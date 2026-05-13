«Зенит» готов продлить контракт с Соболевым. В клубе довольны результативностью форварда весной (Legalbet)

«Зенит» планирует обсудить с нападающим Александром Соболевым продление контракта по окончании сезона, сообщает Legalbet.

Тренерский штаб петербургского клуба доволен результативностью 29-летнего игрока в весенней части сезона – 7+1 в 14 матчах, включая Фонбет Кубок России.

Всего в 27 играх сезона Мир РПЛ на счету Соболева 9 мячей и 2 ассиста.

Текущее соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Да уж.. Целых 9 мячей за чемпионат забил, почти рекорд. Надо продлевать и зарплату повысить!
Ответ Бобби Боливия
Не так. За 2 года 13 мячей
Надо продлевать, пока Реал не перехватил 😃
Тогда продлевать не надо, а то Реал не перехватит)
Лимит готовит кучу новых контрактов во всех клубах к сожалению, и соболь не исключение...
Продлите и он булки расслабит )
Интересно узнать мнение самих болельщиков Зенита. Как вам такой финт от Богданыча?)
На фоне забитых мячей вполне ожидаемая реакция, тем более учитывая более раннюю протекцию его попадания в стартовый состав. Тут ничего нового
Так он же и инициировал его приглашение, а для того, во ЧТО пытается играть "Зенит", Соболев прекрасно подходит.
Парень за два года, более менее 3 месяца провёл и сразу переподписать надо?
Сергеев за Зенит забивал столько же, и сейчас за Динамо тоже забил 9, зачем менять нужно было шило на мыло?
Касьерра окей, лег, но тут двух паспортистов махнули
При все уважении к Ивану, он молодец, старается всегда, но он, к сожалению, даже не Соболев по уровню
Да, он сильнее
Комментаторы как будто никогда в Football Manager не играли :)

Есть дорогой актив, который при этом никому пока не нужен и у него остается последний год контракта. Т.е. уже зимой Соболев может подписаться с кем-то как свободный агент. И это просто минус бабки.

В составе на следующий сезон сейчас ровно 1 нападающий. Летом состав будут усилять, но если захотят как раньше играть в 4-4-2, то нужно купить минимум 2 нападающих ещё, а лучше даже 3 + 1 молодой из академии из базового принципа комплектования состава - 2 игрока на позицию.

Как бы плох Соболев не был, заменить его кем-то хотя бы сопоставимого уровня обойдётся намного дороже - трансфер, подъемные, агентские. Плюс всегда есть шанс ошибиться, риски адаптации и т.п.

Может в принципе приводить его в команду было ошибкой, но переподписать его сейчас - это правильный менеджмент.
Не в восторге от дельфина. Но логика, в его присутствии, сейчас есть.
усилять??
Тут сейчас сразу фонтпнчики из фекалий забрызгали. Для слабых умишком - понравился результат второй(!) половины сезона. Для любителей посчитать - быстренькт прикинули результативность напов ваших клубов за тот же период. И главное - ну какое вам дело, повысят ему зарплату, понизят. В свой карман смотрите.
Миллер на радостях будущего чемпионства будет готов всех продлить - даже Дюрана
Ибрагимов из «МЮ», Соболев, Батраков, Головин, Миранчуки, Тюкавин – в расширенном списке сборной России на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом. Сафонов не включен
12 мая, 09:09
Соболев о 2:1 с «Сочи»: «Я был уверен, что «Зенит» забьет и выиграет. Надо было реализовывать моменты в начале 1-го тайма, а так получили нервы»
10 мая, 14:36
Президент РПЛ Алаев о Соболеве: «Действительно плохой мальчик. Выдает яркий перфоманс»
8 мая, 16:55
