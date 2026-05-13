ЦСКА рассматривает экс-тренера загребского «Динамо» Бьелицу. В приоритете – Шварц и Личка («Чемпионат»)

ЦСКА рассматривает кандидатуру бывшего тренера загребского «Динамо» Ненада Бьелицы.

«Шансы Бьелицы оцениваются ниже, чем Шварца и Лички , но эта фамилия звучит при обсуждении кандидатур внутри клуба», — рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Бьелица также возглавлял «Аустрию», «Специю», «Лех», «Осиек», «Трабзонспор» и «Унион».

Последним местом работы 54-летнего хорвата было загребское «Динамо ».