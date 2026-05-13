Защитник «Балтики» Беликов о мечте: «Войти в тройку. У многих из наших игроков максимум еще не раскрыт»

Защитник «Балтики» Иван Беликов мечтает, чтобы в будущем клуб занял в Мир РПЛ 3-е место.

За тур до финиша текущего турнира калининградцы занимают в таблице 6-ю строчку.

«Если честно, я привык нескромно мечтать. Если брать такие, я считаю, небольшие мечты – задачи, которые ставятся на определенный срок. И задачи, наверное, чтобы «Балтика» вошла в тройку. 

Думаю, из своего прошлого, если бы я загадал такую мечту, то вот сейчас бы я ее мог исполнить», – сказал Беликов.

«Как мне кажется, очень многое зависит от тренировочного процесса и от максимальных требований, которые ставят при каждом упражнении, при каждом взаимодействии. То есть от нас хотят увидеть максимум, который мы можем показать, и у многих из наших игроков этот максимум еще не раскрыт», – добавил Беликов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Вести»
А по-моему наоборот выше головы прыгнули уже
Этот сезон закончат на 6-ом месте.
В следующем будут максимум 8-9.
Беликов очень перспективный игрок на очень дефицитную позицию, может играть центрального защитника и опорника
