Пеп Гвардиола: «Никогда не доверял ВАР, это как подбрасывание монеты. Мы сами должны быть лучше»

Пеп: никогда не доверял ВАР, это как подбрасывание монеты.

Тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола признался, что не доверяет ВАР.

Сегодня «горожане» сыграют с «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 31-го тура АПЛ.

«Только мы сами можем сделать то, что должны сделать, и сделать это лучше. Это только в наших силах.

Мы проиграли два финала Кубка Англии, потому что судьи не выполнили свою работу должным образом. Даже ВАР. Это [поражения] происходит из-за того, что мы, а не арбитры, должны быть лучше. Я никогда не доверял ВАР с тех пор, как приехал сюда много лет назад.

ВАР — это как подбрасывание монеты. Вы сами должны быть лучше. Таков «Кристал Пэлас »: концентрация, концентрация и еще раз концентрация. Конечно, в нынешней Премьер-лиге это [титул] не в наших руках. Я всегда говорил игрокам, когда приехал сюда, а ранее в «Барселону» и «Баварию»: «Ребята, играйте лучше», – сказал Гвардиола.