Глава «Динамо» о Гусеве: «Делает хорошую работу – перестроил команду, игру, настрой. Дождемся окончания сезона»

Глава «Динамо»: Гусев делает хорошую работу, перестроил игру.

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев оценил работу Ролана Гусева на посту тренера бело-голубых.

За тур до финиша «Динамо » занимает в Мир РПЛ 8-е место. В Фонбет Кубке России московский клуб дошел до финала Пути РПЛ.

— Степашин после игры [«Краснодаром» – 2:1] сказал, что он хочет, чтобы Гусев остался в «Динамо». Вы хотели бы этого?

— Гусев делает хорошую работу. Он смог перестроить команду, игру, настрой. Но как уже говорил: давайте дождемся окончания сезона, тогда и будем обсуждать все последующие назначения в клубе.

— Заслужил ли Лунев новый контракт своей игрой?

— Лунев отлично провел матч. Но согласитесь, что контракт заключается не на основании одной игры, а на основе большого количества разных достижений и с учетом разных аспектов. Повторю, давайте дождемся окончания чемпионата.

Нужно понимать, что команда выстраивает кадровую политику исходя из результатов и после детального анализа работы в прошлом сезоне по каждому игроку, члену коллектива, тренерскому составу, – сказал Ивлев.