Уэбб о голе Шешко «Ливерпулю» рукой: «ВАР нужна абсолютная безоговорочность. Они не смогли найти фол»

Уэбб о голе Шешко «Ливерпулю» рукой: ВАР нужна абсолютная безоговорочность.

Говард Уэбб , глава PGMOL, организации, отвечающей за судейство в Англии, оценил эпизод с голом форварда «Манчестер Юнайтед » Беньямина Шешко в матче АПЛ с «Ливерпулем » (3:2).

Мяч коснулся пальцев руки нападающего, прежде чем попасть в ворота «красных».

«Видеозапись говорит сама за себя. Думаю, мяч, пожалуй, попал в руку. Но, конечно, ВАР нужна убедительность. Им нужно быть абсолютно уверенными в этом. Неважно, что думаем мы – важно, что думают они. Мы просим их убедиться в том, что нужно принять меры.

Конечно, Шешко не делает это намеренно, он не выставляет себя напоказ. Все происходит очень естественно. Но, конечно, правила игры требуют, чтобы любой гол, забитый рукой, был отменен. Это означает, что у ВАР нет другого выбора, кроме как начать рассматривать эпизод.

Вероятно, они [видеоассистенты] тоже думают, что мяч попал в руку, но им нужна абсолютная безоговорочность. Они не смогли найти [фол]. Поэтому решение, принятое на поле, осталось в силе», – сказал Уэбб.