13

Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Ланс» и стал чемпионом, «Страсбур» обыграл «Брест»

В Лиге 1 прошли перенесенные матчи 29-го тура.

В перенесенных матчах 29-го тура Лиги 1 «Страсбур» победил в гостях «Брест» (2:1), «ПСЖ» Матвея Сафонова на выезде обыграл «Ланс» (2:0) и стал чемпионом.

Чемпионат Франции

Перенесенные матчи 29-го тура

Лига 1 Франция. 29 тур
13 мая 17:00, Cтад Франсис Ле Бле
Брест
Завершен
1 - 2
2.65xG1.69
Страсбур
Матч окончен
90’
+2’
Барко   Нубисси
85’
Дьем
Маньетти   Балде
84’
Шотар   Тузар
83’
82’
Годо   Дьем
Дель Кастийо   Мбуп
78’
Думбия   Макалу
77’
72’
Диегу Морейра   Амо-Амейо
Дина-Эбимбе   Лабо-Ласкари
64’
2тайм
Перерыв
20’
  Нанаси
  Ажорк
13’
9’
  Барко
Брест
Кудер, Гиндо, Диас, Ле Гуэн, Лала, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Диоп, Дина-Эбимбе, Думбия, Жони, Дель Кастийо, Шотар, Зогбе, Маньетти, Лассус
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Хойсберг, Омобамиделе, Уаттара, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Барко, Годо, Нанаси, Диегу Морейра, Энсисо
Запасные: Чилуэлл, Годо, Ойеделе, Яссин, Барко, Диегу Морейра, Юнссон, Амугу, Луиш
Подробнее
Лига 1 Франция. 29 тур
13 мая 19:00, Болларт-Делелис
Ланс
Завершен
0 - 2
3.04xG0.94
ПСЖ
Матч окончен
90’
+3’
  Мбайе
Сима   Сотока
85’
Агиляр   Булатович
85’
76’
Дембеле   Мбайе
76’
Жоау Невеш   Люсеа
72’
Кварацхелия   Гонсалу Рамуш
61’
Люка Эрнандес   Фабиан Руис
Эдуар   Сен-Максимен
61’
Байду   Антоньо
60’
Саид   Товен
60’
46’
Барколя   Витинья
2тайм
Перерыв
45’
Забарный
29’
  Кварацхелия
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Сима, Юдоль, Томассон, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Байду, Сима, Эдуар, Горжлен, Масуаку, Суареш, Саид, Агиляр, Айдара
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Бералдо, Забарный, Меюлю, Дро Фернандес, Жоау Невеш, Д. Дуэ, Кварацхелия, Дембеле, Барколя
Запасные: Жоау Невеш, Дембеле, Люка Эрнандес, Кварацхелия, Барколя, Марин, Боли, Кордье, Маркиньос
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
ПСЖ сегодня может затащить чемпионат. Желаю этого им и всем болельщикам! Ну и Сафонов станет чемпионом в качестве основного игрока
Главное не пропустить. Удачи ПСЖ и Сафонову.
Жаль что этот матч не играли в то время когда он был запланирован по календарю. Сейчас он уже не имеет по сути никакого турнирного значения т.к. у ПСЖ намного более лучшая разница забитых и пропущенных мячей, ну и в первом круге Ланс проиграл 2:0. Поэтому чтоб сохранить шансы на чемпионство Ланс должен выиграть сегодня с невероятным счётом, что разумеется не случится.
Ответ Дмитрий_1116251224
Личные встречи в Лиге 1 не имеют значения особо. Там второй показатель при равенстве: разница забитых и пропущенных. И по факту, Парижу и правда можно выставлять резерв на обе оставшиеся игры. Вряд ли Ланс за 2 матча около 15 голов забьёт своим соперникам.
Ответ Иван_1117151471
Зачем забивать 15 мячей. Достаточно сегодня выиграть с разницей в 8 мячей и этот показатель подравняется. А личные встречи хоть и не имеют особого значения, но при равенстве некоторых других показателей - будут учитываться.
Время собирать трофеи. Allez Paris🇨🇵💪
Думаю, по факту этот матч и ранее не имел турнирного значения. Ланс - молодцы, но с 10м бюджетом в лиге 2е место - это их потолок, даже можно сказать, провели сезон выше своих возможностей. О чемпионстве можно было бы помечтать только в случае серьезного спада ПСЖ, но не в эпоху, когда ПСЖ - лучшая команда мира.

Боюсь, сегодня ПСЖ может выпустить весь основной состав и тогда для Ланса не проиграть крупно - это неплохой результат.
Ответ Viktor_123
у ПСЖ на легкой травме:

Willian Pacho
Nuno Mendes
Achraf Hakimi
Warren Zaïre-Emery
Quentin Ndjantou

так что основой точно не сыграют)
Ответ zls168
Шевалье еще
Не могу нарадоваться какой монструозной связкой стали Дембеле и Хвича=)) Видно как они стараются быть ближе друг к другу на поле. Соперников даже немного жалко)
Хорошая игра была в Нанте. Париж не вполне основой играл, но на нантовских старичков его хватило. Ни Товен ни Максимен уже не те. Результат сделать не могут. А у Париже, кроме Сафона, понравился еще и Забарный. Не без косяков, но в обороне Маркиньоса заменить вполне смог. Ну а Мотя сегодня мячики просто примагничивал))
Здорово, что победный мяч забил Хвича!
