Григорян о Галактионове: «Зачем куда‑то уходить, если он чувствует себя в «Локо» как дома? К нему полное доверие. Он не достиг потолка в клубе»
Александр Григорян прокомментировал слухи о том, что тренер «Локомотива» Михаил Галактионов может возглавить ЦСКА.
«Мне кажется, что Галактионов до сих пор считается молодым тренером. Он производит впечатление человека, который все взвешивает. Зачем ему куда‑то уходить, если он чувствует себя в «Локомотиве» как дома? К нему полное доверие. Все получается.
В такой ситуации никто не меняет обстановку. Он не достиг потолка в «Локомотиве», — сказал экс-тренер «Тамбова».
За тур до финиша «Локомотив» занимает в Мир РПЛ третье место, опережая идущего четвертым «Спартак» на 2 очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Того, что слухи рождаются и раздуваются непонятно откуда перед финальными турами?)