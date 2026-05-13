Перес про «Атлетико»: «Я не такой, как те, кто возглавили клуб, а потом продали его и обогатились. Хочу передать активы членам «Реала»
Перес про «Атлетико»: я не такой, как те, кто продает клуб и обогащается.
Президент «Реала» Флорентино Перес раскритиковал новых владельцев «Атлетико».
«Хочу передать активы клуба его членам, как я и обещал. Он принадлежит им. Я не такой, как те, кто возглавили клуб [«Атлетико»], а потом продали его и обогатились. За меня голосуют члены клуба, а не ультрас», — сказал Перес, имея в виду американский фонд Apollo, который в начале года приобрел контрольный пакет акций (57%) «Атлетико». Теперь клуб оценивается примерно в 2,5 млрд евро.
«Зенит» уже точно чемпион?34898 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
2. Реал Мадрид- общественная организация. Перес в ней наемный сотрудник. Он не может ни продать, ни передать по наследству. Не смотря на то, что за последние годы он сильно переделал устав под себя, он не собственник. Так что бредит старый