Карпин назвал Головина лучшим в сборной: «Думает и исполняет на долю секунды быстрее остальных. Командный игрок»
Тренер сборной России Валерий Карпин назвал хавбека «Монако» Александра Головина лучшим игроков сборной России.
— Будет ли упрощением сказать, что Головин — это футболист номер один в сборной России прямо сейчас?
— Ну, если упрощенно говорить, то да. По мастерству Головин, наверное, да. Ну, или он один из лучших двух-трех игроков. Он думает на долю секунды быстрее остальных и исполняет на долю секунды быстрее. Помимо его мастерства он еще командный игрок, — сказал Карпин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец
6 комментариев
Головин один из лучших двух-трёх игроков в сборной? Пусть назовет остальных одного-двух тогда. Есть Головин, а есть все остальные
Миранчук Леха, Тюкавин думаю такие двое, хотя Головин безусловно лучший из них
Миранчук
Головина всегда сильно недооценивали, на самом деле он большой мастер, моторный, умный, с хорошим пасом и ударом. Если бы не травмы и политика, уверен, уже играл бы в топ клубе
Года 2-3 ещё попылит на достойном уровне. В Монако его любят, он основной игрок. Большой объём даёт и обостряет. Потом сядет в опорку. Хотелось, чтобы завершил карьеру в ЦСКА, ментально бы многое мог дать молодым потом
