  • Уэбб о голе Шешко «Ливерпулю» рукой: «ВАР нужна абсолютная безоговорочность. Они не смогли найти фол»
Говард Уэбб, глава PGMOL, организации, отвечающей за судейство в Англии, оценил эпизод с голом форварда «Манчестер Юнайтед» Беньямина Шешко в матче АПЛ с «Ливерпулем» (3:2).

Мяч коснулся пальцев руки нападающего, прежде чем попасть в ворота «красных».

«Видеозапись говорит сама за себя. Думаю, мяч, пожалуй, попал в руку. Но, конечно, ВАР нужна убедительность. Им нужно быть абсолютно уверенными в этом. Неважно, что думаем мы – важно, что думают они. Мы просим их убедиться в том, что нужно принять меры.

Конечно, Шешко не делает это намеренно, он не выставляет себя напоказ. Все происходит очень естественно. Но, конечно, правила игры требуют, чтобы любой гол, забитый рукой, был отменен. Это означает, что у ВАР нет другого выбора, кроме как начать рассматривать эпизод.

Вероятно, они [видеоассистенты] тоже думают, что мяч попал в руку, но им нужна абсолютная безоговорочность. Они не смогли найти [фол]. Поэтому решение, принятое на поле, осталось в силе», – сказал Уэбб.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
Перевод безоговорочный в меру верный, буквы безоговорочно совпадают с фразами говорившей ртом головы
Говорят, Шешко до сих пор стоит с мячом в руках в штрафной Ливерпуля. Очевидный фол. Куда смотрит правосудие!!!1
В правилах игры рукой навертели слишком много "если" типа если рука прижата.., если не изменил траекторию.., если от газона...и тд, суди уже настолько запутались что даже с видеоповтором не понимают как судить
Уэбб - легенда МЮ!
не было там никакой руки, хватит ныть уже
Игры не было, но мяч попал в руку, это было очевидно, гол должны были отменить
и не попал даже, видно, как убирает он эту руку
УЭББ: "Шешко конечно сыграл рукой, но...это же мю - им можно")))
Там такая игра рукой как гол волосами Роналду на ЧМ 2022
Материалы по теме
АПЛ не разрешит ВАР вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми и угловыми. Клубы и судьи опасаются, что это затянет матчи и увеличит давление на арбитров (The Guardian)
11 мая, 18:37
Слот о голе Шешко: «Если было касание рукой, гол следовало отменить. Но когда ВАР проверяет момент, мы знаем, какой будет итог для «Ливерпуля»
3 мая, 18:01
Шешко забил 10-й гол в 15 последних матчах – «Ливерпулю». Беньямин – лучший бомбардир «МЮ» в лиге с 11 мячами
3 мая, 15:06
