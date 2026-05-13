  • Глава «Динамо» о Гусеве: «Делает хорошую работу – перестроил команду, игру, настрой. Дождемся окончания сезона»
Глава «Динамо» о Гусеве: «Делает хорошую работу – перестроил команду, игру, настрой. Дождемся окончания сезона»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев оценил работу Ролана Гусева на посту тренера бело-голубых.

За тур до финиша «Динамо» занимает в Мир РПЛ 8-е место. В Фонбет Кубке России московский клуб дошел до финала Пути РПЛ.

— Степашин после игры [«Краснодаром» – 2:1] сказал, что он хочет, чтобы Гусев остался в «Динамо». Вы хотели бы этого?

— Гусев делает хорошую работу. Он смог перестроить команду, игру, настрой. Но как уже говорил: давайте дождемся окончания сезона, тогда и будем обсуждать все последующие назначения в клубе.

— Заслужил ли Лунев новый контракт своей игрой?

Лунев отлично провел матч. Но согласитесь, что контракт заключается не на основании одной игры, а на основе большого количества разных достижений и с учетом разных аспектов. Повторю, давайте дождемся окончания чемпионата. 

Нужно понимать, что команда выстраивает кадровую политику исходя из результатов и после детального анализа работы в прошлом сезоне по каждому игроку, члену коллектива, тренерскому составу, – сказал Ивлев.

«Зенит» уже точно чемпион?34850 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Какую хорошую работу он делает? Если исходить из последнего матча и счёт на табло, то да, но он и так слабое д..мо смог ещё ослабить и если бы не лунев, сергеев и косячность самих краснодарцев, то разговоры были бы только о том: снять сейчас или 18 мая....
Ответ tolstiy
По факту, самые громкие победы на Спартаком и Краснодаром абсолютно ничего не дали. Кроме очередных разговоров про ненависть к красному цвету и радости питерских.
Задачу в кубке не выполнил - в финал не вышли.
В чемпионате тоже блекло. Из ярких только игра со Спартаком в кубке и с Цска в чемпионате.
Гусев тренер, чтобы в следующем сезоне бороться за 5-6 места в чемпионате.
Как вы думаете, руководство Динамо проделало хорошую работу? Давайте дождёмся оканчание сезона и сделаем выводы!
Тренерской руки тут и не пахнет. Физручелло.
Думаю, Ролана оставят. Думаю, Степашин обладает значительным влиянием. Есть еще ВТБ, но такое ощущение, что банку мы особо не интересны.
Да у них там 7 пятниц на неделе. Проиграли - "результаты не очень, не удовлетворены работой", выиграли - "отличный результат, хороший тренер". По факту удержал команду в середине таблицы, Краснодар хлопнули в чемпике, а лучше бы в кубке - там трофей светил, а тут выше 7 места не прыгнем все равно, столько очков аутсайдерам раздали сами...
Если Бувач продлевался на 3 года, в том числе и под приход Шварца, а судя по инсайдам, это возможно, то желание оставить и дать шанс Гусеву, несколько расходятся с этим...
Подождем окончания чемпионата.
Ну если вы так и планируете болтаться в середине таблицы, то оставляйте.
За последние 10 матчей -- 3 победы, одна из которых над великим Акроном, вот это уровень
А кто будет проводить "детальный анализ работы" ? ИИ?
Не нравиться мне Гусев . Предавший раз , предаст и во второй
На этом спасибо Гусёк
