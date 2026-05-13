Глава «Динамо» о Гусеве: «Делает хорошую работу – перестроил команду, игру, настрой. Дождемся окончания сезона»
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев оценил работу Ролана Гусева на посту тренера бело-голубых.
За тур до финиша «Динамо» занимает в Мир РПЛ 8-е место. В Фонбет Кубке России московский клуб дошел до финала Пути РПЛ.
— Степашин после игры [«Краснодаром» – 2:1] сказал, что он хочет, чтобы Гусев остался в «Динамо». Вы хотели бы этого?
— Гусев делает хорошую работу. Он смог перестроить команду, игру, настрой. Но как уже говорил: давайте дождемся окончания сезона, тогда и будем обсуждать все последующие назначения в клубе.
— Заслужил ли Лунев новый контракт своей игрой?
— Лунев отлично провел матч. Но согласитесь, что контракт заключается не на основании одной игры, а на основе большого количества разных достижений и с учетом разных аспектов. Повторю, давайте дождемся окончания чемпионата.
Нужно понимать, что команда выстраивает кадровую политику исходя из результатов и после детального анализа работы в прошлом сезоне по каждому игроку, члену коллектива, тренерскому составу, – сказал Ивлев.
В чемпионате тоже блекло. Из ярких только игра со Спартаком в кубке и с Цска в чемпионате.
Гусев тренер, чтобы в следующем сезоне бороться за 5-6 места в чемпионате.
Подождем окончания чемпионата.
За последние 10 матчей -- 3 победы, одна из которых над великим Акроном, вот это уровень