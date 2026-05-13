Григорян о Галактионове: «Зачем куда‑то уходить, если он чувствует себя в «Локо» как дома? К нему полное доверие. Он не достиг потолка в клубе»

Григорян о Галактионове: зачем куда‑то уходить, если он чувствует себя в «Локо» как дома?.

Александр Григорян прокомментировал слухи о том, что тренер «Локомотива » Михаил Галактионов может возглавить ЦСКА .

«Мне кажется, что Галактионов до сих пор считается молодым тренером. Он производит впечатление человека, который все взвешивает. Зачем ему куда‑то уходить, если он чувствует себя в «Локомотиве» как дома? К нему полное доверие. Все получается.

В такой ситуации никто не меняет обстановку. Он не достиг потолка в «Локомотиве», — сказал экс-тренер «Тамбова».

За тур до финиша «Локомотив» занимает в Мир РПЛ третье место, опережая идущего четвертым «Спартак» на 2 очка.