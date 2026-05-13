  • Пеп Гвардиола: «Никогда не доверял ВАР, это как подбрасывание монеты. Мы сами должны быть лучше»
Пеп Гвардиола: «Никогда не доверял ВАР, это как подбрасывание монеты. Мы сами должны быть лучше»

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что не доверяет ВАР. 

Сегодня «горожане» сыграют с «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 31-го тура АПЛ.

«Только мы сами можем сделать то, что должны сделать, и сделать это лучше. Это только в наших силах.

Мы проиграли два финала Кубка Англии, потому что судьи не выполнили свою работу должным образом. Даже ВАР. Это [поражения] происходит из-за того, что мы, а не арбитры, должны быть лучше. Я никогда не доверял ВАР с тех пор, как приехал сюда много лет назад.

ВАР — это как подбрасывание монеты. Вы сами должны быть лучше. Таков «Кристал Пэлас»: концентрация, концентрация и еще раз концентрация. Конечно, в нынешней Премьер-лиге это [титул] не в наших руках. Я всегда говорил игрокам, когда приехал сюда, а ранее в «Барселону» и «Баварию»: «Ребята, играйте лучше», – сказал Гвардиола.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
Так не доверять нужно не не ВАР, а судьям, которые сидят там. Если бы за всё это отвечала именно программа, иишка, а не люди, тогда и можно было бы пенять на ВАР. А так, проблема как была в людях, так и осталась, а ВАР это просто хороший инструмент, которым плохо пользуются.
Никогда не доверял ВАР, но верю судье, поэтому говорю своим защитникам толкать сзади нападающих которые убегают один на один
вот вот, один раз на хаверца, два раза на игроков брентфорда, причём один был пенальти, за такое барса дважды получила красное. и пепу ещё хватает наглости не согласится с судьями.
Причем здесь матчи ЛЧ? Там и борьбу на угловых по-другому судят, знаешь ли
Я так понимаю сказать решил об этом после абсолютно справедливой отмены гола ВХЮ? А когда твои игроки прыгают сзади в галик другим и судья «не хочет ломать игру», или шипами в грудь бьют соперников, или защитники руками толкают в спину убегающих 1 на 1 соперников, здесь ВАРу можно доверять или это другое?)
Если бы ВАР не вмешался и просто развели с центра поля, никто бы ничего не сказал
Ну во-первых уже все разбирающиеся люди разобрали момент, что это очевидный фол. Если уж засчитывать такое, то в целом можно уже залезать вратарю на шею и бить кулаком, чтобы уж наверняка.
ВАР для этого и был придуман, чтобы вмешиваться в подобных ситуациях, когда у судьи просто не достаточно обзора или просто человеческая ошибка
Я целиком и полностью за последовательность в решениях, этого очень не хватает. Но конкретно в этом нарративе, если обстрагироваться от клубных пристрастий, Арсенал не устраивает подобного никогда. Я не спорю, пожалуй пару эпизодов были на грани, и если бы зафиксировали фолы, я бы сам согласился, тк 50 на 50. Но большая разница в блокировке вратаря корпусом, стоя на месте спиной к вратарю и не оказывая прямого воздействия на вратаря, и прямой помехой играть мяч вратарю, тянув за футболку и держа руки вратаря) ну камон, будьте объективны)
