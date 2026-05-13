Перес про «Атлетико»: «Я не такой, как те, кто возглавили клуб, а потом продали его и обогатились. Хочу передать активы членам «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес раскритиковал новых владельцев «Атлетико».

«Хочу передать активы клуба его членам, как я и обещал. Он принадлежит им. Я не такой, как те, кто возглавили клуб [«Атлетико»], а потом продали его и обогатились. За меня голосуют члены клуба, а не ультрас», — сказал Перес, имея в виду американский фонд Apollo, который в начале года приобрел контрольный пакет акций (57%) «Атлетико». Теперь клуб оценивается примерно в 2,5 млрд евро.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Дешёвый популизм для наивного и бездумного стада
Так он с этим стадом и общался
Я не такой, я ХОРОШИЙ)
Как Мукунку
Вспомнилась песня: всё мужчины изменяют своим женам. Я не такой, я не такой, я не такой...)
Я не понял суть претензий к Атлетико? У них сейчас есть мажоритарный владелец? Проблемы с финансами, и необходимость брать свободных агентов? Может футболисты лупят друг другу морды? Может, команда неудачно играет в ЛЧ?
1. Атлетико частный клуб. Захотели продали. Это частная собственность.
2. Реал Мадрид- общественная организация. Перес в ней наемный сотрудник. Он не может ни продать, ни передать по наследству. Не смотря на то, что за последние годы он сильно переделал устав под себя, он не собственник. Так что бредит старый
поплыл конкретно старый
Я, всё-таки, думаю, что Перес очень схож с президентом Атлетико. Только не с нынешним Серезо. А с прошлым. Хесус Хиль, welcome!
Старый,совсем скис.
В футболе уже давно всё придумано - цитата Федуна 2019 года: В 2023 г. «Спартаком» станут управлять болельщики
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Поплыл дед. Собрался еще на один срок балотироваться) Вообще не понимаю таких людей, неужели не охото в 80 лет напоследок почилить на пляже?
Здесь больше вопрос к реаловской общественности. Если Вашим клубом управляет сошедший с ума 80-летний дед, а вы с этим ничего не можете сделать, то чего тогда вы хотите от клуба и команды?
