  • Григорян о Галактионове: «Зачем куда‑то уходить, если он чувствует себя в «Локо» как дома? К нему полное доверие. Он не достиг потолка в клубе»
Григорян о Галактионове: «Зачем куда‑то уходить, если он чувствует себя в «Локо» как дома? К нему полное доверие. Он не достиг потолка в клубе»

Александр Григорян прокомментировал слухи о том, что тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может возглавить ЦСКА.

«Мне кажется, что Галактионов до сих пор считается молодым тренером. Он производит впечатление человека, который все взвешивает. Зачем ему куда‑то уходить, если он чувствует себя в «Локомотиве» как дома? К нему полное доверие. Все получается. 

В такой ситуации никто не меняет обстановку. Он не достиг потолка в «Локомотиве», — сказал экс-тренер «Тамбова».

За тур до финиша «Локомотив» занимает в Мир РПЛ третье место, опережая идущего четвертым «Спартак» на 2 очка.

Если даже Григорян похвалил, то он точно хорош. Говорю без иронии, Григорян абы кого не хвалит.
он - хороший тренер... держит Локо на приличном уровне без больших финансовых вливаний, активно подтягивает молодежь в основу... возможно, причина в том, что он сам начал это понимать, а на нем руководство экономит?
Причина - чего?
Того, что слухи рождаются и раздуваются непонятно откуда перед финальными турами?)
Локо к началу сезона может лишиться всего центра поля и форварда с ведущим защитником. Действительно, зачем тренеру задумываться о своем будущем?
В прошлом году было тоже самое
Что тоже самое, клуб потерял всех полузащитников?
С этим составом потолок как раз место 3,4,5 в следующем году нужно брать кубок но скорее всего в летнее то покинут Локо лидеры Монтес и еще кто то и подпишут только свободных агентов из вылетающих клубов
доверие, при котором они его не могут никогда защитить после нападок прессы и псевдоэкспертов? про поддержку в плане трансферов я умолчу
Галактионову есть смысл уходить, либо за большими бабками , либо за титулами в зенит.
Насчёт потолка - думаю выше 3-го место Локомотиву без серьёзных денежных вливаний нереально будет прыгнуть.
