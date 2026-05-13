Карпин назвал Головина лучшим в сборной: «Думает и исполняет на долю секунды быстрее остальных. Командный игрок»

Карпин назвал Головина лучшим в сборной: думает и исполняет быстрее остальных.

Тренер сборной России Валерий Карпин назвал хавбека «Монако » Александра Головина лучшим игроков сборной России.

— Будет ли упрощением сказать, что Головин — это футболист номер один в сборной России прямо сейчас?

— Ну, если упрощенно говорить, то да. По мастерству Головин, наверное, да. Ну, или он один из лучших двух-трех игроков. Он думает на долю секунды быстрее остальных и исполняет на долю секунды быстрее. Помимо его мастерства он еще командный игрок, — сказал Карпин.