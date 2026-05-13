  • ЦСКА рассматривает экс-тренера загребского «Динамо» Бьелицу. В приоритете – Шварц и Личка («Чемпионат»)
ЦСКА рассматривает экс-тренера загребского «Динамо» Бьелицу. В приоритете – Шварц и Личка («Чемпионат»)

ЦСКА рассматривает кандидатуру Бьелицы.

ЦСКА рассматривает кандидатуру бывшего тренера загребского «Динамо» Ненада Бьелицы.

«Шансы Бьелицы оцениваются ниже, чем Шварца и Лички, но эта фамилия звучит при обсуждении кандидатур внутри клуба», — рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Бьелица также возглавлял «Аустрию», «Специю», «Лех», «Осиек», «Трабзонспор» и «Унион».

Последним местом работы 54-летнего хорвата было загребское «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
деньги за Шварца лучше мне закиньте в Личку и Ненада никакого рассматривать
Ответ Андрей Климентов
ЦСКА надо Ненада! Внимания существенно прибавится клубу от нейтральных и не очень болельщиков - столько всего можно будет придумать))
Ответ Кино Музыка
Есть какие-то объективные причины рассматривать Игнашевича?
Ответ Кино Музыка
Куча клубов внизу таблицы почему то тоже не имеют желания видеть Игнашевича, странно.
Ответ любое
Ответ павлуха
Уж явно Личка дешевле чем Челестини был.
С Жоао Виктором, Даниловым, Лукиным и Матеусом Рейсом... при Личке ЦСКА будет по 2-3 мяча в каждом матче из своих ворот вынимать.
С высокой линией обороны с этими защитниками играть - убийство надежд на медали.
Личка, посильнее и качественнее из всех названных. И адаптирован, к Российским реалиям.
Звучит как Бьельса с алишки
Дайте Игдисамову работать, команда нуждается в глубокой перезагрузке, просто кишмя кишит балластом. Пусть спокойно молодежь развивает без давления.
Ответ petrovson
А потом спокойно в пердив без давления отправимся.
Ответ Arthur Nowack
А потом спокойно в пердив без давления отправимся.
Ага, с глебовым, кисляком, фировым, торопом, Даниловым, бандикяном, лукиным. У нас лучшая молодёжь в России, только развивай., добавив пару дядек и пару действительно качественных игроков, а не гонду с Бариновым. В молодежном на первом месте идем, из года в год в лидерах. Именно эти ребята и нужны.
может Бьелсу? нет!
Марселица Бьелица, или это другой тренер?
