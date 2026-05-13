«Зенит» готов продлить контракт с Соболевым. В клубе довольны результативностью форварда весной (Legalbet)

«Зенит» готов продлить контракт с Соболевым.

«Зенит » планирует обсудить с нападающим Александром Соболевым продление контракта по окончании сезона, сообщает Legalbet.

Тренерский штаб петербургского клуба доволен результативностью 29-летнего игрока в весенней части сезона – 7+1 в 14 матчах, включая Фонбет Кубок России.

Всего в 27 играх сезона Мир РПЛ на счету Соболева 9 мячей и 2 ассиста.

Текущее соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027 года.