  • Директор «Родины»: «Глупо выходить в РПЛ, чтобы бороться за выживание. Не будет такого, что трясемся в каждом матче и думаем, как бы не проиграть»
Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин заявил, что клуб не собирается бороться за выживание в Мир РПЛ.

Московский клуб завоевал путевку в высший дивизион на прошлой неделе.

— Когда смотрите нынешний сезон РПЛ, как ощущаете возможности «Родины» в ней закрепиться?

— Я смотрел РПЛ, но это чуть другое. Надо пройти предсезонку. По ходу нее возникнут ощущения. Если мы выполним всю работу, которую наметили, если игроки будут прогрессировать в рамках того видения, которое у нас есть, если мы точечно добавим качества, то «Родина» будет уверенно чувствовать себя в Премьер-лиге. 

Не буду называть место в таблице, но точно не будет такого, что мы трясемся в каждом матче и думаем, как бы не проиграть и не вылететь. Вообще не хочется думать о каком-либо вылете. Наша задача должна быть достойна той мечте, которая у нас была. Глупо выходить в РПЛ, чтобы бороться за выживание, – сказал Зинин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Родина Москва
Первая лига
Алексей Зинин
премьер-лига Россия
Новые клубы - хорошо, но название..
Прям как там, когда машину после войны хотели назвать Родина, но Сталин съерничал, мол, почём Родину продавать будем?
В итоге машина стала называться чуть менее пафосно, Победа
Да, название так себе. Всем придётся бить Родину.
Это не первая Родина в нашем спорте,в хоккее с мячом ещё с советских времён есть Родина
Много вас таких было, думающих, что будет прогресс игроков ФНЛ без выстраивания автобуса. В итоге 10-12 очков до зимы и судорожные попытки набрать сбитых летчиков, чтобы проползти в стыки, а не вылететь напрямую.
Вся жизнь на земле это вечная борьба за выживание! А он не хочет...
