, победив «Лацио» – 2:0. Лаутаро забил, Марушич срезал мяч в свои ворота
В финале Кубка Италии «Интер» обыграл «Лацио» – 2:0.

Матч прошел на Олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Адам Марушич на 14-й минуте срезал мяч в свои ворота. Лаутаро Мартинес забил на 35-й.

«Интер» выиграл Кубок Италии в 10-й раз. 

Кубок Италии

Финал

Кубок Италии. Финал
13 мая 19:00, Олимпийский стадион
Лацио
Завершен
0 - 2
0.75xG1.68
Интер
Матч окончен
Ianni
86’
85’
Барелла
85’
Димарко
Дзакканьи
84’
Педро
84’
82’
М. Тюрам   Диуф
Башич   Педро
78’
77’
Мартинес   Бонни
77’
Бастони   Карлос Аугусто
Дзакканьи   Диа
72’
Марушич   Ладзари
72’
68’
Думфрис   Луис Энрике
68’
Сучич   Мхитарян
Исаксен   Канчельери
66’
Габаррон   Ровелла
46’
2тайм
Перерыв
Хила
38’
35’
  Мартинес
16’
Бастони
14’
  Марушич
6’
Биссек
Лацио
Мотта, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Габаррон, Башич, Дзакканьи, Нослин, Исаксен
Запасные: Марушич, Габаррон, Башич, Дзакканьи, Исаксен, Пеллегрини, Хюсай, Джакомоне, Провстгор, Мальдини, Деле-Баширу, Белаэн, Катальди, Фурланетто, Ратков
1тайм
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Думфрис, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Москони, Кокки, Чалханоглу, Эспозито, Думфрис, М. Тюрам, Зоммер, Ди Дженнаро, Сучич, Мартинес, де Врей, Дармиан, Фраттези, Бастони, Ачерби
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Италии

Ой хорошо Энрике зарядил педре в жбан! Лучшее его действие за Интер!
Ответ Palacio8
жёстко... Это за тот гол видать
Ответ Palacio8
Лучше и не скажешь)) в жбан попал , в 9 метровые ворота нет ))))😁
За Интер!⚽️
с победой интеристы,кубок обеспечен)🏆10 🖤💙
Есть десятый юбилейный кубок! Киву стартовал с дубля, уже в истории! Поздравляю чёрно-синих! 🏆🏆
🇮🇹🏆🥇⚫🔵⚫🔵⚫🔵⚫🔵⚫🔵🏆🏆🏆🇮🇹🇮🇹🇮🇹 оле Оле оле, и кампиони делл’Италия сиамо ной!
Последний раз, когда Интер брал скудетто и кубок в один сезон - это был сезон требла. Так что теперь может быть дабл... Приятно будет иметь 2 нашивки 🇮🇹 на форме Интера 🔵⚫ в следующем сезоне. 😉🥇🏆
Финиш сезона шик, Киву молодец. Человек имел 13 матчей в качестве тренера, и закончил сезон золотым дублем.
Ответ Vlados 86
не только золотым дублем но и золотым дождём полил добро всякое гоббьё)
Оцениваю вероятность победы Лацио в 5%... И тем не менее - будем верить в победу.
Ответ S.S. Lazio 2000
Ответ S.S. Lazio 2000
Будё Глимт ржет в сторонке в полном составе)))
Официально лучшая команда Италии — это Интер. Золотой дубль звучит круто !
Ответ Просто Павел
Никто и не сомневался, кроме самых отмороженных «гоббов».
Это мы смотрим?
Ответ Margor
Скучно
