«Зенит» готов продлить контракт с Соболевым. В клубе довольны результативностью форварда весной (Legalbet)
«Зенит» планирует обсудить с нападающим Александром Соболевым продление контракта по окончании сезона, сообщает Legalbet.
Тренерский штаб петербургского клуба доволен результативностью 29-летнего игрока в весенней части сезона – 7+1 в 14 матчах, включая Фонбет Кубок России.
Всего в 27 играх сезона Мир РПЛ на счету Соболева 9 мячей и 2 ассиста.
Текущее соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2027 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Касьерра окей, лег, но тут двух паспортистов махнули
Есть дорогой актив, который при этом никому пока не нужен и у него остается последний год контракта. Т.е. уже зимой Соболев может подписаться с кем-то как свободный агент. И это просто минус бабки.
В составе на следующий сезон сейчас ровно 1 нападающий. Летом состав будут усилять, но если захотят как раньше играть в 4-4-2, то нужно купить минимум 2 нападающих ещё, а лучше даже 3 + 1 молодой из академии из базового принципа комплектования состава - 2 игрока на позицию.
Как бы плох Соболев не был, заменить его кем-то хотя бы сопоставимого уровня обойдётся намного дороже - трансфер, подъемные, агентские. Плюс всегда есть шанс ошибиться, риски адаптации и т.п.
Может в принципе приводить его в команду было ошибкой, но переподписать его сейчас - это правильный менеджмент.