Перес про «Атлетико»: «Я не такой, как те, кто возглавили клуб, а потом продали его и обогатились. Хочу передать активы членам «Реала»

Перес про «Атлетико»: я не такой, как те, кто продает клуб и обогащается.

Президент «Реала» Флорентино Перес раскритиковал новых владельцев «Атлетико».

«Хочу передать активы клуба его членам, как я и обещал. Он принадлежит им. Я не такой, как те, кто возглавили клуб [«Атлетико»], а потом продали его и обогатились. За меня голосуют члены клуба, а не ультрас», — сказал Перес, имея в виду американский фонд Apollo, который в начале года приобрел контрольный пакет акций (57%) «Атлетико». Теперь клуб оценивается примерно в 2,5 млрд евро.